Komfort og kvalitet er opskriften på succes for familevenlig Skoda

Hvorfor gøre bilkørsel unødigt kompliceret, når det kan foregå så ubesværet som i en Octavia? Disse ord kunne meget vel udgøre en komprimeret version af vores test af Skoda Octavia i stationcarudgaven, 'Combi'. Den halvstore tjekke giver nemlig meget plads og udstyr for pengene, samtidig med at den er komfortabel og letkørt.

Modellen, som vi tester, er bestykket med det mellemste udstyrsniveau, en TSI-benzinmotor på 1,5 liter, der yder 150 hk, og DSG-automatgear.

Herudover er bilen udstyret med digitale instrumenter, der er med til at holde den ung lidt endnu, og den samlede pris for denne pakke løber op på 328.000 kroner.

Vi hopper ombord i stationcaren, der sidste år fik et omfattende facelift med en ny front og nødbremse med fodgængergenkendelse.

Skoda Octavia er lidt højere end koncernfætteren VW Golf og byder på en indstigning, der er mere regulær.

Både for og agter er der masser af luft over hovedet, og bagagerummet sluger 610 liter - fem liter mere end Golf.

Instrumenter og kvalitetsoplevelse gør stadig kabinen til en af klassens mere indbydende, og den store skærm med Apple CarPlay og navigationsanlæg er hurtig og klar med skarp grafik.

Det digitale cockpit til 5000 kroner løfter oplevelsen, og skærmen giver en rimelig orientering, men er på den anden side heller ikke nogen revolution.



Interiøret er indbydende, og den store skærm er hurtig. Foto: Jens Overgaard

På vejen byder Skoda Octavia på en fornem affjedring, som glatter hullerne ud med en komfort, der ligger over, hvad man ellers forventer i denne klasse.

Styretøjet spiller fjerlet sammen med underlaget, og automatgearet med syv trin skifter let. Octavia er ikke en sportsvogn, men holder sig på den sikre sti.

Som mange af VW-koncernens modeller med benzinmotor og automatgear har gearkassen dog tendens til at tage for hårdt ved i første gear. Det kræver en let speederfod.

Motoren på 150 hk gør det rigtigt godt og har med sit moment på 250 Nm pænt med kræfter til en hurtig overhaling.

Den er optimeret til at overholde de nyeste forureningskrav i EU, kaldet Euro 6d-temp, og kan nøjes med at sippe til benzinen på to cylindre ved konstant motorvejsfart.

VW har fået finpudset teknikken, så skiftet fra fire til to cylindre er ikke noget, vi ænser.



Bagagerummet i Skoda Octavia byder på hele 610 liter. Foto: Jens Overgaard

Komfortniveauet ved motorvejshastighed er også med til at gøre Octavia attraktiv for firmafolket. Vælger man at erhvervslease, begynder beskatningsværdien ved 257.000 kroner for den testede model.

Mange vil kunne nøjes med motorvarianten på 1,0 liter, der yder 115 hk. Denne motor er også ganske energisk og får prisen for stationcaren ned på knap 234.000 kroner med det laveste udstyrsniveau, ' Active'.

Udstyrsmæssigt har Octavia altid været godt med. Det gælder også det testede udstyrsniveau ' Style', der i testbilen suppleres af ekstraudstyr som full LED-forlygter, adaptiv fartpilot og en sikkerhedspakke med blandt andet vejbaneassistent og advarsel mod blinde vinkler.



Octavia har for nylig fået opdateret motorprogrammet. Foto: Jens Overgaard

Skoda Octavia er stadig en helstøbt, rummelig og komfortabel bil, der er med i front. Priserne er fornuftige, mens moderne motorer og pænt med udstyr trækker op. Den største konkurrent kommer fra egne rækker og er VW Golf, der er blevet mere attraktivt prissat end tidligere.

Hvis du går efter en mindre motor, er Skoda klart billigst.