Nissans høje ikon klar til fornyet kamp

Den storsælgende Nissan Qashqai er forfinet efter et facelift, men mere moderne konkurrenter presser på. Japaneren kan ikke løbe fra, at den er en ældre konstruktion

Nissan Qashqai DIG-T 115 hk Xtronic Tekna Plus

Det stiller krav at være både ikon og firstmover.

Men nu har Nissan Qashqai været en tur i både fitnesscentret og skønhedssalonen, hvor den høje crossovermodel har fået en større makeover, som skal gøre modellen kampklar til at møde den skare af nye konkurrenter, der i år for alvor vælter frem i mellemklassen, anført af VW T-Roc som et af de skarpeste bud.

Vi tester den faceliftede version med benzinmotor på 115 hk, Xtronic-automatgear og det pænt omfattende Tekna Plus-udstyr til en pris på godt 326.000 kr.

Interiøret har fået en let opgradering. Finishen er indbydende, men ikke på højde med flere nyere modeller i klassen. Foto: Jens Overgaard

Mange opgraderer

Mange vælger at opgradere til de højere udstyrsversioner af Qashqai, der ellers starter fra 235.000 kr., så Tekna Plus rammer ikke helt ved siden af skiven. Samtidig kører importøren næsten konstant med kampagner eller store rabatter på modellen, der også nyder godt af de lavere afgifter med mere udstyr til prisen frem for meget lavere priser.

Det kan dog heller ikke skjules, at den har rødder tilbage til 2013.

Derfor har teknikerne været i gang med en omfattede finpudsning, hvor vej-, vind-og motorstøj er kapslet mere ind, mens undervogn og styretøj er strammet op, og materialekvaliteten i kabinen har fået et nøk op.

Men ikke mindst er en sikkerhedspakke med automatisk nødbremse, skiltegenkendelse, vognbaneassistent og automatisk nedblændeligt bakspejl nu standard i alle versioner. Hurra for det! Nogle dage i selskab med Qashqai slår fast, hvorfor netop den biltype har vind i sejlene.

Du sætter dig direkte ind i - og ikke ned i - kabinen, udsynet er fint og kørestillingen er god og høj, mens højden på karosseriet også giver mere luft i kabinen på modellen, der i størrelse stadig matcher en mellemklassemodel.

Selv om Qashqai syner stor, er der dog kun plads til 430 liter i bagagerummet. Mere plads kræver en Nissan Xtrail, hvor der er syv siddepladser. Foto: Jens Overgaard

Mindre bagagerum

Bagsædepladsen er dog ikke overvældende og kan give udfordringer, hvis du har for lange ben, mens bagagerummet med sine 430 liter er væsentligt mindre end i en klassisk stationcar. Med finpudsningen er Qashqai blevet mere civiliseret.

Det gælder ikke mindst køreoplevelsen, så vi på vejen i mindre grad har en oplevelse af høj bil og mere personvogn. Alderen og selve konstruktionen trykker dog på den front.

I det daglige byder Qashqai nemlig på en køreoplevelse, der opleves noget klodset i forhold til nyere konstruktioner som bl. a. Peugeot 3008, der er nærmest fjerlet i sin letkørthed.

Her virker Qashqai noget mere gumpetung og oldschool og som en høj bil af den slags, der er mere i familie med firehjulstrækkere end personbiler, og hvor tyngdepunktet føles højere.

Når det er sagt, er Qashqai stadig en bil, der byder på en sikker fremfærd med vægten lagt på det komfortable.

Men som i de fleste høje biler er der her mere vindstøj end i mange af de lavere stationcars. Den 1,2 liters benzinmotor på 115 hk leverer et harmonisk og pænt flow, mens automatgearet, som er af milliongearstypen, ikke er blandt de mest præcise på markedet.

Farveskærmen med infotainmentsystemet er noget antikvarisk med langsom og klodset grafik. Foto: Jens Overgaard

Langsomt infotainment

Bag rattet har du udsigt til et pænt overskueligt instrumentbord, hvor finishen er hæderlig uden at være på højde med for eksempel 3008'eren fra Peugeot, der sætter ny standard i klassen.

Her løfter Nissan til gengæld barren med premium-elementer.

Der er mulighed for blandt andet lækkert, tykt læderbetræk på de el-indstillelige sæder, som endda er standard i Tekna Plus-versionen - det gælder også full LED-forlygter, nøglefri start og Bose-anlæg.

Alderen trykker dog infotainmentsystemet med farveskærm, som også er standard her, men hvor grafikken er noget gnidret, og skærmen reagerer ret langsomt.

Alt i alt er det dog en bil, som er godt klædt på til at kæmpe om danskernesgunst, og hvor de store plusser er masser af udstyr og praktisk indretning.