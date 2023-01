Kæmpe fuser: Det rækker ikke, Toyota!

249 km.

Så langt kan jeg køre, indtil batteriet er fladt, da jeg henter denne uges testbil, et eksemplar af Toyotas elbil, BZ4X. Det fortæller bilens computer mig. Og batteriet er vel at mærke ladet 100 procent op.

Som man måske allerede har læst flere steder, har den japanske bilgigant fået hug for BZ4X’ formåen, hvad angår rækkevidde og strømforbrug, og nu er jeg spændt på, om jeg efterlades med samme oplevelse.

Jeg har tidligere kørt BZ4X, da der var officiel pressefremvisning i København engang i 2022. Her noterede jeg mig, at rækkevidden ikke ligefrem var overbevisende, men jeg betragtede det ikke her som et alvorligt problem.

Nu har jeg et firehjulstrukket eksemplar af elbilen i en uge, og her får jeg mulighed for at komme i dybden og blive klogere på, om Toyota virkelig har gjort i nælderne?

Første indikation på, at BZ4X har udfordringer er det, som bilens egen computer fortæller mig. Nok er temperaturen til den kølige side, men 249 km på 100 procent er godt nok væsentligt under de 461 km, som denne firehjulstrukne udgave af elbilen officielt er opgivet til.

Jeg vil forsøge at finde svaret på, hvad man kan forvente af reel rækkevidde i BZ4X med en køretur, der byder på både bykørsel, motorvejskørsel og et godt stykke på landevej. På min testtur overholder jeg fartgrænserne alle steder, og på motorvej ligger jeg faktisk på 110-120 km/t, selv når der er fartgrænse på 130 km/t. Med andre ord er det altså en meget afdæmpet og repræsentativ køretur, jeg er ude på.

På intet tidspunkt kører jeg vildt, accelererer hårdt eller på anden vis ’fyrer den af’, og jeg har slået den regenerative bremsning til, så bilen oplader bremseenergi til batteriet, når jeg slipper speederen. BZ4X’eren har dermed optimale betingelser for at præstere så godt som muligt.

Toyota vil ikke fortælle, hvor meget af den 71,4 kWh store batteripakke, som kunderne rent faktisk har til rådighed. Det er sådan, at bilproducenterne altid reserverer et ‘lager’ af batteripakken, så elbilerne har en slags reservetank at køre videre på, selv hvis rækkevidden skulle komme ned på 0.

Toyota har fremført, at de har reserveret mere end andre bilproducenter, og flere troværdige elbilmedier har regnet sig frem til, at man har rundt regnet 60 kWh batteri til rådighed.

Undervejs på min tur er det blevet tid til at oplade elbilen, og Toyotaen kan lade med op til 150 kW. Det er fornuftigt, uden at vælte én omkuld. Da jeg igen har fået 80 procent strøm på batteripakken, fortæller bilen, at rækkevidden er på 200 km. Da jeg trykker på sluk-knappen til klimaanlægget, stiger rækkevidden pludselig til 275 km.

Det er en voldsom stigning, og er man presset på rækkevidde i sin BZ4X, vil der altså være meget at hente ved at slukke for bilens klimaanlæg. Men kære Toyota, det kan ikke være meningen, at man skal køre rundt med klimaanlægget slukket for at kunne nå frem til sin destination.

Efter min længere køretur, lander det samlede forbrug på 3,7 km/kWh ved meget konservativ kørsel. Regner man det om, giver de 60 kWh batteri en reel rækkevidde på på 222 km.

Selv hvis man lader, som om man kan bruge hele batteriet – hvilket man ikke kan – vil rækkevidden med min kørsel lande på lige under 265 km. Altså stadig markant under den officielle rækkevidde. Samtidig ligger mit forbrug på 3,7 km/kWh langt under de 6,9 km, som Toyota lover, man kan køre på en kilowatttime.

Uanset hvilken elbil man sætter sig ind i, vil man opleve, at den reelle rækkevidde er lavere og det reelle forbrug højere, end hvad producenterne oplyser.

Men jeg har ikke oplevet, at forskellene har været så markante, som de er i denne Toyota. Det er på alle måder skuffende, ligesom det heller ikke kan være rigtigt, at man kan få så meget mere rækkevidde ved at slukke for klimaanlægget.

Hvor efterlader det BZ4X? Elbilen koster fra 397.990 kroner, hvorfor man altså skal give 400.000 kroner for en elbil, som skuffer eklatant i forhold til rækkevidde og forbrug. Vælger man firehjulstræk og samme udstyr som i testbilen, lander prisen på lige under 461.000 kroner.

Det er meget, og når Tesla så sætter prisen ned, så man nu kan få en Model Y med væsentligt flere kræfter og og nogenlunde samme officielle rækkevidde til en frapris på 374.990 kroner, mens en Long Range Model Y med længere rækkevidde koster fra 429.990 kroner, er det svært at se, hvorfor man skal vælge Toyotaen.

Toyota BZ4X er langt hen ad vejen en fed elbil. Udseendet har noget attitude over sig, den kører godt i et dejligt miks mellem komfort og sport, og desuden byder den på god rummelighed som familiebil. Jeg ville faktisk rigtig gerne kunne anbefale den.

Jeg kan bare ikke komme udenom, at det høje forbrug og den begrænsede rækkevidde gør denne elbil til et foreløbigt dårligt køb. Toyota har, som du kan læse nedenfor, lovet bod og bedring, men de kan ikke ændre på, at forbruget er højt, og at den reelle rækkevidde er, hvad den er.

Konklusion

Det er svært at begribe, hvordan Toyota er gået så galt i byen med BZ4X i forhold til det høje forbrug og den lave rækkevidde. Det er verdens største bilproducent, vi taler om.

Toyota gør klar til at udrulle en række opdateringer, så måske de kan rette op på noget af miseren. Indtil de har bevist, at udgangspunktet kan ændres, skal du overveje at spendere dine sparepenge andetsteds.

Sådan har Toyota reageret

Toyota kan selvfølgelig ikke sidde kritikken overhørig. Derfor har bilgiganten besluttet at iværksætte en række forbedringer af BZ4X, oplyser den danske importør til Ekstra Bladet.

Blandt andet vil de reducere bufferen i batteriet, så bilejerne vil få adgang til mere af batteriet og dermed opleve en øget reel rækkevidde.

Desuden vil Toyota justere klimaanlægget, så visningen af den forventede tilbageværende rækkevidde bliver mere præcis og ikke viser den korteste rækkevidde, som det er tilfældet nu. Og endelig vil bilens energiforbrug i displayet også blive mere præcist.

Bilgiganten oplyser, at justeringerne, der er mulige at lave forholdsvist hurtigt, vil være tilgængelige både for nye biler og biler, der allerede kører på vejene, den dag hvor udrulningen sker. Imidlertid har Toyota endnu ingen informationer om præcis, hvornår disse ændringer vil blive rullet ud.

Det er godt, at Toyota tager hånd om problemet. Til gengæld laver ændringerne ikke om på, at elbilen har et højt forbrug, og at den reelle rækkevidde ikke bliver længere med de nye ændringer. Man vil blot få adgang til mere af den.

