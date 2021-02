Hypet elbil er en gennemført familiebil: Men har den fortjent sin titel?

Egentlig kom det hele lidt skævt fra start. Volkswagen måtte udskyde introduktionen af ID.3, så kunderne i stedet for at få de første eksemplarer i foråret 2020 måtte vente til efteråret.

Da de første elektriske ID.3’ere rullede ud på vejene, var flere af funktionerne ikke klar, og ejerne kunne desuden melde om fejl på 12V-batteriet, som havde det med at aflade sig selv.

Det kunne lyde som en eklatant fiasko for Volkswagen og den længe ventede elbil ID.3. Men det har været alt andet. Og hvorfor så det?

Først og fremmest har kunderne været vilde med bilen. ID.3 endte året 2020 med at være den næstmest solgte elbil herhjemme efter blot at have været til salg i få måneder af året, ligesom modellen også stak af med titlen som Årets Bil 2021, da den slog konkurrenterne ved prisuddelingen i november.

Kabinen virker en smule mere plastik-agtig end i en VW Golf. Foto: Niels Friis

Inden vi sætter os til rette i testbilen, skal vi lige have en sidste vigtig pointe på plads: ID.3 er Volkswagens første elbil, der fra bunden er udviklet til at være netop det, og den er tiltænkt som en slags elektrisk udgave af klassikeren VW Golf. De tårnhøje forventninger understreges af, at VW selv har kaldt elbilen lige så vigtig som Golfen og Boblen.

Testbilen er en Volkswagen ID.3 Max med den mellemste batteripakke på 58 kWh. Elmotoren yder 204 hk, og rækkevidden på en fuld opladning er på 414 km. Når du første gang sætter sig ind i en VW ID.3, kan du konstatere, at der ikke 'blot' er tale om en elektrisk udgave af en Golf. Elbilen er helt sin egen, og det kommer blandt andet til udtryk ved, at her er mere plads i kabinen.

Akselafstanden er da også længere end på en Golf, og benpladsen i bag minder mere om den, man får i en VW Passat frem for en Golf. Eneste anke i forhold til pladsen er loftshøjden i bag, som ikke kan rumme alt for høje voksne.

Temperaturen i testugen ligger omkring frysepunktet, og som bekendt er det en udfordring for, hvor langt man kan køre i en elbil, da kulden gør grimme ting ved rækkevidden. Det skal nu ikke ligge Volkswagen til last, så forventningsfuldt triller jeg ud på turen i elbilen i Golf-størrelse.

God benplads i bag, men tvivlsom loftshøjde. Foto: Niels Friis

Det første, der slår mig, er, hvor letkørt modellen er. Her er meget få elementer i kabinen, og det hele er centreret omkring skærmen i midten og det lille digitale display over rattet. Når man skal i gang, behøver man faktisk ikke engang trykke på bilens startknap.

I stedet er det blot at dreje gearvælgeren, som sidder som en arm ved rattet, over i D, slippe bremsen og komme afsted. Det er som at sætte i gang i en stor radiobil, og det klæder bilen, at Volkswagen er gået med et mere minimalistisk og moderne udtryk. Til gengæld er kvaliteten ikke på højde med det, man finder i en Golf. Til sammenligning virker ID.3 mere skrabet og en smule plastik-agtig.

Fra centerskærmen styres en lang række af bilens funktioner. Foto: Niels Friis

Ude på testturen bliver jeg hurtigt overbevist af den tilpas tunge vægtning af styretøjet, som hele tiden giver chaufføren en god fornemmelse af, hvad forhjulene foretager sig.

Generelt set kører ID.3 virkelig godt i et flot miks mellem komfort og sjov, og med de egenskaber formår Volkswagen at tiltale et meget bredt publikum. Med 204 hk er ID.3 naturligvis ikke lige så hurtig som konkurrenten Model 3 fra Tesla, men mindre kan også gøre det, og man savner aldrig ekstra power under kørsel i en ID.3.

Bagagerummet kan rumme 385 liter. Foto: Niels Friis

I stedet for at man skal sidde med lange udstyrslister og krydse af, hvilket ekstraudstyr man kunne tænke sig i sin ID.3, har Volkswagen valgt en tilgang, hvor ekstraudstyret begrænser sig til få valg mellem eksempelvis forberedelse til cykelholder, størrelsen på fælgene og eksteriørpakker.

Frem for ekstraudstyr skal man vælge mellem syv forskellige og forholdsvis fastlagte udstyrspakker, der hedder City, Life, Business, Style, Family, Tech, Max og Tour. Det fratager kunderne en del af friheden, men omvendt gør det priserne mere overskuelige, og om man er til det ene eller andet afhænger nok lidt af temperament.

Konklusion

Efter en uge i en Volkswagen ID.3 er det ikke svært at forstå, hvorfor modellen har solgt godt i både ind- og udland. Den er kort og godt, som en elbil fra Volkswagen bør være.

Alt i alt er der tale om et gennemført bekendtskab med gode køreegenskaber, tårnhøj sikkerhed og masser af teknologi, selvom kabinen mangler Golfens finish. ID.3 er en velfortjent vinder af Årets Bil-titlen.

+ Køreegenskaber

Pladsforhold

Gennemført produkt ÷ Kvalitet i kabinen

Loftshøjde i bag

Ny billig variant



Volkswagen har netop lanceret en ny, billigere indstigningsmodel af ID.3, kaldet ID.3 City, hvor prisen starter på 269.995 kr. Indtil nu har man kunnet købe ID.3 med to forskellige batteristørrelser på henholdsvis 58 kWh og 77 kWh, men ID.3 City kommer med 45 kWh.

Det betyder også, at kunderne skal leve med en kortere rækkevidde sammenlignet med de to andre modeller. ID.3 City er opgivet til 349 km på en opladning.

ID.3 City kan lade med 7,2 kW AC, når der lades hjemme med en ladeboks, og stopper man ved en hurtiglader, kan den klare op til 100 kW. Elmotoren yder 150 hk, og ID.3 kan accelerere fra 0 til 100 km/t. på kun 8,9 sek.

Bilgigantens elektriske ambitioner



Fremtiden er elektrisk, mener Volkswagen, og derfor vil ID.3-familien snart få følgeskab af flere ID-elbiler.

Til marts introduceres SUV’en ID.4, og senere på året følger en firehjulstrukket topmodel af ID.4 samt verdenspremieren på den serieproducerede version af konceptbilen ID.CROZZ.

I 2022 introduceres ID.BUZZ og BUZZ Cargo, og i 2023 kommer den serieproducerede version af ID. Space Vizzion, der kan beskrives som en stor stationcar i firmabilsklassen.

Alle er baseret på Volkswagens nye MEB-platform, der er specifikt udviklet til elbiler, og som vil udgøre fundamentet for de cirka 1,5 millioner elbiler, som Volkswagen forventer at producere om året i 2025.

Volkswagen ID.3 Max Pris (fra): 269.995 kr. Pris (testbil): 418.055 kr. Motor: Elmotor Gearkasse: Automatisk Ydelse: 204 hk/150 kW Moment: 310 Nm Ladehastighed: Op til 100 kW Rækkevidde pr. opladning: 414 km Forbrug: 16,3 kW/100 km Acceleration (0-100 km/t.): 7,3 sek. Topfart: 160 km/t.

