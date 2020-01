Høj familie-Kia kommer næsten i mål

Markant design, fin plads og rimeligt med udstyr giver SUV’en Kia Sportage et godt afsæt blandt de høje biler. Som mild hybrid med dieselmotor på 136 hk savner bilen dog den sidste finpudsning

Bilfabrikkerne arbejder konstant på at hive ekstra kilometer ud af hver eneste liter brændstof. Visse producenter har sendt dieselmotoren på pension, mens der hos Kia stadig er fuld damp på dieselteknikken.

Blandt de bedst sælgende Kia-modeller er Sportage, og den leveres nu også som diesel med 48 volt hybridteknik og en 1,6 liters motor på 136 hk. Det officielle forbrug hedder 17,9 km/l, hvilket nogenlunde matcher konkurrenterne, og vi nåede over 15 km/l fortrinsvis i byen, hvilket må siges at være i orden.

Testbilen er en 1,6 CRDi GT-Line, der koster 374.999 kr., mens samme motor kan leveres fra 279.999 kr.

Til læsere, der ikke går så meget op i teknikken, kan vi fortælle, at mild hybrid meget populært sagt er en mellemting mellem en hybrid og en konventionel bil. Det betyder, at den Kia, vi kører, foruden dieselmotor på 1,6 liter og 136 hk også har en elmotor på 16 hk, der trækker på motorens krumtap via en rem.

Man får med andre ord lidt elektrisk hjælp til acceleration, og i andre situationer hjælper de ekstra kræfter til at reducere forbruget. Visse af konkurrenterne har systemer, der kan slukke for motoren under kørsel ved lav speederbelastning, men så avanceret er Kias teknik ikke.

Jeg havde også regnet med, at bilen ved speederslip op mod et rødt lys ville slukke motoren, men det sker først de sidste få meter, inden du holder helt stille.

Mange knapper og knap så digital. Det indre i Sportage er konventionelt, men materialerne er flotte, og bilen virker godt skruet sammen. Foto: Jens Høy

Ved almindelig kørsel er det næsten ikke til at mærke, hvornår bilen får en smule elektrisk hjælp, men Kia mangler at finpudse teknikken, det øjeblik du slipper speederen.

Her opleves Sportage med mild hybrid, som om den har en gammeldags mekanisk håndbremse, der hele tiden er trukket mellem første og andet klik.

Det sekund du slipper speederen, mærker du regenereringen som en let bremsen, og selvom man efterhånden vænner sig til det, giver det en uskøn kørsel ved lave hastigheder, hvor din medpassager gynger frem og tilbage, i takt med at du giver lidt gas og efterfølgende slipper speederen. Det gør konkurrenterne bedre.

Et gennemsnitligt forbrug over 15 km/ l er bestemt godkendt. Foto: Jens Høy

Bortset fra denne uskønne implementering af teknikken så er selve automatgearet af dobbeltkoblingstypen blevet bedre.

Det er tydeligt at mærke, at Kia efterhånden er ved at få finpudset den software, der ligger bag en dobbeltkoblingsgearkasse, og man er nu kun en håndfuld mulehår efter klassens duks, DSG-gearkassen, der blandt andet sidder i VW.

Modellen, vi tester, er en GT-Line, hvilket betyder højeste niveau for udstyr. Det medfører blandt andet velformede sæder i læder med røde stikninger og alt i udstyr. Modellen har dog ikke fået den store skærm i midten, der blandt andet sidder i modellen XCeed, der lige er lanceret, og som formentlig kommer til at tage lidt af Sportage-salget.

Der gemmer sig et stort bagagerum bag den elegante bagklap. Foto: Jens Høy

Konklusion

Kia Sportage er ikke klassens nyeste model, men den fungerer glimrende, og den nye teknik gør den ganske økonomisk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hybriderne kommer

Du kan lige så godt vænne dig til det. Der kommer flere og flere hybridbiler på gaden, i takt med at EU strammer kravene til, hvor meget C02 pr. km der må udledes.

Det hænger direkte sammen med forbruget, og her er der dråber at spare i de milde hybrider, hvor et batteri og en lille elmotor hjælper med at skubbe bilen i gang, accelerere og strække benzin- eller dieselforbruget.

Det er ikke noget, du som bilkøber mærker meget til. De fleste er 12-volts hybrider, men der kommer flere 48-volts hybrider som denne Kia Sportage 1,6, der bl.a. kan koble motoren helt fra. når du ruller mod lyskryds..