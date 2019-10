Karismatisk dynamiker med god plads

Som det er kutymen i Peugeoter, må jeg kigge hen over rattet for at se, hvilken fart jeg skyder i den lave stationcar.

Jeg griber om det lille rat og vrider hårdt mod venstre for at sende testbilen ind i svinget på den øde skovvej. Responsen falder prompte uden den store dramatik, selv om et lille hvin fra dækkene fortæller, at der ikke er meget mere overskud at give af. Indstyringen er præcis, og kontakten til vejen er god.

Testbilen er en lilla Peugeot 508 SW, og modellen er det franske bilmærkes nye stationcar, der skal erobre andele på et marked, hvor Peugeot traditionelt har haft det svært i Danmark.

Den klasse, som 508 tilhører, er det såkaldte D-segment, og i Europa er der cirka 1,4 millioner biler i den klasse. Cirka hver tredje af disse er stationcars.

Peugeot har med 508 SW som erklæret mål at bryde med det konventionelle stationcar-udtryk, og det kræver da heller ikke mange ture forbi klare butiksruder, før det står klart, at 508 SW designmæssigt står ud i forhold til mange andre konkurrenter.

Højden er 142 cm, og dermed er 508 SW næsten lige så lav som sedan-udgaven og hele seks centimeter lavere end sin forgænger.

Det mærkes bag rattet, hvor man af og til godt kan foranlediges til at tro, at man er ude at køre en i mere sportslig coupé-lignende bil.

508 SW er 4,78 m lang, og det er kun tre centimeter længere end sedan-versionen, hvilket er med til at understrege franskmandens stramme designprofil.

En lækker detalje er de rammeløse døre, som klæder enhver bil, hvor også 508 SW-designet nyder godt af det mere coupé-lignende design, som dørene giver. I front har Peugeot installeret en markant lyssignatur med Full LED-forlygter, og i bag præger et karakteris-tisk sort vandret bånd med tredimensionelle Full LED-baglygter udseendet.

Tilbage på skovvejen klikker jeg 508’eren ud af den sportslige af bilens tre indstillinger og over i den mere brændstoføkonomiske.

Mulighederne hedder Sport, Normal og ECO, og det er sidstnævnte, jeg nu befinder mig i.

Når man i 508 SW er i ECO-mode, og som i testbilen er udstyret med den velsmurte ottetrins automatgearkasse, kan bilen skifte til ’frigearskørsel’, hvor bilen triller frit uden motorbremsning. Funktionen slår til helt uden, at man som chauffør ænser det, og den er tilgængelig fra 25 til 130 km/t. Funktionen kan reducere brændstofforbruget med op til tre procent.

Testbilen har en firecylindret, to-liters dieselmotor, som gemmer på 163 hk og et moment på 400 Nm.

Motoralternativerne er to nye benzinmotorer på 1,6 liter med enten 180 eller 225 hk. På dieselfronten findes fire forskellige BlueHDI-motorer på enten 1,5 eller 2,0 liter. Mindste dieselmotor er en 130-hestekræfters motor, som er modellens eneste motor, der fås med manuel gearkasse.

Testbilens dieselmotor leverer en 0-100 km/t-tid på 8,5 sekunder og en topfart på 226 km/t, hvorfor der er rigeligt med kraftoverskud i den testede udgave af stationcaren.

Noget andet, der er masser af i Peugeot 508 SW, er plads. I udgangspunktet er bagagerumspladsen på 530 liter. Lægger man bagerste sæderække ned, er der pludselig særdeles meget plads til familiens habengut, nemlig imponerende 1780 liter, som er det samme som i en VW Passat. I en Ford Mondeo er pladsen på henholdsvis 550 og 1446 liter.

Skal der være plads til store børn i bag på den franske stationcar, er det en god idé at vælge SW-modellen frem for den almindelige sedan, for stationcarens vandrette taglinje giver bedre loftshøjde bagtil.

Konklusion

Peugeot har store ambitioner med 508 SW, og at dømme efter testkørslen står stationcaren med en række tiltrækkende kort på hånden, som bør få danske købere til at overveje modellen. Designet er markant, køreegenskaberne er både komfortable og dynamiske, og her er god plads. Læg så til, at der i starten af 2020 introduceres en benzin plug-in hybrid-udgave, og vi har en endnu mere tiltalende pakke.

+ Modigt design

Plads

Udstyr - Midtersæde

Kun to års garanti

Lækker kabine

Åbn den rammeløse dør, så vinduerne kører en smule ned. Sæt dig ind i den lave stationcar, og straks tager de dybe sæder godt imod dig og griber rundt om kroppen. Løft blikket og tag et kig hen over det meget, meget lille rat, så øjet møder den digitale skærm, der har erstattet alle analoge instrumenter.

I midten af cockpittet finder du en 10-tommer HD-touchskærm, som bruges til at styre og regulere næsten alt. Der er indbygget 3D TomTom-navigation. Touchskærmen ledsages af syv knapper, der giver direkte adgang til essentielle funktioner som radio, aircondition, navigation, indstillinger, telefon og apps.

I den billigste udgave er touchskærmen otte tommer, mens den er 10 tommer og i HD fra Allure-niveau.

Forsæderne kan som ekstraudstyr fås med massage-funktion, der inkluderer fem forskellige massageprogrammer. På bagsædet kan passagererne vippe sæderne tilbage til en hældning på 27 grader for ekstra komfort. Der kan tilvælges forskellige typer af indtræk, bl.a. Alcantara og Nappa-læder.

Et væld af udstyr



Peugeot har i 508 SW smækket en bred vifte af de nyeste køreassistentsystemer sammen, hvorfor der er masser at vælge imellem, når man skal afkrydse udstyrspakke eller ekstraudstyr.

Mulighederne tæller blandt andet et Night Vision-system, og det er første gang, man kan vælge det i denne klasse. Systemet bruger infrarød kamera og opdager levende væsner foran bilen om natten eller ved dårligt sigte, og det virker inden for en afstand af 200-250 meter uden for forlygternes lys.

Der er desuden den nyeste generation af automatisk nødbremse, som opdager fodgængere og cykler både dag og nat fra 5 km/t op og til 140 km/t. Mulighederne tæller også vejbaneassistent, træthedsgenkendelse, automatisk fjernlys, udvidet skiltegenkendelse, adaptiv fartpilot med stop&go-funktion og Active Blind Spot Assist.

Kører man i byen, er det også muligt at nyde godt af Visiopark 2, som er et 360 graders kamera, der hjælper med at holde øje med omgivelserne.

Peugeot 508 SW GT-Line, BlueHDI 163 hk Pris (testbil): 489.990 kroner Pris (fra): 319.990 kroner Motor: Firecylindret diesel på 2,0 liter Ydelse: 163 hk ved 3.750 omdr./min Maks. moment: 400 Nm ved 2.000 omdr./min Gearkasse: 8-trins EAT-gearkasse Brændstofforbrug: 17,2 km/l CO2-udledning: 147 g/km Topfart: 226 km/t Acceleration 0-100 km/t: 8,5 sek

