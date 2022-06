Høj komfort til storfamilien

Elbil med plads til syv: Mercedes-Benz EQB er en rolig komfort-elbil til den pladskrævende familie. Og så er prisen faktisk til at overskue

Det er ikke altid let at have mange børn. Der er meget, der skal planlægges, handles, vaskes og ordnes. Og vil du gerne køre elbil, er udvalget af biler med plads til syv personer ikke overvældende.

Hos Mercedes-Benz kan du imidlertid få elbilen EQB, og den kan ved tilkøb af en tredje sæderække rumme op til syv personer. Et par af dem skal dog helst ikke være alt for store.

EQB kom på markedet i begyndelsen af det nye år, og i dag kan man vælge mellem tre forskellige versioner af den elektriske SUV. Den billigste kommer med forhjulstræk og 190 hk, mens topversionen, som jeg sidder i, har 292 hk og firehjulstræk.

Den elektrisk SUV er, som navnet da også antyder, baseret på den konventionelle GLB-model, og i elversionen er designet mere afrundet i front, og EQB adskiller sig også på en anden lyssignatur, end hvad du finder på GLB.

Foto: Niels Friis

Plads til syv

Selvom EQB hører til i klassen for kompakte SUV’er, er pladsforhold og rummelighed en af modellens store styrker.

I udgangspunktet kan man stuve fem personer ind i elbilen, og vælger man standardversionen med to sæderækker, er der særdeles gode pladsforhold både for og bag, ligesom bagagerummet også kan klare op til 495 liter, når sæderne er slået op, og 1710 liter med anden sæderække slået ned.

Foto: Niels Friis

Men er det ikke nok med fem pladser, kan man for 12.334 kroner ekstra tilføje en tredje sæderække, og så kan der lige pludselig sidde syv. Det skal dog understreges, at Mercedes-Benz anbefaler, at tredje sæderække ikke indtages af personer over 165 cm.

Den ekstra sæderække har da også konsekvenser for den generelle plads, for så kan bagagerummet med tredje sæderække slået ned kun klare 465 liter og 1610 liter, hvis begge de to bagerste sæderækker er lagt ned.

Når alle tre sæderækker er i brug, er der i sagens natur ikke meget bagageplads tilbage, men det kan man heller ikke forvente i en bil, der faktisk ikke er længere end sedanudgaven af Mercedes C-klasse.

Anden sæderække kan desuden rykkes frem og tilbage, og på den måde kan man øge benpladsen for passagererne på tredje række, hvis den er i brug, eller på anden række, hvis der ikke sidder nogen allerbagerst.

Med en tredje sæderække kan der sidde op til syv personer i bilen. Foto: Niels Friis

Til rolig kørsel

Ude på landevejen er det første, der slår mig, hvor afdæmpet kørsel EQB byder på. Selvom testbilen har 292 hk og kan sprinte fra 0-100 km/t på lige over 6 sekunder, er jeg ingenlunde fristet af at køre sportsligt.

Det fremstår elbilen simpelthen ikke som én, der har lyst til, omend den faktisk sagtens kan sprinte fra de fleste almindelige biler ved et lyskryds.

EQB er en cruiser med komfortabel kørsel i fokus, og man kan lige så godt lade sig omfavne af den afslappende kørsel ved at bede de avancerede og meget velfungerende køreassistenter om at stå for store dele af kørslen.

Fordi EQB er til komfort og ikke fart, kan man overveje at spare pengene og lade være med at gå efter versionen med den største elmotor. Vælger man således den mindste version, EQB 250, må man ‘nøjes’ med forhjulstræk, 190 hk og et moment på 375 Nm mod firehjulstræk, 292 hk og 520 Nm i topversionen.

Kabinen er fleksibel i sin indretning, og der er god plads på forsæderne. Foto: Niels Friis

Til gengæld stiger rækkevidden på en opladning også fra 420 til 469 km, og det kan godt være en overvejelse værd, når DC-ladning kun foregår med op til 100 kW i EQB. Det kan man måske leve med, men specielt hurtigt er det godt nok ikke.

Når vi er ved punkter, der trækker ned på den samlede bedømmelse, er det værd at nævne, at man ikke kan få anhængertræk på EQB. Så skal man engang imellem trække en trailer eller have en cykelanhænger spændt på, er EQB ikke løsningen.

Den billigste version af EQB kommer til en pris, der begynder ved 436.000 kroner, og nok er det mange penge, men faktisk ganske rimeligt hvis man tager i betragtning, at man til pengene får en komfortabel familiebil med meget udstyr og Mercedes-logo i front.

En frapris på 479.000 kroner for topversionen med firehjulstræk og næsten 300 hk er heller ikke afskrækkende.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Du får masser af plads og op til syv sæder i den elektriske EQB, hvis største force på vejen er komfort. Fraprisen er fornuftig for en Mercedes, men det er en skam, at elbilen ikke kommer med anhængertræk.

Elektrisk storebror

Foto: Niels Friis

Synes man ikke, at der er plads nok i en EQB, og vil man gerne køre Mercedes, er der gode nyheder. For nyligt har den tyske bilgigant lanceret den nye EQS SUV, som ligeledes kan fås med op til syv sæder.

Selvom prisen er noget højere, er der også mere for pengene, for både forsæder og anden sæderække kan justeres elektrisk, så man enten går efter mere benplads eller bedre plads i bagagerummet.

Med to sæderækker i brug kan bagagerummet klare mellem 645 og op til 880 liter, alt efter hvor langt man rykker sæderækken frem eller tilbage. Lægges anden sæderække ned, kan EQS SUV klare op til 2100 liter i bagagerummet.

På en opladning kan EQS SUV køre op til 600 på en opladning, og den kan lynlade med op til 200 kW.

Den nye luksus-SUV introduceres i Danmark i slutningen af 2022 og fås i første omgang i longrange-varianten EQS 450+ SUV med baghjulstræk og 360 hestekræfter, mens foreløbig kraftigste version bliver EQS 580 4MATIC med firehjulstræk og 544 hestekræfter.

