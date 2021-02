Komfortabel Opel er fornuften selv - men X-faktoren mangler

Tyske Opel vil også have foden indenfor på det travle marked, hvor hovedattraktionen er plug-in hybrider. Salget af de opladelige hybridbiler steg fra 2019 til 2020 med næsten 370 procent, og nu har jeg fået nøglerne til Opels opladelige udgave af Grandland.

Frosten napper lidt i mine fingre, så det er rart at sætte sig ind i den store Opel Grandland X, som er ugens testbil. Begejstringen er dog svær at opretholde, når man først er inde i kabinen.

Selv om det vedhængende morfar-prædikatet ikke altid er retfærdigt over for bilerne fra Rüsselsheim, vil det omvendt heller ikke være passende at betragte kabinen i testbilen som et festfyrværkeri af farver og detaljer. Her er mørkt og faktisk en smule kedeligt.

Den store Opel lægger sig ind i en klasse med hård konkurrence. Feltet af opladelige hybridbiler i klassen med SUV’er og crossovere er mangfoldigt og bredt.

Opel Grandland X blev som model introduceret helt tilbage i 2017, men først for nylig er den kommet til som plug-in hybrid som et led i Opels strategi ’Opel goes electric’, der har til mål at sætte strøm til alle bilproducentens produkter inden udgangen af 2024.

Bagsædepladsen er godkendt, selvom loftshøjden ikke er til de allerhøjeste voksne. Foto: Niels Friis

Dåbsattesten fra 2017 kommer blandt andet til udtryk ved, at bakkamera eksempelvis kun er en del af den største udstyrspakke og ved den analoge instrumentering i kabinen.

Sidstnævnte er måske ikke det mest afgørende punkt i en bil, men den slags detaljer får Opelen til at fremstå dateret sammenlignet med flere af konkurrenterne. Det er der ikke nødvendigvis råd til, når konkurrencen er hård.

Grandland X Hybrid fås i to varianter med enten forhjulstræk eller firehjulstræk og henholdsvis 225 eller 300 hk. Testbilen er udstyret med hybriddrivlinen på 225 hk, og sammen med den lækre otte-trins automatgearkasse fra PSA-koncernen har SUV’en så rigeligt med kræfter. Ja, faktisk føles den til tider decideret kvik.

De meget rene linjer i designet klæder Opelen. Foto: Niels Friis

Opelen er imidlertid sat op, så den mest af alt indbyder til afslappende komfortkørsel. Selvom man kan slå den over i køreindstillingen Sport, og der er skiftepaler bag rattet til sportslige gearskift, bør man undlade at bruge dem. De tilbyder ikke noget særligt ekstra, så brug i stedet energien på at nyde den fornemme komfort, som undervognen tilbyder.

Det er en afstressende oplevelse at køre Grandland X, fordi undervognen sørger for at sluge bump og ujævnheder fra vejene, så man som rejsende i bilen ikke må ile til kiropraktor efter en længere køretur.

Kabinen er præget af mørke farver, og her er tenderende kedeligt. Foto: Niels Friis

Kvaliteten i kabinen er høj takket være pæne samlinger og fine materialevalg, så det tæller op for den tyske bilproducent. Desuden er pladsen på både for- og bagsæder fin til langt de fleste familier.

Transformationen fra almindelig fossilbil til hybrid har dog gjort ondt på pladsen i bagagerummet. Umiddelbart at dømme er der samme plads, men i den almindelige udgave af Grandland X kan man sænke gulvet i bagagerummet, så det kan rumme 514 liter.

Den mulighed har man ikke i plug-in hybridversionen, fordi pladsen under gulvet skal bruges til batteri, ladekabler og andet, hvorfor her kun kan være 390 liter. Til sammenligning kan der være 370 liter i en fem-dørs Opel Astra.

Foto: Niels Friis

Efter en uge med en Grandland X er der ikke rigtig noget, der decideret bør afskrække potentielle købere fra at vælge modellen som næste familiebil.

Omvendt er der heller ikke rigtig noget, der gør, at den stikker snuden frem foran konkurrenterne i det hårde felt.

X-faktoren udebliver, og det er måske i virkeligheden Opelens største udfordring.

Konklusion

Når man skal slå sine modstandere i et felt med hård konkurrence, er det nødvendigt med karaktertræk, der stikker ud. Det savner jeg fra Opel Grandland X, hvis hybriddrivline er den fedeste feature.

+ Komfort

Hybridmotorer

Gearkasse ÷ Manglende X-faktor

Mørkt interiør

Grandland X som plug-in hybrid



Opel Grandland X kommer som plug-in hybrid i to forskellige varianter. Den forhjuls-trukne version er udstyret med to motorer, en benzin- og en elmotor, ved frontakslen, og sammen leverer de en ydelse på 225 hk og 360 Nm moment.

Den kan klare sprinten fra 0-100 km/t. på 8,7 sekunder, og topfarten er opgivet til 225 km/t. Modellen har en rækkevidde på ren el på op til 62 kilometer. Her er batteriet på 13,2 kWh, og det kan med ladning på 7,4 kW være fuldt opladet på under to timer, lover Opel.

Opel Grandland X Hybrid4, som den store model hedder, er udstyret med turbobenzinmotoren samt to elmotorer. Den kraftige firehjulstrukne version har en samlet ydelse på 300 hestekræfter og hele 520 Nm moment. 0-100 km/t. klares på 5,9 sekunder. Rækkevidden ligger her på op til 63 km.

Let valg af udstyr



Opel i Danmark har gjort det nemt og overskueligt for kunderne, og således fås Grandland X Hybrid 225 hk kun i to forskellige udstyrsvarianter, som hedder Superior og Ultimate.

Med i Superior er blandt andet en otte tommer touchskærm med Apple CarPlay centralt placeret i bilen, særlig adaptive LED-vision forlygter, 18 tommer alufælge og sort tag.

Går man efter en Ultimate til en merpris på 25.000 kr., får man desuden blandt andet 3D navigation, håndfri elektrisk bagklap, bakkamera og adaptiv fartpilot med stop-funktion.

Opel Grandland X Plug-In Hybrid 225 hk Ultimate Pris (fra): 299.990 kr. Pris (testbil): 331.990 kr. Motor: Fire-cylindret turbobenzin + elmotor Gearkasse: Otte-trins EAT-automatgearkasse Ydelse: 225 hk v. 6000 o./min. Maks. moment: 360 Nm v. 6000 o./min. Brændstofforbrug: 71,4 km/l Rækkevidde: 62 km CO2-udledning: 31 g/km. Acceleration (0-100 km/t.): 8,7 sek. Topfart: 225 km/t.

