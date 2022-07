Komfort og plads: MG5 er et velkørende køleskab

Alle biler skal efterhånden være høje. SUV’er og crossovere har slået bunden ud af markedet for de klassiske stationcars, og det gælder også blandt de 100 procent elektriske biler.

Men der er stadig bilmærker, som holder fast i, at stationcars har en fremtid. Hos MG hedder svaret på bønnerne fra de familier, der gerne vil have en elektrisk stationcar, 5 Electric, og en uge med nøglerne til et eksemplar skal vise, om det kinesisk-ejede bilmærke har ramt skiven.

MG5 Electric stiller klar til start i kapløbet om at vinde børnefamiliernes gunst med en cocktail bestående af lav pris, elektrisk drivlinje og udmærkede pladsforhold.

Den elektriske drivlinje er en snusfornuftig af slagsen, hvilket vil sige en elmotor, som driver forhjulene, med en effekt på 156 hk og 280 Nm. Batteripakken er på 61,1 kWh, og det giver en officiel rækkevidde i testbilen på 380 km på en opladning.

MG-teknikken er altså ingenlunde revolutionerende, men det er heller ikke derfor, at man køber den her slags biler.

Moderne udstyr i MG 5's kabine. Foto: Niels Friis

Når man først bevæger sig ud på asfalten i stationcaren, glemmer man tankerne om, hvorvidt MG er bannerførende for ny elbilteknologi, for i praksis fungerer MG’en upåklageligt.

De 156 hk er nok til at få 5’eren fra stilstand til de klassiske 100 km/t på 8,3 sekunder, hvilket må siges at være ganske hurtigt i forhold til tilsvarende stationcars med forbrændingsmotorer i samme prisklasse.

Stationcaren opleves meget glidende i sin kørsel, og komforten er den mest iøjnefaldende karakteristika, for undervognen sluger ujævnheder og kloakdæksler på helt acceptabel vis.

MG5 er ikke en sportslig størrelse, og er man bilentusiast vil man savne noget indlevelse, men for langt de fleste byder stationcaren på køreegenskaber, som lever op til forventningerne.

Foto: Niels Friis

Konkurrenterne i klassen er så godt som ikke-eksisterende, for der findes ikke andre elektriske stationcars i denne prisklasse.

Derfor skal man også brede synet ud til fossildrevne stationcars for at finde oplagte konkurrenter som Ford Focus, VW Golf og Opel Astra, og her har MG’en den fordel, at den er bygget som en elbil.

Det betyder blandt andet, at gulvet i bag er fladt, og det skaber bedre benplads for de tre mulige passagerer i forhold til, hvad du finder i biler med en kardantunnel.

God benplads er en stærkt undervurderet kvalitet. Foto: Niels Friis

Kabinen er et behageligt sted at opholde sig, og forsæderne støtter godt. Bilen skal tændes på en lille startknap lige til højre for rattet, og herefter er det blot at dreje gearvælgeren over i ‘D’.

Instrumenteringen er altid digital, og centralt placeret i kabinen finder man en syv tommer touchskærm til betjening af de fleste af bilens funktioner.

Som standard er MG5 fornuftigt udstyret, men man gør klogt i at bruge de sidste 10.000 kr. på at opgradere til Luxury-udstyrsniveauet, for så venter der ting som el-justerbart førersæde, indtræk i kunstlæder, automatisk klimaanlæg og elektrisk foldbare sidespejle.

I basisversionen, Comfort, skal man også undvære ting som regnsensor og 360 graders parkeringskamera.

Man gør sig selv en tjeneste ved at opgradere til Luxury-niveauet. Foto: Niels Friis

At eje en MG5 stiller krav til, at man kan have en hjemmelader, som kan sørge for at fylde ny energi på batteriet. Ved en DC-lader kan stationcaren lade med op til 87 kW, og det rækker til, at man kan lade fra 5 til 80 procent strøm på omtrent 40 minutter.

Det klarer mange andre elbiler hurtigere, så i det lys er MG ikke blandt de fremmeste. Ved en hjemmelader kan MG5 lades med op til 11 kW.

Så hvor lander vi så med MG5 Electric?

Den elektriske stationcar kan være et udmærket valg til de, der vil køre elektrisk, og for hvem kærligheden til en bil ikke er det vigtige.

Den er lige så ophidsende som stabilgrus, og ligesom man ikke udvikler et særligt nært forhold til sit køleskab, vil man heller ikke opnå en dybere kærlighed til en MG5, andet end at den får én derhen, hvor mange gerne vil – og på grøn vis.

For mange vil det være rigeligt.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Hvis fornuften skal råde, er MG5 Electric et godt bud på en prisvenlig elbil til dem, der stadig helst vil køre rundt i en stationcar. Bilens komfort og pladsforhold trækker op i den samlede bedømmelse.

Den er noget anonym, tenderende at være kedelig, og det trækker ned.

Sådan er deres modelprogram

MG ZS EV er den billigste elbil fra MG. PR-foto: MG

Hvis ikke en MG5 er noget for dig, så har mærket også flere andre bilmodeller i det aktuelle program.

Er man til de rene elbiler, er der to andre muligheder i MGs modelprogram. Billigste elbil med et MG-logo i front er MG ZS EV, som byder på en rækkevidde på op til 440 km til en frapris på 284.999 kr.

Alternativt kan man gå efter MGs mest kraftfulde elbil, en MG Marvel R, som kommer med en rækkevidde på op til 402 km og 288 hk. Sprinten fra 0-100 km/t er overstået på 4,9 sekunder. Her begynder prisen på 364.999 kr.

Desuden er MG på vej med en ny elbil, som bliver præsenteret i slutningen af 2022, og indtil videre oplyser mærket kun, at den måler 4,3 meter og ’er udviklet med den europæiske forbruger i tankerne’.

Hvis ikke man er til elbiler, tilbyder MG også en plug-in hybrid med 258 hk og en elektrisk rækkevidde på 58 km. Den kan sprinte fra 0-100 km/t på 6,9 sekunder, og prisen begynder ved 279.999 kr.

MGs modelprogram er bygget sådan op, at der kun er et par udstyrsvarianter for hver model.

Herhjemme skal MGs biler købes over nettet, mens de kan prøvekøres og ses i seks forskellige butikker rundt omkring i landet, i henholdsvis Aalborg, Viby, Odense, Roskilde, Valby og København.

MG i dag



Mange forbinder nok mærket MG med klassiske sportsvogne, men nutidens MG er en ganske anden størrelse end det mærke, som blev stiftet i 1924, og som siden byggede berømte biler som MGB og MGA.

Modellen MGB er en af de mest berømte af de klassiske sportsvogne. Arkivfoto: Henning Hjorth

Efter i en årrække at have levet en skrantende tilværelse, blev MG-mærket købt af Kinas største bilkoncern, Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC).

MG’s biler bliver i dag designet med europæiske bilister for øje, og bilerne udvikles i virksomhedens designafdelinger i Shanghai i samarbejde med en designafdeling i London.

Bilerne produceres i Kina, og de første eksemplarer af de nye MG’er kom på det danske marked i 2020.



