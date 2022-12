Kørebil til de 'old school'

Frisk og Fyrig: Ford er et godt sted at kigge hen, hvis du skal have en 'hot hatch'. Så hvad kan mærkets nyeste af slagsen?

På engelsk kalder man biltypen for en ’hot hatch’. Vi har ikke på dansk en direkte oversættelse, som giver mening, men biltypen betegnes ofte som en lommeraket.

Det vil nu ikke være helt passende om denne uges testbil, den nye Ford Focus ST-X, for selvom den bestemt er en hurtig hatchback, er den ikke kompakt nok til, at den kommer i ’lommeformat’.

I årtier har Ford været i sin egen liga, når det har handlet om at bygge velkørende, sjove og hurtige udgaver af almindelige familiebiler.

Tager man et helt almindeligt eksemplar af en Ford Fiesta eller en Ford Focus, kører bilerne typisk virkelig godt med en velafstemt undervogn og et præcist styretøj.

Men hvad bliver så resultatet, når Ford strammer sig endnu mere an for at give føreren smil på læben?

Det giver denne uges testbil, en iøjnefaldende grøn Ford Focus ST-X, et fornuftigt svar på. Ford har for nyligt opdateret Focus-modellen, så den har fået et ansigtsløft af selve designet, ligesom bilerne har fået mere udstyr.

Faceliftet er også sket på ST-versionen, som har fået et lille ekstra X i navnet, og som nu kommer med en anden front, en ny placering af det blå Ford-logo og adaptive matrix LED-forlygter.

På de indre linjer har faceliftet også betydet, at man nu får Sync 4-infotainmentsystemet, som debuterede i elbilen Mustang Mach-E, og det er en væsentlig opgradering af brugervenligheden i den nye ST’er, at den nu kommer med det markant bedre infotainmentsystem Sync 4.

Ellers er alt nogenlunde ’business as usual’ herinde i den hurtige Ford, som ikke adskiller sig nævneværdigt fra de mere afdæmpede søskende.

Man skal alligevel ikke købe en Ford Focus ST-X for at få den mest moderne teknologi eller det nyeste udstyr. En Focus ST-X skal kunne noget helt andet, så derfor stævner jeg ud på tur for at blive klogere på, hvordan ST’eren kører.

I første omgang lader jeg bilen forblive i den ’normale’ tilstand, hvor ST’eren fremtræder i sin mest civiliserede udgave.

Omend man i højere grad kan høre brummen fra den potente 2,3-liters benzinmotor i forhold til i det øvrige modelprogram, er det ved almindelig kørsel på lande- og motorvej ikke specielt anderledes at køre rundt i ST-X end i de andre modeller i Focus-familien.

Man kan godt mærke, at undervognen er stivere, og at styretøjet er en kende skarpere, men det er i virkeligheden det.

Testbilen kommer med en særlig Performance-pakke, som blandt andet inkluderer en elektronisk justerbar undervogn, ligesom man også får elektrisk spærredifferentiale i modellen.

Den elektriske undervogn optimerer hele køredynamikken, så styretøj, bremser, affjedring og flere andre ting kontrolleres 500 gange i sekundet for at sikre, at støddæmperne leverer den optimale balance og kontrol.

Det lyder alt sammen meget godt, og på snoede veje må jeg bare konstatere, at skidtet virker.

Jeg skal virkelig arbejde med bilen for at få det fulde potentiale ud af den, og selvom jeg er hjulpet af, at bilen selv sørger for at give mellemgas under nedgearinger, får jeg hurtigt sved på panden.

Den er hamrende underholdende at køre i, og uanset hvor meget jeg presser den gennem sving, lykkedes det mig ikke på offentlige veje at få fordækkene til at slippe grebet i asfalten. Ford Focus ST-X er plantet som et fyrretræ i vestenvinden.

Ford har ændret på ESC-indstillingerne i den opdaterede ST’er, så systemet giver længere snor og tillader mere sjov, men det skal man vist på en racerbane for at opleve. Jeg synes ellers, jeg kører friskt til, men jeg kan ikke få bilen til at vakle.

Efter en uges tid med Ford Focus ST-X lander jeg på et forbrug lige over de 10 km/l, selvom bilen er opgivet til 12,5 km/l.

Det skyldes naturligvis, at jeg har kørt med tungere speederfod, end der er blevet gjort i de officielle tests. Imidlertid køber man ikke en Focus ST-X for at køre øko-kørsel, så helt i skoven er ’mit’ forbrug nok ikke, og heri ligger også en af ’hot hatchens’ udfordringer.

Mange elbiler kommer efterhånden også med mange kræfter, og når prisen på en Ford Focus ST-X begynder ved lige over 600.000 kroner, er konkurrencen fra elbilerne til at få øje på.

En BMW i4 M50 med 544 hk og firehjulstræk koster cirka det samme, mens en Polestar 2 med 476 hk og den særlige Performance Pakke koster omkring 480.000 kroner.

Og nok er motoren i Ford Focus ST-X en sand perle, og lydbilledet med både knald-, pop- og banglyde fra udstødningen vanedannende, men tiden taler mere for de elektriske performancebiler end for aggressive fossilbiler.

Det er en møgfed kørebil, men benzinforbruget gør ondt, og selvom prisen er høj, er standardudstyret ikke overbevisende. Testbilen har eksempelvis ingen elektrisk bagklap og intet 360 graders kamera til at hjælpe ved parkering.

Konklusion

Ford Focus ST-X kører som få andre familiebiler evner det. Den bider sig fast i asfalten og efterlader føreren med et stort smil i mundvigene.

Men måske du burde tage en tur i en elektrisk performancebil, inden du skriver under på slutsedlen.

Nyhederne i den nye Focus



Med tanke på, at Ford har besluttet at lægge både Fiesta- og Mondeo-modellerne i graven, er det ikke umuligt, at den nuværende Ford Focus bliver den sidste af sin slags. Det må tiden vise.

Men inden vi når så langt, har Ford givet den nuværende generation af Focus et stort facelift, som blandt andet betyder, at fronten ser anderledes ud, fordi der er kommet nyt design af motorhjelmen, en ny placering af Ford-logoet, ligesom der standard er fuld-LED-forlygter med mulighed for at tilvælge adaptive matrix LED-forlygter.

En af de store nyheder i den opdaterede Focus er, at infotainmentsystemet er blevet opgraderet til Fords Sync 4-system, som så dagens lys for første gang i elbilen Mustang Mach-E.

Det er et væsenligt bedre infotainmentsystem end forgængeren, som blandt andet inkluderer cloud-baseret navigation og stemmestyring med genkendelse af almindelig tale.

Som det er gældende for tidligere udgaver, kommer Focus både som almindelig hatchback og som stationcar.

Vil man gerne have mange kræfter og stadig plads til hele familien, kan stationcaren også fås i den kraftfulde ST-X-udgave.

Med EcoBoost Hybrid-benzinmotorerne er der nu mulighed for at vælge DCT-7 Powershift automatgear med dobbeltkobling og syv trin.

