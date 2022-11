I et trehjulet jagerfly med røven i asfaltskorpen

Fck Jantelov og fornuftig kørsel: Hos MyGarage i Vejle skal du kigge langt efter snusfornuftige familiebiler. Her er eksklusivitet og masser af hestekræfter. Vi tager en tur i to af stedets vildeste biler

Hvis du har fået nok af at køre forbi din lokale nybilsforhandler, som udelukkende sælger snusfornuftige familiebiler med praktik og pris i fokus, skulle du måske tage at køre et smut forbi bilhuset MyGarage i Vejle.

De store lokaler huser nogle af verdens mest specielle biler, og bilhuset er desuden officiel dansk forhandler af bilmærker som Morgan, Rolls-Royce, Lotus, Kalmar Automotive og Dallara.

Ekstra Bladet Biler har fået muligheden for at komme bag rattet af to meget særlige nye biler, nemlig den trehjulede åbne bil Morgan Super 3 og den fokuserede sportsvogn Lotus Emira.

Kom med på tur!

Et sansebombardement

Plads er der ikke meget af i en Morgan Super 3, når man er omkring to meter høj. Foto: Hans Uffe Christensen

Første tur er en større akrobatisk bedrift overhovedet at få taget hul på, når man måler lige under to meter. Morgan Super 3 er noget hen i retning af en cigaræske med tre hjul, og Super 3 er nyeste aftapning af Morgans berømte tre-hjulede åbne sportsvogn.

Udviklerne har tydeligvis ikke haft høje skandinaver i tankerne, da de udpegede kernepublikummet til sportsvognen.

Indstigningen foregår på den måde, at jeg skal kravle hen over bilens venstre side, og herfra sænke mig ned i sædet ved at støtte på bilens sikkerhedsbøjle. Jeg føler i højere grad, at jeg nærmest tager bilen på som en våddragt mere end at jeg sætter mig ned i en hurtig sportsbil.

Foto: Niels Friis

Da jeg endelig har fået bagdelen placeret i sædet, har jeg store udfordringer med at finde plads til venstre ben, da rattet ikke kan justeres i højden. Pedalerne sidder så tæt, at min venstre fod har svært ved ikke også at træde på bremsepedalen, da jeg forsøger at ramme koblingen.

Til sidst lykkes det dog, og jeg tænder op for bilens 1,5-liters tre-cylindrede benzinmotor, som er lånt fra lommeraketten Ford Fiesta ST.

Foto: Niels Friis

I Super 3 er der dog ingen turbo, og derfor yder motoren ’kun’ 117 hk. Det får man efterhånden i en stavblender, så er der overhovedet kræfter nok?

Rigeligt, finder jeg ud af, da jeg kører ud af 50 km/t-zonen ved Vejle og trykker speederen godt ned, da jeg kommer på tilkørselsrampen til motorvejen.

Da jeg blinker ind på motorvejen, siger farten godt nok kun 90 km/t, men jeg føler, at jeg kører 250 km/t. Alle sanser er på overarbejde, og mens vinden sætter mine kinder i svingninger, imponeres jeg over, at en bil med tre smalle hjul faktisk ikke føles så ustabil og urolig, som jeg havde frygtet.

Man føler sig noget udsat, når man er tæt på andre køretøjer, men decideret utryg er man ikke.

På småvejene ned mod Vejle Fjord når jeg at få et stort, bredt smil på læben, inden det er tid til at aflevere Morgan Super 3 tilbage hos MyGarage.

Foto: Niels Friis

Giver en Morgan Super 3 nogen mening? Nej, på ingen måde. Den er håbløs upraktisk at komme ombord i, og den giver kun mening, hvis du er under 180 cm. Trehjuleren kan bedst sammenlignes med en motorcykel, for den sansemættede køreoplevelse er i retning af den, du får på en MC’er.

Til gengæld er Morganens pris også noget, der kan få pulsen til at sige. Den lille vævre maskine koster nemlig cirka 1 million kroner med danske nummerplader, men så får du også en bil, der kan give dig følelsen af at være pilot i et gammeldags åbent jagerfly.

Hvis Cayman er for kedelig

Lotus Emira er en nydeligt udseende sportsvogn. PR-foto

Efter at have radbrækket egen krop for at køre Morgan Super 3, er det nærmest en luksusoplevelse at sætte sig ind i en Lotus Emira.

Den elegante centermotoriserede sportsvogn skal løbe videre med depechen efter Lotus-modeller som Evora og Exige.

Emira stiller med den velkendte 3,5-liters V6-motor fra Lexus, som i den nye sportsvogn yder 400 hk i en bil, der blot vejer 1405 kg.

En lav vægt for en sportsvogn i 2022, men alligevel en utraditionel høj vægt for et bilmærke, som i grundlægger Colin Chapmans ånd altid har haft lav vægt som et særkende.

Emira kommer med en motor fra Lexus. PR-foto

Så er Lotus anno 2022 blevet mainstream sportsvognsmærke? Det er ikke det indtryk, jeg efterlades med, efter den korte køretur, som det kan blive til i denne omgang, i Lotus’ nyeste.

Selvom jeg på den korte tur ikke får lov at udforske meget af, hvad Emira kan, er det tydeligt, at Lotusen hverken er blevet magelig eller doven, og sportsvognen kunne være et alternativ til dem, der ikke gider have en Porsche Cayman.

Køreentusiaster vil finde glæde i, at Emira kommer med en seks-trins manuel gearkasse, som er utrolig lækker og præcis at arbejde med, og i det hele taget er indtrykket af Emira, at den er væsentligt mere analog at køre i sammenlignet med de nærmeste konkurrenter.

For nogle vil det være afskrækkende, mens det for andre vil være lige præcis det, at en sportsvogn skal kunne.

På et tidspunkt kommer Emira også med en fire-cylindret motor fra AMG, som spiller sammen med en otte-trins automatgearkasse, og det er nok heller ikke utænkeligt, at Emira på et tidspunkt kommer i en mere fokuseret letvægtsversion.

Potentialet til underholdende kørsel lader i hvert fald til at være stort, afslører de første meter i modellen.

MyGarage i Vejle

Foto: Niels Friis

I en gammel tæppefabrik i udkanten af Vejle finder man det automobile mekka MyGarage. Her kan ejere af specialbiler få opbevaret deres unikke automobile venner i trygge omgivelser, ligesom virksomheder kan leje sig ind i eventlokaler.

MyGarage er desuden officiel dansk forhandler af mærker som Morgan, Rolls-Royce, Lotus, Kalmar Automotive og Dallara.

Et par letvægts-Lotus'er er her også. Foto: Niels Friis

MyGarage beskriver sig selv som ’motorverdenens mekka i danmark’.

Bag MyGarage i Vejle står blandt andre oldebarn til Lego-grundlæggeren og godsejer Anders Kirk Johansen.

MyGarage forhandler også Dallara. Foto: Niels Friis

