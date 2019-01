Kia klar med ukompliceret elbil

Den nye Kia e-Niro er en praktisk og ukompliceret elbil med lang rækkevidde, der kan ende med at blive et hit, hvis prisen holder

Avisen var inviteret til Nice af Kia.

Nice, Frankrig (Ekstra Bladet Biler): Optakten har været nærmest uendelig lang. Men nu er de her endelig, elbilerne, som både byder på rimelige køreegenskaber, ordentlig komfort, fint med plads, fornuftig rækkevidde og ikke mindst er til at betale.

Det er eksempelvis tilfældet for den nye Kia e-Niro. Vi kører den første tur under en præsentation i Nice, og her gør den et godt indtryk.

Kia e-Niro vil kunne fås med samme elmotorer på enten 136 eller 204 hestekræfter, som man finder hos koncernfætteren Hyundai Kona Electric.

Rækkevidden på en opladning hedder henholdsvis 259 og 455 kilometer efter den nye og mere retvisende WLTP-norm – alt efter om bilen er udstyret med et batteri på 39,2 eller 64 kWh.

Hyundai har været nødt til at nedjustere rækkevidden med cirka 30 kilometer i forhold til, hvad producenten havde lovet til at begynde med, fordi det eksterne institut, som stod for at beregne rækkevidden, havde lavet en fejl. Det rokker dog ikke ved, at e-Niro er den af de 'folkelige' elbil, der byder på den længste rækkevidde.

Den danske importør har endnu ikke priserne på plads, men oplægget er, at e-Niro skal være en smule dyrere end Hyundai Kona Electric. Her begynder prisen ved 270.000 kroner med den lille motor og batteripakke, mens modellen koster fra 300.000 kroner med den store motor og batteri.

Med alle forbehold gætter vi på en merpris på mellem 30.000 og 40.000 kroner for e-Niro, når bilen kommer til Danmark til februar eller marts næste år.



Bagagerummet er med sine 451 liter større end i hybrid- og pluginhybrid-udgaven. Foto: Kia

Afsættet for den elektriske Kia er den halvhøje Niro-model, der allerede har fået godt fat som både hybrid og pluginhybrid.

I den elektriske udgave har bilen fået en batteripakke lagt ind i bunden og under bagagerummet, og den er lige så ukompliceret at køre, som den ser ud. Du sætter dig ind, skubber det store, centrale drejehjul af en gearskifter i 'Drive' og kører.

Den afgørende forskel i forhold til Hyundai Kona Electric er, at Kia e-Niro er en rendyrket mellemklassebil. Det betyder, at du har en akselafstand på 2,70 meter og regulær plads på både for- og bagsæder.

Bagagerummet er med sine 451 liter rimeligt og større end i både hybrid og pluginhybrid, der byder på henholdsvis 427 liter og 324 liter. Kia e-Niro kører også mere komfortabelt, så du ubesværet kan klare længere stræk.

Hvor Hyundai Kona Electric er udstyret med et andet interiør end de almindelige Kona-modeller, ligner e-Niros kabine et langt stykke hen ad vejen enhver anden Niro. Og det gør ikke noget. Det er nemlig ganske indbydende, selv om der er områder med hård plast. Den eneste forskel er, at kardantunnelen er afløst af en fritsvævende gearskiftekulisse.

Den elektriske kørsel kan overvåges på en centralt placeret berøringsskærm på syv tommer og på en skærm i instrumenthuset. Her kan føreren blandt andet få informationer om, hvor meget af turen, der er kørt økonomisk, ligesom man kan se andelen af 'dynamisk' kørsel for hver køretur.

På vejen kan man skifte mellem indstillingerne 'Økonomi', 'Normal', 'Sport' og ikke mindst 'Øko-plus', hvor der for alvor skrues ned for blusset. Motorens 204 hk og 395 Nm betyder, at man skal være varsom med speederfoden, hvis man vil undgå at lave hjulspind og suse forbi de 50 km/t. i byen.

Overhalinger klares til gengæld gelinde. Vi kørte bilen i by, på motorvej og ad snoede bjergveje, og her stod det klart, at den elektriske Niro er en bil, der med sin bløde affjedring er lagt an på at behage frem for at stille med et sportsligt setup.

Bilen klarede dog de skarpe sving med en fin balance i såvel styretøj som undervogn.



Bilens kabine adskiller sig ikke ret meget fra den, der sidder i en almindelig Kia Niro. Foto: Kia

På chokoladesiden finder vi også en støjdæmpning, som nærmest giver føreren en oplevelse af at sidde i et lydstudio. Forruden er nemlig akustisk, hvilket gør det muligt at styre den udvendige støj med en knap i instrumentbordet.

Bilen udsender en lyd op til 30 km/t., som minder om en blanding af støvsuger og jetfly, men denne kan slås fra efter behov.

Den umiddelbare oplevelse af bilens faktiske rækkevidde er positiv. En reel vurdering af Kia e-Niro kræver dog en længere test på danske veje og i koldt vejr.

Det trækker dog op, at alle e-Niro har et system, som isolerer og opvarmer batteriet, mens den store model ydermere er udstyret med en varmepumpe, så du ikke bruger unødig strøm til opvarmning af kabinen. Bilen kan lades op på mellem seks og 9,5 timer derhjemme, på 60 til 75 minutter ved en 50 kW-lader og på 50 minutter ved en 100 kW-lader.

Konklusion

Den elektriske Kia e-Niro ser lovende ud. Den er praktisk og byder på både kørekomfort og god rækkevidde. Hvis prisen holder, og rækkevidden forbliver tæt på den lovede i dansk vinterkulde, har modellen alle forudsætninger for at blive et hit.