Letkørt Clio går den sikre vej

Renault Clioens orange farve komplementerer efterårets løvfald på fornem vis, da jeg skærer mig tværs gennem Gribskov på en landevej med bløde buer.

For at få det meste ud af minibilen på skovvejen har jeg valgt den sportslige af bilens fire mulige køreindstillinger.

Mine øregange fyldes med en pudsig, nærmest hvinende lyd, mens jeg accelererer fra 30 og op til 80 km/t. Clioen er kvik takket være den tre-cylindrede motor med 100 hk, som testbilen, den nye femte generation Renault Clio, er udstyret med.

Nu er der ikke særligt mange mennesker at se på landevejen, jeg befinder mig på, men hvis der havde været nogen, ville kun de største bilentusiaster få øje på, at her kom den nye Clio. For på ydersiden ligner Clio i høj grad sig selv.

I sagens natur tør Renault naturligvis ikke gamble med designet på denne bil, for til dét er modellen for vigtig for den franske bilfabrikant.

Når forgængeren har været så stor en succes, er der ingen grund til at løbe de store designmæssige risici, lader Renaults tankegang til at være.

De konservative designændringer dækker dog over, at den nye generation Clio fra ende til anden er en helt ny bil. Den er kortere, lavere og bredere end forgængeren.

Platformen, som femte generation Clio er bygget på, er ny, og den skal blandt andet også bruges til den kommende Captur. Platformen er udviklet i samarbejde med Nissan og Mitsubishi og er 50 kilo lettere samt stivere end forgængeren. Ifølge Renault giver det både større aktiv og passiv sikkerhed.

Den største ændring fra fjerde til femte generation skal man åbne førerdøren og sætte sig ind bag rattet for at finde. Indvendigt er der nemlig sket meget.

Designet har fået en overhaling, så Clio fremstår mere moderne og mere ergonomisk i betjeningen. Kvaliteten har fået et gevaldigt løft i forhold til forgængeren, og kabinen er domineret af lækre, bløde materialer.

I midten af instrumentbordet finder man en stor, opretstående skærm. Standard er en skærm på 7 tommer, men det kan godt betale sig at smide de 7.000 kroner, som den store 9,3 tommer skærm koster ekstra, for den er bestemt pengene værd. På skærmen kan man styre ting som musik, navigation, telefon og lignende.

Testbilen er udstyret med en 1,0 TCe-motor med tre cylindre og 100 hk. I bytrafik er motoren meget stille, og generelt er der ikke megen støj fra den nye Clio, når man befinder sig i byen.

Når man forlader byen og befinder sig på lande-eller motorvej, er historien dog lidt en anden.

Hverken dæk-eller vindstøj er egentlig særlig dominerende, men den tre-cylindrede motor har en tendens til at lyde en anelse anstrengt, når den presses. Motoren er ikke den mest harmoniske af sin slags, men kræfterne er rigelige, og fem-trins gearkassen er smidig at betjene.

Man kan vælge mellem benzinmotorer på 100 og 130 hk, samt dieselmotorer med enten 85 eller 115 hk.

På skovvejen i Gribskov kan jeg konstatere, at Clio er særdeles let at køre. Styretøjet er fornuftigt vægtet, og man føler sig i god kontakt med, hvad forhjulene laver.

Det er ikke sprudlende eller specielt sporty, og det behøver det heller ikke at være, for bilen gør altid, som man regner med.

Samtidig sikrer den nye platform, som modellen er bygget på, at Clio i forhold til sin klasse er meget komfortabel.

Konklusion

Selvom Clio ikke byder på store overraskelser, er der bag rattet kun grund til at tro, at Clio i femte generation bliver en lige så populær vare som forgængeren. Pladsen på bagsæderne er ikke overvældende, men Clio er fornuftig, flot og et skridt op i forhold til forgængeren.

Renault Clio TCe 100 Intens Pris (testbil): 160.900 kroner Pris (fra): 148.900 kroner Motor: Tre-cylindret på 1,0 liter Ydelse: 100 hk ved 5000 omdr./min Maks. moment: 160 Nm ved 2750 omdr./min Gearkasse: 5-trins manuel gearkasse Brændstofforbrug: 22,7 km/l CO2-udledning: 100 g/km Topfart: 187 km/t Acceleration 0-100 km/t: 11,8 sek.

Meget udstyr

Kunder kan vælge mellem tre forskellige udstyrspakker, nemlig Zen, Intense og R. S. Line. Generelt er materialerne i kabinen af højere kvalitet sammenlignet med fjerde generation, og faktisk kan det godt føles, som om man sidder i en dyrere bil, end man gør.

I midten af instrumentbordet dominerer den opretstående skærm, som standard er 7 tommer, men som man skal overveje at udskifte med den større 9,3 tommer skærm for 7.000 kroner ekstra. I forgængeren var der også digital instrumentering, og i den nye Clio er det både designet pænere og et bedre system.

Man kan integrere sin mobiltelefon med Apple Car-Play og Android Auto. Her er også varme i rattet, navigationsanlæg og elektronisk håndbremse.

Desuden har man muligheden for at vælge mellem fi-re forskellige køreindstillinger, nemlig Eco, Neutral, Sport eller den personlige, hvor alle køreindstillinger vælges af chaufføren selv.

Både menuer og navigationens talebeskeder er på dansk. Man kan også få oplæst en række råd om grøn kørsel på dansk.

Udvendigt er der atypisk for klassen LED-lygter som standard.

Populær danskerbil



Der er blevet solgt i tusindvis af fjerde generation Cliomodellen gennem årene, så der er meget at leve op til for den nye Clio. Renaults minibil har været en storsællert i Danmark, og på europæisk plan er den blandt de mest solgte bilmodeller overhovedet.

Siden den første generation kom til verden i 1990, er modellen blevet solgt i over 15 millioner eksemplarer.

Herhjemme er der siden 1. januar 2016 til og med september 2019 blevet solgt 18.370 nye eksemplarer af Renault Clio. Alene fra 1. januar til og med 30. september i år har 3922 danskere købt en ny Clio.

