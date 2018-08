Honda i hopla med veloplagt dieselmotor

Er det slut med biler, der har dieselmotor, eller er de klar til at tage en omgang mere med ny teknologi, som gør dem mere effektive og renser udstødningen bedre? Det svar har blafret i vinden længe - godt næret af de nye krav til en mere reel opgivelse af brændstofforbruget, som snart træder i kraft.

Længere på literen

Mens de fleste japanske bilfabrikker skruer ned for dieselbrænderne eller helt skrotter diesel som Toyota, Subaru og til dels Nissan, vover Honda pelsen med en optimeret udgave af mærkets 1,6-liters diesel, kaldet i-DTEC, som yder 120 hk ligesom forgængeren, og netop er lanceret i Civic. Det er en motor, som vi tester med mellemudstyrsniveauet Elegance, der lander på godt 256.000 kroner.

Den nærmest Tobleronekantede Civic, som blev lanceret i tredje generation i fjor, er i forvejen en af de mest velkørende biler i klassen, og det adelsmærke bliver ikke fjernet med den nye dieselmotor, der optræder blødt og smidigt med en nærmest kattepoteagtig spinnen, før og efter momentet på de 300 Nm topper ved de 2.000 omdrejninger.

Faktisk er motoren så elastisk, at den nærmer sig en turbobenziner i sin fremfærd, og den opleves som en af de bedste dieselmotorer på markedet. Vi havde i testugen et meget varierende kørselsmønster, men lå på den pæne side af 20 km/l, så vi tror bestemt, at du med en let speederfod kan holde en pæn brændstoføkonomi.



Den stilrene instrumentering fungerer intuitivt rigtigt. Skærmen er dog noget langsom og upræcis at betjene. Foto: Christian Schacht

Men lad os lige kigge nærmere på modellen, der i det daglige opleves mere praktisk, end det kantede design antyder, men bestemt også er lagt an på at være en drivers car af den slags, der for eksempel konkurrerer med Seat Leon eller Mazda3.

Bag rattet i Civicen har du udsigt til en førerplads, som med sine bløde overflader, stilrene instrumenter og en pænt stor skærm med navigationsanlæg, der er en del af den såkaldte Elegance-navipakke, udstråler en vis form for premium-attitude.

Skærmen virker dog noget gnidret og grafikken upræcis, så du skal ramme tasterne med knivskarp præcision for ikke at lave forkerte ordrer. På vejen oplever vi en bil, der i bedste Honda-stil vil køres. Forudsætningerne er et skarpt styretøj og et velklikkende gearskifte. Det følges senere af et automatgear med ni trin.

Nuvel, vi har ikke samme veloplagte antrit som i modellen med den nye 182 hk benzinmotor, der også er noget dyrere, og som vi tidligere har testet, men det letløbende sejtræk i dieselmotoren giver en anden og mere tilbagelænet gangkultur. Det er en motor, som spiller godt sammen med bilens dna. Til gengæld lider bilen af ganske meget dækstøj.



Trods kileformen er bagagerummet på pæne 478 liter og regulært. Foto: Christian Schacht

I det daglige fungerer tingene, som de skal. Bagsædepladsen er også tilstrækkelig, og Hondas designgimmick med en todelt bagklap med en spoiler midt i bagruden gav et ringe udsyn i den tidligere model.

I den nye er spoileren fastholdt, men justeret, så udsynet er blevet bedre.

Bagagerummet er med sine 478 liter pænt rummeligt trods den skrånende bagklap.

Konklusion

Med den letløbende 1,6-liters dieselmotor på 120 hk, der klarer 28,6 km/l efter den nye, skrappe norm, har Honda vist, at der stadig er muligheder for at forbedre dieselteknologien.