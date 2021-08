Kinesisk, praktisk og ganske god

Lad os lige indlede med en meget kort historietime. I 2016 var der ikke noget bilfirma, der hed Aiways. I stedet var der blot et par kinesiske mænd med en god idé om at bygge elbiler, og derfor stiftede de i 2017 firmaet med hovedkvarter i Shanghai.

Med tanke på, at Aiways først blev etableret i 2017, er det med en vis spænding, at jeg modtager nøglerne til et eksemplar af den elektriske SUV U5, som er mærkets første bil.

For kan det lade sig gøre at nå så langt på blot fire år, at man kan udvikle en velfungerende elbil helt fra bunden?

Testbilen er med det store udstyrstrin, kaldet Premium, og netop udstyret er en af Aiways’ store styrker.

Man kan vælge mellem to trin - Plus og Premium - og merprisen for at opgradere til den store pakke er 35.000 kr.

For pengene får man blandt andet 19 tommer alufælge i stedet for 17 tommer, et særligt panel med såkaldt haptisk feedback til styring af klimaanlægget, læderindtræk og panoramasoltag.

Men måske skal man overveje at spare pengene og gå efter den lille udstyrspakke, for standard har Aiways U5 pænt med udstyr.

Især når man tager i betragtning, at prisen for den store, rummelige SUV starter ved cirka 300.000 kr. Et par af højdepunkterne i standardudstyret er eksempelvis en adaptiv fartpilot, som har automatisk stop&go-funktion fra stilstand og op til 130 km/t., et 6-vejs justerbart førersæde og digital instrumentering.

Det meste af betjeningen foregår digitalt, og systemet kræver lidt tilvænning. Foto: Niels Friis

Den generelle kvalitet af bilen er overbevisende med gode materialevalg og nydelige samlinger i kabinen, og det er dybest set helt ufatteligt, at firmaet kun blev stiftet for fire år siden, og at jeg nu kan sidde i et eksemplar af deres elbiler på en parkeringsplads i Danmark.

Men det kan jeg, og når jeg så sidder her, kan jeg nyde godt af den gode plads, som er en af Aiways U5’s øvrige styrke. Den er stor!

Længden siger lige under 4,7 meter, mens den er næsten 1,9 meter bred.

Akselafstanden er 2800 mm, og det er med til at sikre, at der er gode pladsforhold, uanset om man befinder sig på forsæderne eller bagsæderne, og man får en slags ’lounge’-fornemmelse i bilen, fordi den er så rummelig.

Størrelsen har også betydning for, hvordan Aiways U5 opleves på vejen. Med en kampvægt på cirka 1800 kg og et højt tyngdepunkt er det ikke dynamikken, man skal købe en U5’er for.

Selvom elbilens komfort er hæderlig, er køreegenskaberne ikke på niveau med det, du finder i en VW ID.4 eller en Skoda Enyaq. Hertil er styretøjet for upræcist, og man savner en fornemmelse af, hvad forhjulene laver.

Foto: Niels Friis

Den officielle rækkevidde er i testbilen 400 km, og vælger du udgaven med den lille udstyrspakke og de mindre hjul, får du 10 km ekstra på rækkevidden.

Når der skal tankes ny energi på bilens batteripakke på 63 kWh, kan Aiways U5 ved en hjemmelader kun lade med en enkelt fase, hvilket vil sige, at man maksimalt kan lade med 3,7 kW.

Konsekvensen er, at det tager 17 timer at få fyldt batteriet helt op med strøm. Ved en hurtiglader kan U5 klare op til 90 kW, så også her må den kinesiske elbil se sig slået af de mere etablerede bilmærker.

Aiways oplyser, at elbilen ved en hurtiglader kan lade fra 20 til 80 procent strøm på batteriet på cirka 35 minutter.

At Aiways U5 halter efter konkurrenterne på et par punkter er ikke modellens største problem, for man får faktisk rigtig meget elbil for pengene hos den kinesiske bilproducent.

Dens største problem er vi forbrugere. Vi er vanedyr, og derfor får Aiways det svært på et marked, hvor de er oppe imod langt mere etablerede bilmærker.

Hvis Aiways skulle finde deres vej ind på markedet, ville det kræve, at U5 havde noget mere X-faktor, noget mere kant - og det har den ikke.

Pladsforholdene i kabinen er en modellens største styrker, for der er god plads til fem. Foto: Niels Friis

Konklusion

Selvom man får fedt design og meget elbil for de mellem 300.000 og 335.000 kr., som Aiways U5 koster, så forsøger elbilen at appellere så bredt, at den placerer sig som konkurrent til de store europæiske og asiatiske bilmærker – og her kan den ikke helt være med.

+ Design

Rummelighed

Standardudstyr ÷ Ladning

Køreegenskaber

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan europæerne lære noget

Der er ikke noget at udsætte på designet på Aiways U5. Det er en nydelig bil. Foto: Niels Friis

Den kinesiske bilproducent må se sig slået af konkurrenterne, når det gælder hjemmeladning, hurtigladning og køredynamik, men kineserne har også et trumfkort i ærmet, som især de europæiske bilproducenter ikke har.

På Aiways U5 får man nemlig fem års garanti på hele bilen, og det er mere, end du eksempelvis får på den populære Volkswagen ID.4, hvor man må nøjes med to års garanti standard.

Er tryghed et afgørende parameter for dig, så tilbyder Aiways altså noget, som ikke alle af konkurrenterne gør.

Desuden får man hos Aiways otte års garanti på batteripakken. Det er dog også tilfældet hos de fleste andre producenter af elbiler og plug-in hybrider.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du købe din Aiways

Med bredden på knap 1,9 meter er Aiways U5 en ordentlig basse af en bil. Foto: Niels Friis

Herhjemme er det den danske Suzuki-importør, som har besluttet at hive Aiways til landet.

Bilerne fra det kinesiske mærke skal dog sælges over nettet, så hos en række udvalgte Suzuki-forhandlere har man mulighed for at se nærmere på U5 og prøvekøre elbilen, inden man gennemfører købet af bilen online.

Aiways oplyser, at man indtil videre kan stifte bekendtskab med Aiways U5 hos 10 forskellige Suzuki-forhandlere landet over. Salget af bilerne foregår på www.aiways-danmark.dk.

Vil du hellere privatlease elbilen, er der også mulighed for det.

Her ligger priserne på mellem 3995 kr. og op til 5095 kr. i månedlig ydelse alt efter udstyrsvariant og antal kilometer årligt. Førstegangsbetalingen ligger fra 19.995 kr. og op til 24.995 kr. for en treårig aftale.

Aiways U5 Premium

Pris (fra): 299.990 kr. Pris (testbil): 334.990 kr. Motor: Elektrisk Gearkasse: Automatisk Ydelse: 204 hk Moment: 310 Nm Batterikapacitet: 63 kWh Rækkevidde: 400 km Ladning: Op til 90 kW Acceleration (0-100 km/t.): 7,8 sek. Topfart: 160 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------