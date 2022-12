Nu kan du roligt være frankofil

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Spanien af Peugeot Danmark.

Barcelona (Ekstra Bladet Biler): Er en Peugeot 3008 eller 5008 for almindelig til dig, og sværger du til Peugeot, når der skal købes ny bil, har den franske bilproducent lanceret en ny, anderledes slags SUV, som skal tilbyde kunderne en mere eksklusiv og luksuriøs følelse.

Derfor har Peugeot inviteret motorpressen til Spanien for at fremvise mærkets nye flagskib i C-SUV-segmentet, kaldet 408, mens der også er mulighed for at køre de første kilometer i den nye bilmodel.

Hvad har vi så med at gøre?

Som du måske vil fornemme på billederne her i artiklen, er 408 ikke udformet som en traditionel SUV. Hos Peugeots europæiske afdeling betegner de da også modellen som en sedan, mens Peugeot i Danmark holder fast i, at den med højere frihøjde, plastskærme og forhøjet siddeposition hører til i det yderst populære C-SUV-segment.

Uanset betegnelsen kan man ikke komme uden om, at designet på 408 er spændende at på opdagelse. Personligt synes jeg, at 408 ser virkelig fed ud. Der er både noget sportsligt og robust over den coupé-lignende form, og ’anderumpen’ sender tankerne hen i retning af en Lamborghini Urus.

Peugeot gør meget ud af at fortælle, at 408 er udpræget ’Allure', som er et begreb, Peugeot ynder at bruge, når de skal tale om mærkets dyrere modeller. Konkret, hvad det dækker over, er svært at definere, men tænk Zinedine Zidanes bidrag til det franske landsholds midtbane i slutningen af 1990’erne og starten af 2000’erne.

Elegance. Flair. Stil.

Om 408’eren så kan leve op til Allure-lovningerne får jeg en del af svaret på, da jeg med et sæt nøgler i hånden sætter mig ind i bilen for første gang.

Kabinen giver ægte premium-følelse. Foto: Peugeot

Testbilen er med højt udstyrsniveau, og det kan man tydeligt mærke. Kabinen er domineret af lækre materialer, og samlingerne står knivskarpt.

Rattet sidder stadig, som man kender det i mærkets andre modeller, underligt lavt, men i 408 sidder jeg i mindre grad med følelsen af, at rattet er placeret nede mellem benene sammenlignet med forholdene i dens søskende. Man kan dog stadig ikke se det hele af den digitale 3D-instrumentering hen over rattet.

I midten af kabinen sidder en 10 tommer touchskærm, som bruges til betjening af de fleste funktioner, mens man umiddelbart under finder en række knapper, som kan bruges til bl.a. klimaindstillinger, telefon, radio og diverse apps.

Foto: Peugeot

Kabinen er dog ikke et sted, hvor rummeligheden er i top. Loftshøjden i front generes af glastaget, og jeg kan med mine lige under to meter faktisk ikke helt være her. Værre står det til omme i bag, hvor jeg decideret skal bøje hovedet ned for overhovedet at kunne sidde. Til gengæld er benpladsen i bag enormt god.

Bagagerummet kan i rene fossilversioner klare op til 536 liter, mens der i plug-in hybridudgaver, som testbilen er, kun kan være 471 liter. Det er altså ikke en decideret praktisk familiebil.

Foto: Peugeot

Er man til de dyrere premiumbiler med fransk pas, er en oplagt konkurrent til Peugeot 408 den meget komfortable Citroën C5 X. Den skal man vælge, hvis man udelukkende er til afslappende og beroligende kørsel, mens Peugeot 408 i højere grad er til dig, der kan godt lide at køre lidt frisk til fra tid til anden.

Uden at være hård og utilgivende er undervognen nemlig sat op til sport, og styretøjet har fin præcision. Faktisk tager jeg mig selv i at være decideret godt underholdt, mens jeg tager mere og mere fart med ind i de snævre sving på den spanske bjergvej, som udgør arenaen for 408’erens udfoldelser.

Foto: Peugeot

Er man ikke til alt for meget sportslig kørsel, kan man glæde sig over, at 408 også kommer med adaptiv fartpilot og vognbaneassistent til de lange stræk. Peugeot har desuden arbejdet på at gøre kørslen meget stille ved brug af eksempelvis støjisolerende ruder. Det har virket, for her er meget, meget lydløst under kørsel.

De danske priser er endnu ikke klar, men det forventes, at fraprisen for den billigste udgave vil lande omkring 400.000 kr., mens topversionen vil ligge på en pris omkring en halv million kr. Billigt er det altså ikke at køre 408, så du skal vælge modellen, hvis du vægter stil, design og en lækker kabine højt. Er pladsforhold og snusfornuft mere i fokus, er 408 ikke for dig.

Den faldende taglinje koster på pladsen. Foto: Peugeot

Konklusion

Peugeot 408 er en fuldfed, lækker pakke. Prisen ser ud til at blive til den høje side, men du får også en cool designbil, der giver dig lyst til at køre en omvej, og som opleves meget lækker og gennemført indeni.

Motorerne i 408

Et noget utraditionelt SUV-design. Foto: Peugeot

Drivlinjemulighederne i Peugeot 408 er til at overse. Der er nemlig kun tre at vælge imellem.

Den mindste version er en 1,2-liters benzinmotor, som yder 130 hk i kombination med en 8-trins automatgearkasse. Her er ingen elektrisk hjælp, og at dømme ud fra poweroverskuddet i den kraftigste plug-in hybrid, vil der umiddelbart være fare for, at 130 hk kan komme til at opleves som værende mangelfulde.

Derfor skal man måske overveje at kigge mod de to plug-in hybridmuligheder, for her får man enten 180 hk eller 225 hk. Batteriet har en kapacitet på 12,4 kWh, mens rækkevidden er på op til 64 km. Der er mulighed for to forskellige on-board chargers: 3,7 kW eller 7,4 kW, der har opladningstider på mellem fire og små to timer.

På et senere tidspunkt kommer 408’eren også som ren elbil.

