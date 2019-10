Kamiq er en klog bykonge

Frankrig (Ekstra Bladet Biler): Hårnålesvinget er pludselig blot få meter væk, så jeg træder hårdt på bremsen og skubber gearstangen fra 3. til 2. gear. Med et solidt vrid i rattet sender jeg Kamiqen rundt på den snævre bjergvej i Alsace-området og trykker igen hårdt på speederen med højrefoden.

Kamiq er Skodas nye bud på en SUV-lignende bil, som kan klare sig i byen, fordi den ikke fylder alt for meget.

I forhold til den forholdsvis nye Skoda Scala, som Kamiq deler platform med, er city-SUV’en hævet 37 millimeter. Derfor er der en anelse mere frihøjde at arbejde med, men Kamiq er ikke en egentlig høj bil, og i trafikken føler man sig på samme niveau, som sad man i en regulær hatchback.

Det har dog sin fordel, når man udfordrer Kamiqens atletiske evner på vejen. Kamiq er ikke en udtalt dynamisk bil, men den føles på en eller anden måde veltilpas, uanset hvilke køremæssige eksamensopgaver man stiller bilen.

Alsidigheden kommer både til udtryk på de krogede bjergveje i Alsace, og i lige så høj grad da jeg trækker ud på tilkørselsrampen til motorvejen mod Strasbourg, blinker til venstre og slår den velfungerende adaptive fartpilot til på 130 km/t.

City-SUV’en falder til ro og lader de langstrakte vinmarker i dalen ved Colmar passere forbi, som var man i et tog på et sæt skinner. Som chauffør er man velvidende om, at bilens elektroniske hjælpemidler hele tiden sørger for at holde afstand til forankørende og tilpasse farten derefter.

Med Kamiq har Skoda nu sat en SUV-søskendeflok på tre i verden. De to større søskende hedder Karoq og Kodiaq, hvorfor Kamiqs oplagte konkurrenter hedder Volkswagen T-Cross og Seat Arona, og også Renault Captur og lignende kan medregnes i puljen. Med en akselafstand på 265 centimeter er Kamiq større end både Arona og T-Cross, så det er tæt på, at man bør kigge mod Volkswagen T-Roc for at finde en direkte sammenlignelig model.

Testturen er nu nået til Strasbourg, og her i den politiske stad viser Kamiq, hvorfor Skoda tænker, at oplagte kunder bor i byerne.

Her føles bilen kvik i mellemaccelerationerne, når de utålmodige franske trafikanter kræver, at man kommer afsted.

Overblikket fra førersædet er glimrende, og skulle man blive fanget i et øjebliks uopmærksomhed, er der alverdens elektroniske hjælpemidler, som kan sørge for, at man holder snuden i sporet.

I testbilen er der både en vågen linjeassistent, automatisk nødbremse og ’Side Assist’.

Takket være akselafstanden er pladsen i kabinen på både forreste og anden række fornem, og i bag vil fuldvoksne mennesker også kunne finde sig til rette uden at skulle lægge hovedet på skrå eller skære benene af.

I bagagerummet med dobbelt bund er pladsen som udgangspunkt 400 liter, og lægger man sæderne ned, vokser pladsen til 1395 liter. Bagagerummet indeholder flere gennemtænkte løsninger, som blandt andet to kroge, hvor indkøbsposer eller lignende kan hænges op, så de ikke rutsjer rundt i bagagerummet under kørsel.

Konklusion

Skoda Kamiq er en bil, der kan appellere til mange, og som både taler til følelserne og fornuften. Her er plads, smarte og kloge løsninger og kontrollerede køreegenskaber. Det kan undre, at drivlinjen i Kamiq ikke findes i en elektrificeret form, men når det nu skal være sådan, byder motorudvalget på flere gode bud.

+ Gode allround køreegenskaber

Masser af plads

Kloge løsninger – og meget teknologi - Ingen elektrificering

Gammeldags pind til aktivering af fartpilot

’Simply Clever’

I Kamiq lever Skoda virkelig op til sit slogan, ’Simply Clever’, for bilen har flere på mange måder lavteknologiske løsninger, som er særdeles praktiske i dagligdagen – udstyret er dog ikke standard i alle udstyrsmodeller.

Vi snakker paraply indbygget i førerdøren til pludselige regnskyl. I motorrummet finder vi en krave på sprinklertuden, så man ikke spilder, når beholderen skal fyldes. Bagtil er der elektrisk anhængertræk, som ved et tryk på en knap i bagagerummet kan køres frem fra bilens underside.

Når man åbner dørene, popper der automatisk gummilister frem på ydersiden af døren, som beskytter Kamiq mod skrammer eller buler, hvis man åbner dørene lidt for ivrigt og lidt for meget.

Indvendigt er et lækkert interiør med mulighed for digitalt instrumentering og 9,2 tommer skærm, og begge både ser flotte ud og er rare at betjene.

Det kan desuden bemærkes, at skærmene står flot, selv om sollyset brager direkte ind i skærmene.

Fire motorer fra start



Når Kamiq i starten af 2020 kommer til Danmark, vil der være fire forskellige motorer at vælge imellem. Mindste benzinmotor er en 1.0 TSI-motor med 95 hk, herefter følger en 115 hk TSI på ligeledes én liter, og i toppen af benzinhierarkiet finder vi en 1.5-liters TSI-motor med 150 hk.

På dieselsiden er en 115 hk dieselmotor på 1,6 liter eneste mulighed. Den mindste benzinmotor fås med en fem-trins manuel gearkasse, mens de to øvrige benzinmotorer kan fås med enten en seks-trins manuel gearkasse eller en syv-trins DSG-automatgearkasse.

Vælg 115 hk benzinmotoren med DSG-gear, dieselmotoren med DSG-gear eller den lille 95 hk TSI-motor med manuelt gear, hvis du har mulighed for det. Kun hvis du virkelig har behov for mange kræfter, behøver du at gå op i 150 hk TSI-motoren.

De danske priser starter ved 194.995 kroner.

