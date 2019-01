Høj Kia retter sit hajgab mod konkurrenterne i hybridklubben

Høje biler har medvind. Derfor har Kia lagt kræfter i for at give sin tre år gamle SUV Sportage et facelift, der kan give modellen et nyt puf ud over rampen.

Det omfatter ud over en visuel opgradering også et fornyet motorprogram som følge af nye EU-krav.

Sportage debuterer også som den første i Kia-Hyundai-koncernen med et hybridsystem på 48 volt. Det gør bilen til en såkaldt 'mild hybrid', hvor et batteri og en elmotor giver et boost ved acceleration, mens opladningen klares ved at opsamle energi fra nedbremsning.

Ifølge Kia vil teknologien sænke brændstofforbruget med fire procent. Den lanceres i første omgang i topmodellen 2,0 CRDI MHEV ’GT-line’ Aut 4WD, der byder på en dieselmotor på 185 hestekræfter, et moment på 400 Nm, firehjulstræk og det nye sportslige ’GT-line’-udstyr.

Maskineriet hjælpes af en elmotor på 12 kW (16 hk). Testbilen koster 467.000 kroner, men den billigste Sportage kan fås fra 302.000 kroner. For de penge får man basismodellen 'Advance' med forhjulstræk og en benzinmotor på 132 hk.

48 volt hybrid 48 volts systemet er en slags mellemregning på vejen mod pluginhybrider og elbiler.

Fordelen ved systemet er, at det kan bygges på eksisterende systemer, så man ikke behøver udvikle en helt ny drivline til bilen.

Man kan betragte de nye hybridsystemer på 48 volt som en avanceret form for stop/start-system.

Interiøret er noget dystert, men finish og funktionalitet er i orden. Foto: Jens Overgaard

Sportage er med sit nærmest Porsche-lignende hajgab af en front en ganske trendy bil at skue.

I klassisk SUV-stil har du stor frihøjde, pænt overblik i trafikken og højt til loftet i kabinen, hvor der er godt med plads både for og agter.

Bag rattet opleves bilen stabil, og den ligger godt på vejen. Du mærker dog også at tyngdepunktet er højt, og her kører og styrer klassemesteren VW Tiguan bedre og mere personvognsagtigt i såvel de for- som firehjulstrukne versioner. Her ligger prisen for basisudgaven dog også 50.000 kroner højere.

Testbilen klarer på papiret 17,2 km/l beregnet efter WLTP-normen, hvilket er okay. Vi landede på omkring 14,5 km/l efter en uge med meget motorvejskørsel. I det daglige mærker du dog ikke meget til hybridteknologen, som arbejder i baggrunden.



Sportage er praktisk, men batteripakken tager noget af bagagerumspladsen i hybridversionen. Foto: Jens Overgaard

I modsætning til de rendyrkede hybridbiler kan bilen ikke køre en kort strækning på ren strøm.

Batteriet på 0,48 kWh har til gengæld en ny start-/stopfunktion, der slår til, mens bilen er i bevægelse. Forbrændingsmotoren standses automatisk ved deceleration i gear samt ved opbremsning, og den startes først igen, når føreren træder på speederen. Det oplevede vi dog sjældent.

Dieselmotoren har med sit moment på 400 Nm kraftoverskud til det meste, og automatgearet skifter blødt og glidende. Vi oplevede dog en række tilfælde, hvor trækkraften kortvarigt forsvandt under nedgearing.

Interiøret opleves meget indbydende trods sin mørke fremtoning. Faceliftet giver mulighed for avanceret udstyr som rammeløs storskærm, surround view-kamera, elektronisk p-bremse og adaptiv fartpilot.

Det i forvejen pæne grundudstyr, der blandt andet indeholder infotainmentskærm, DAB Plus-radio med Apple CarPlay og navigationsanlæg, udvides i ’GT-line’ med blandt andet el-indstillelige lædersæder og en række designmæssige detaljer. Automatisk nødbremse koster dog 15.000 kroner ekstra, hvilket er under al kritik i så dyr en bil.



TomTom-navigationen med storbykort, hvor du kan se markante bygninger aftegnet, fungerer glimrende. Foto: Jens Overgaard

Kia Sportage er både smart og praktisk. Prisen er okay, men i forhold til konkurrenterne er der ikke tale om et slagtilbud.

Det er et minus, at automatisk nødbremse ikke er standardudstyr, og det er svært at gennemskue effekten af den nye, milde hybridteknologi på 48 volt.

Teknikken vil give mening, når den bliver tilgængelig til de mindre motorudgaver med forhjulstræk.