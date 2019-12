Mazdas nye darling er et velkørende kompromis

Der er penge i at producere SUV’er og crossovere. Det har de også konstateret hos Mazda, som i længere tid har haft SUV’erne CX-3 og CX-5 på modelprogrammet.

Nyeste tilføjelse er Mazda CX-30, der størrelsesmæssigt placerer sig mellem CX-3 og CX-5.

Set udefra ligner CX-30 en forhøjet udgave af Mazda 3, og det er langt hen ad vejen også sandheden.

Mazda selv kalder CX-30 for det mere praktiske og familievenlige alternativ. Japanerne forventer, at CX-30 bliver deres mest sælgende model i Danmark.

Lad det komme an på en prøve.

Første møde med CX-30-testbilen er en positiv oplevelse. Når man sætter sig ind på førersædet, bliver man taget godt imod af et indbydende interiør, der fremstår i høj kvalitet. Især instrumentbordet domineres af materialer så bløde, at man har lyst til at se tv fra dem. På dørsiderne har Mazda valgt at spare lidt, hvorfor materialerne her er en anelse hårde og føles plastik-agtige.

Det ændrer dog ikke på det samlede indtryk af CX-30 som et indbydende og lækkert sted at opholde sig.

CX-30 er veludstyret allerede fra billigste udstyrsvariant kaldet ‘Sense’. På listen over standardudstyr er head-up-display i forruden, navigation, full LED-forlygter (nær- og fjernlys), delvis digital instrumentering, adaptiv fartpilot, Apple CarPlay og infotainmentsystem med 8,8 tommer split screen.

Så langt, så godt for CX-30.

Hvad man til gengæld ikke får i Mazdas nye SUV, er oceaner af plads. Til det er der for meget forhøjet Mazda 3 over SUV’en. Passagerer i bag har godt nok lidt mere plads at boltre sig på, især i forhold til loftshøjde, sammenlignet med hatchbacken, ligesom der er flere liter i bagagerummet at kunne udfylde med habengut, men forskellen er ikke stor. 2

Bagagerummet på Mazda 3 hatchback er på 351 liter og 444 liter i sedanen. Til sammenligning er pladsen 430 liter i CX-30.

Omvendt drager man i CX-30 fordel af den lettere indstigning, som SUV-profilen giver, og den højere siddeposition er til gavn for overblikket i trafikken.

Testbilen er udstyret med en firecylindret benzinmotor på to liter, manuel gearkasse og topudstyrsniveauet, der på ’Mazdask’ hedder ’Cosmo’.

Motoren yder 122 hk. Det er ikke alverden, men nok til de flestes behov.

Den manuelle gearkasse er en decideret fornøjelse at betjene, for den føles tilpas stram og har kort vandring mellem gearene. Det gør den meget intuitiv at bruge i praksis.

Japanerne er lykkedes med at forbedre støjisoleringen, så der er mindre larm under kørsel.

Motoralternativerne tæller en dieselmotor på 1,8 liter med 116 hk og den interessante Skyactiv-X-benzinmotor med 180 hk. Benzinmotorerne er udstyret med cylinderdeaktivering og et mild-hybrid-system, der assisterer motoren i visse situationer.

Du kan også vælge en sekstrins automatgearkasse, men overvej det grundigt, for den kommer til sin ret, når du skal på søndagsture.

Styretøjet er skarpt, og enhver lille bevægelse eller korrektion på rattet sendes ned til forhjulene. CX-30 kører glimrende. Bilen kan selvfølgelig ikke løbe fra, at den er højere end Mazda 3, men SUV’en er en betydeligt bedre dynamiker sammenlignet med øvrige SUV-konkurrenter. En CX-30 koster som udgangspunkt 20.000 kr. mere end en Mazda 3.

Efter endt test giver det mening, hvorfor Mazda tror, at modellen kan blive mærkets mest solgte i Danmark.

Konklusion

Den nye Mazda CX-30 stiller sig mellem to stole med SUV-ambitioner, men hatchback-attributter. CX-30 kører klart bedre end de fleste SUV’er, og samtidig får man meget udstyr og en fornem interiørkvalitet. Bilen er til dig, der vil have køredynamik og design, og som ikke har brug for alverdens plads.

Mazda CX-30 Skyactiv-G 2.0 Cosmo Pris (testbil): 354.000 kr. Pris (fra): 275.000 kr. Motor: 4-cylindret, 2,0 liter Ydelse: 122 hk ved 6000 omdr./min. Maks. moment: 213 Nm ved 4000 omdr./min. Gearkasse: 6-trins manuel Brændstofforbrug: 16,1 km/l CO2-udledning: 141 g/km Topfart: 186 km/t Acceleration: 10,6 sekunder

Veludrustet

Foto: Niels Friis

Ekstra Bladet Biler har tidligere testet Mazda 3, og her oplevede vi et generelt imponerende højt udstyrsniveau. Det samme gør sig gældende i den større CX-30.

Allerede fra den billigste udstyrsvariant, som Mazda kalder for ’Sense’, er der noget at komme efter. Her er blandt andet et head-up-display projekteret op på forruden, som fortæller dig, hvor hurtigt du kører, og hvor du skal hen. Men får også en pålidelig adaptiv fartpilot og delvis digital instrumentering.

Hertil kommer sikkerhedsudstyret med blandt andet automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, vejbaneassistent, blindvinkelalarm, fjernlysassistent og skiltegenkendelse.

Det næste udstyrsniveau, kaldet ’Sky’, giver blandt andet adgang til udstyr som elektrisk betjent bagklap, 18” aluminiumsfælge, nøglefri adgang, bakkamera og varme i rattet.

Den bedst udstyrede model hedder CX-30 ’Cosmo’, og i den får man yderligere avancerede sikkerhedsfunktioner. Mazda CX-30 ’Cosmo’ har også sort læderindtræk, elektrisk indstilleligt førersæde, 12 Bose-højttalere og et 360 grader kamera.

En motor-revolution?



Mazda har udviklet en motor, som med deres ord ‘ændrer alt’. De lover, at motoren kombinerer det bedste fra benzinmotoren med det bedste fra en dieselmotor.

For at fuldbyrde de store løfter har Mazda udviklet en helt ny forbrændingsmetode, hvor Skyactiv-X-motoren som en almindelig benzinmotor har tændrør, men ligesom i en dieselmotor gør kompressionen i motoren, at brændstoffet kan selvantænde.

’Gniststyret kompressionstænding’ (SPCCI) er Mazdas betegnelse for teknologien, der skulle kunne give flere hestekræfter, færre emissioner og lavere brændstofforbrug sammenlignet med en regulær benzinmotor.

Testbilen med 122 hk har et officielt opgivet forbrug på 16,1 km/l, mens den noget kraftigere Skyactiv-X-model med 180 hk har et forbrug på 16,9 km/l. Skyactiv-X-motoren udleder med 133 g/km også mindre CO2 end den lille motor i testbilen.

