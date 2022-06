Hvorfor i alverden er det nu nødvendigt med endnu en crossover-model i Volkswagens modelprogram?’, tænker jeg for mig selv, da jeg henter nøglerne til den nye Volkswagen Taigo.

I forvejen har Volkswagen modellerne T-Roc og T-Cross i dette segment, så umiddelbart kan det være svært at få øje på behovet for en ny crossover med Volkswagen-logo i front.

Men nu den er her, må vi hellere finde ud af, om den nye model kan give mening, eller om den er helt overflødig.

Taigo stempler ind i klassen som en høj coupéagtig udgave af en VW Polo. Taigo har samme frihøjde som en T-Cross, men er lavere og længere, og så er den mere rummelig end en Polo.

Taigo måler henholdsvis 4 og 16 centimeter mere i længden sammenlignet med T-Cross og T-Roc.

I kabinen dominerer de mørke nuancer. Foto: Niels Friis

Afdæmpet design

Volkswagen vil gerne brande Taigo som en mere dynamisk og stilet udseende bilmodel sammenlignet med T-Roc og T-Cross, og det er den skrånende taglinje i bag med til at understrege.

Selvom Taigo er en nydelig bil at se på, kan man næppe betegne designet som decideret iøjnefaldende.

Taigo er Volkswagen-konservativt, når det er mest fornuftigt, og det vil for langt de fleste slet ikke være et problem med det afdæmpede udtryk. Kabinen er præget af mørke farver, og hvis ikke du vidste det, ville du ikke kunne se, at du sad i en Taigo frem for en Polo.

Testbilen er med udstyrstrinnet R-Line, som er højeste niveau ud af de fire muligheder, man har.

Indtil videre kommer Taigo dog kun med de tre udgaver, men hen over sommeren introduceres en ny indstigningsmodel, som altså bliver udgaven med laveste udstyrsniveau. Herudover hedder mulighederne Life, Style og altså R-line.

Når det gælder udstyr, er det særligt på sikkerhedsfronten, at Taigo brillerer.

Med på listen over standardudstyr i alle versioner er nemlig udstyr som automatisk nødbremse med registrering af bløde trafikanter, Lane Assist m. Traffic Jam Assist, træthedsregistrering og Park Assist.

Med andre ord: Er man på jagt efter en sikker familiebil, leverer Taigo varen.

Foto: Niels Friis

Praktisk

Det er sjældent, at en skrånende taglinje på en bilmodel gør gode ting for pladsforholdene på bagsæderne, og det er da heller ikke tilfældet i Taigo. Med det sagt slipper Volkswagen nådigt fra at skære noget af taget væk, for det kan godt lade sig gøre at sidde helt udmærket på bagsæderne.

Når Volkswagen fremhæver, at Taigo er mere rummelig end en Polo, hænger det blandt andet sammen med, at bagagerummet kan klare 440 liter, hvilket er noget mere end de 355 liter, der kan være i en Polo.

En stor bagklap og den højere læssekant gør det let at komme til det store bagagerum, og på den måde byder crossoveren faktisk på større praktiske dyder, end jeg havde forventet.

Crossoveren byder på fine pladsforhold i bagagerummet. Foto: Niels Friis

Ingen elektrificering

På motorsiden stiller Taigo udelukkende med benzinmotorer, hvorfor der altså ikke kan vælges udgaver med elektrificering.

Den mindste version er en 1,0-liters sag med 95 hk og en fem-trins manuel gearkasse, mens den mest kraftfulde version er en 1,5-liters version med 150 hk. Den kommer kun med syv-trins automatisk DSG-gearkasse.

Mellemvarianten har 110 hk, og den kommer både med manuel og automatisk gearkasse.

Testbilen er udgaven med 1,5-liters motor og 150 hk, og den opleves som en kraftfuld sag med pænt overskud. Selvom det ikke har været muligt at teste versionen med 95 hk, kan man godt forestille sig, at den vil være en anelse brystsvag.

Derfor kunne bedste køb umiddelbart godt være udgaven med 110 hk. Her ligger startprisen på 274.995 kr.

En uges tid i selskab med Taigo bekræfter, at Volkswagen bygger biler, som kører meget afbalanceret. Den er ikke så skarp i undervognen, at den er decideret sportslig at køre i, men den er bestemt heller ikke blød hat.

Komforten er samtidig så god, at man føler, at man sidder i en dyrere bil. På den måde rammer bilgiganten et lækkert kompromis mellem underholdning og komfort.

Når det gælder det indledende spørgsmål om, hvad vi skal med en ny crossover fra VW, er svaret, at det strengt taget heller ikke har været nødvendigt for Volkswagen at lancere Taigo. Ikke desto mindre er bilen isoleret set en fin lille familiebil. Den slags er der mange, der kan bruge.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Selvom man kan undre sig over, hvad Volkswagen skal med endnu en høj crossover, er Taigo en velkørende, sikker størrelse, som sagtens kan fungere godt som førstegangsbil for den lille familie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Topkarakter

Foto: Niels Friis

Tidligere på året var Volkswagen Taigo sammen med søstermodellen Polo under luppen hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP.

Her scorede Taigo - og Polo for den sags skyld - topkarakter med de maksimale fem stjerner. Med til at trække resultatet op var især en tårnhøj kollisionssikkerhed og høj karakter for de mindste passagerer i bilen.

Eneste skår i glæden var i kategorien ’sikkerhedssystemer’, hvor Taigo kun lige akkurat fik fem stjerner.

- Både de to VW-modeller og BMW-modellen er sikre biler. Men det ærgrer, at VW og BMW ikke har valgt at udstyre bilerne med de bedste udgaver af deres sikkerhedssystemer.

- Ærgerligt, når vi ved, at VW som bilproducent kan gøre det bedre, lød det dengang fra Søren W. Rasmussen, som er FDMs repræsentant i Euro NCAP om resultatet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

R-Line



Testbilen er i den særlige R-Line udstyrsvariant, og R-Line skiller sig ud fra de øvrige udstyrsvarianter med en frontkofanger med mere iøjnefaldende luftindtag og stilelementer i højglanssort.

Samtidig kommer udstyrsvarianten med IQ.Light-LED-Matrix-forlygter. Bagkofangeren har integrerede udstødningsrør med kromkant og en diffuser i højglanssort.

18 tommer alufælge skal ifølge VW være med til at understrege modellens sportslige udtryk. Indvendigt får man Sport-komfortsæder med R-Line sædeindtræk, sort taghimmel og et instrumentbord med decorindlæg.

Ka' du huske folkevognsrugbrødet? Det er tilbage som en ren elbil, og vi har prøvekørt 'hippiebussen'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

25 års fødselsdag: Kom med dybt under Storebæltsbroen