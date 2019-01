Koreansk underdog er tilbage i ringen

Snusfornuftige, solide og med underspillede design. Det har længe været opskriften på Hyundai's modeller, og det ændres ikke med det seneste facelift af i20. Efter tre år har den koreanske minibil fået en lidt mere markant styling for og bag.

Faceliftet åbner samtidig for en stribe af nyt sikkerhedsudstyr samt Apple CarPlay, og motorerne har fået en opgradering som følge af de nye, europæiske udstødningskrav. Det efterlader en bil, som opleves mere frisk i biddet, men prisen ryger også hurtigt i vejret.

Det står klart efter nogle dage i selskab med en Hyundai i20 'Trend'. Under hjelmen har den en trecylindret turbobenzinmotor på 1,0 liter, der yder 100 hestekræfter, og modellen byder derudover på lædersæder og en sikkerhedspakke med nødbremse, vognbaneassistent og automatisk op- og nedblænding af lyset.

Basisprisen uden ekstraudstyr er godt 160.000 kroner, men testbilen lander på lidt over 184.000 kroner. Til den pris får du en bil, som hører til blandt klassens mest rummelige. Her er pænt med plads både for og agter, mens bagagerummet byder på 326 liter.

Bag rattet har du udsigt til en instrumentering, der virker lidt klinisk og fersk. Den er dog funktionel og gedigen, og Apple CarPlay får det hele til at live op ved at give mulighed for navigation og betjening af telefonen – selv om systemet først er standard fra 'Trend'-modellen.

Hyundai har oppet sig, når det kommer til lædersæderne, som byder på tommetyk læderhud a la motorcykeljakker og rigtig god siddekomfort. Rattet i kunstlæder er dog for åleglat, og det burde være mere gribevenligt.

På vejen giver den lille, driftige turbobenzinmotor et veloplagt skud energi til køreoplevelsen. Bilen ligger også godt på asfalten, men styretøjet er i den kedelige afdeling, og det virker til tider upræcist. Motoren er til gengæld sparsommelig og klarer på papiret 20 km/l.



Kabinen er stadig minimalistisk og fersk. Men den er skruet godt sammen, og skærmen med Apple CarPlay liver op. Foto: Jens Overgaard

Den billigste Hyundai i20 'Life'-model har en motor på 75 hk og begynder ved 133.000 kroner, hvilket ikke er urimeligt.

Det er dog en halvgammel og ikke særlig kvik motor. Den fås også i en større version med 84 hk, men med en pris på 155.000 kroner bliver den for dyr i forhold til, hvor tæt den ligger på testbilens motor med 100 hk.

Vil man have nødbremse i bilen, skal man tilkøbe sikkerhedspakken til 12.000 kroner. Bremsen har dog ikke fodgængergenkendelse, som det er tilfældet hos koncernfætteren Kia Rio. Her er nødbremsen tilmed standardudstyr, men startprisen for en Rio med samme motor ligger også på 175.000 kroner.

Til sammenligning koster Fiesta 1,0 Ecoboost 'Titanium' 161.000 kroner med 100 hk, og hertil skal der lægges en pakke med nødbremse og adaptiv fartpilot til 4700 kroner oveni.

Hvis du går efter en minibil med automatgear, er det til gengæld en spidskompetence for Hyundai i20. Bilen fås med dobbeltkoblingsgearkasse til 180.000 kroner. Her er Fiesta omkring en snes tusinde kroner dyrere.



Hyundai i20 er en af de mest rummelige biler i miniklassen. Det gælder både i kabinen og i bagagerummet, hvor der er plads til 326 liter. Foto: Jens Overgaard

På bundlinjen står en bil, der både er gedigen, velkørende og rummelig. Det er bare en skam, at koreanerne har problemer med at ramme et prisniveau for modellerne med manuelt gear, som matcher markedet bedre. Og at nødbremse skal være en så bekostelig affære.

Er man på udkig efter en bil med automatgear, så er Hyundai i20 dog et ganske fornuftigt køb.