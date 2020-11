Lettere og svagere Supra er en køreglad maskine

Toyota har lanceret sportsvognen Supra i en mindre to-liters udgave. Det er godt for noget og skidt for noget andet

Jeg skifter ned i andet gear på vej rundt i svinget, trykker speederfoden godt ned, da jeg er på vej ud af kurven, og pludselig kan jeg mærke bagenden overstyre.

Jeg holder på med gassen, kontrastyrer en anelse og skifter op i tredje. Den lave Toyota skyder ud af svinget.

Eller skyder er måske så meget sagt, for testbilen er den nye 2,0-liters udgave af femte generation Supra, som blev lanceret sidste år. Den kraftigere Supra har en 3,0-liters seks-cylindret motor med 340 hk, mens denne nye version må nøjes med fire cylindre og 258 hk.

Får man så ikke bare en langsommere og kedeligere bil?

Nja, både og. Den er langsommere, og det fornemmer man allerbedst på motorvej, hvor Supra 2,0 simpelthen ikke er lige så brutal og fuld af overskud som storebror 3,0.

I Supra 2,0 skal man leve med den viden, at der findes en hurtigere og mere rå udgave af samme bil på markedet, men til gengæld så er den mindre version 100 kg lettere, og motoren er rykket længere ind mod midten, så langt størstedelen af bilens kilo befinder sig mellem de to hjulaksler, og det er godt for køredynamikken.

Som beskrevet indledningsvis er de 258 hk nok til, at man kan få bagenden ud at danse, så i forhold til at få et stort smil på læberne mangler man ikke power.

Supra 2,0 styrer imponerende godt, og grebet i vejen er fænomenalt. Det er en bil, der beder om at blive kørt hårdt og underholdende.

Testen foregår delvist på den lille svenske racerbane Sturup Raceway, hvor det er muligt at komme tættere på bilens grænser i forhold til på offentlig vej. I den sportslige af de to køreindstillinger er speederrespons og rattets følsomhed blevet skærpet.

2,0-liters motoren vejer og fylder mindre. Foto: Toyota

Sportsindstillingen tillader en smule overstyring, men hjælpemidlerne sætter ind, hvis det bliver for meget af det gode, og det er i virkeligheden en optimal løsning, hvis man som jeg ikke kan bryste sig at være nogen Ken Block.

Netop fordi jeg ved, at der sidder en computer og holder øje med, at jeg ikke ender i barrieren på Sturup Raceway, tør jeg presse hårdere og hårdere på for hver omgang, jeg kører på banen.

Jeg har både kørt 3,0-liters og den aktuelle 2,0-liters version på racerbane, og det er min fornemmelse, at man kun vil komme marginalt langsommere rundt på en omgang i lillebror, og det skyldes formentlig mest af alt, at storebror vil trække fra på langsiden.

For at der ikke kun går leg i den, foregår en del af testen på vejene til og fra racerbanen i Sverige, og her står forskellen på storebror og lillebror klarest.

I mellemaccelerationerne på motorvej er 258 hk bare ikke nær så voldsomme som 340 hk. I den nye 2,0-version er sprinten fra 0-100 km/t. overstået på 5,2 sekunder, mens det tager den kraftigere 3,0’er 4,3 sekunder. Topfarten er i begge begrænset til 250 km/t.

Foto: Toyota

Og så er spørgsmålet, om det gør noget? I sig selv burde det ikke gøre noget, for 2,0’eren er en fantastisk sportsvogn, som giver smil på læben. Du vil dog altid køre rundt med den viden, at du måske burde have købt den store version.

Prisforskellen på de to modeller er 240.000 kr., men skal du have 2,0’eren med tilsvarende udstyrsniveau som i 3,0'eren, er prisforskellen nede på140.000 kr., og så skylder du i hvert fald dig selv at tage en testtur i begge udgaver, inden du skriver under på købet, så du er helt sikker på, om du kan 'nøjes' med den lille.

Konklusion

Toyota Supra 2,0 sætter dybest set ikke en fod forkert. Den kører fremragende og indlevende, er legesyg og nem at køre hurtigt i, men det er meget tillokkende at spare op til storebror 3,0. Hvis du kan.

+ Underholdende køreegenskaber

Dynamik

Design ÷ Færre kræfter end storebror

Ikke til store mennesker

Udstyrspakker

Kabinen er kompekt og rettet mod føreren. Foto: Toyota

Den billigste version af Toyota GR Supra 2,0 er med udstyrsniveauet Live, og her får man sportssæder med blandt andet Alcantara-indtræk, 18 tommer alufælge, LED-forlygter og -baglygter, 6,5 tommer touchskærm, en særlig sikkerhedspakke og fartpilot.

Vælger du at opgradere til udstyrsniveauet Sport, og det skal du kraftigt overveje, så får du blandt andet den adaptive variable undervogn, som øger sportsligheden i kørslen, sportsbremser og et aktivt differentiale.

Foruden er Sport-versionen også udstyret med en 8,8 tommer touchskærm med integreret navigation som standard. Prisen for GR Supra 2,0 Sport lyder på 839.990 kr.

Modellen fås også i en Premium-udgave med blandt andet trådløs opladning af telefon, bedre lydsystem, head-ud display, og ej-justerbare lædersæder, og den version koster 889.990 kr.

Fuji Speedway-edition



Den nye Supra 2,0 kommer i en særlig udstyrsudgave, som bygges i 200 eksemplarer til det europæiske marked.

De 200 biler får navnet Fuji Speedway, som alle udvendigt får en unik hvidmetallic lakering med kontrastfarvede matsorte 19 tommer alufælge og røde sidespejle.

Kabinen prydes af et instrumentpanel med flere kulfiberdetaljer og et rødt og sort sædebetræk i Alcantara-stof - de samme røde og sorte farver, som kendetegner Toyotas motorsportsafdeling, Toyota Gazoo Racing.

Derudover vil både et aktivt differentiale, en adaptiv variabel undervogn og særlige sportsbremser være standard i den begrænsede variant.

