Ny Astra er en velsmurt tysker

Cascais (Ekstra Bladet): Ja, ja, vi vil allesammen køre i højere bilmodeller med SUV-look og marginalt bedre frihøjde. Udviklingen har stået på i flere år og har blandt andet betydet, at flere store bilmærker har sagt farvel til bilmodeller, der er solgt i milliontal, fordi de ikke passer ind i trenden.

Men ikke hos Opel. Astra er som model ikke på vej ud på den automobile kirkegård sammen med eksempelvis Ford Mondeo. Faktisk har Opel store forhåbninger til Astra, der netop er blevet lanceret i en ny sjette generation.

Derfor har den tyske bilproducent inviteret alverdens motorjournalister til Portugal for at vise giraffen frem.

Opel har fastholdt de fysiske knapper. Foto: Niels Friis

Den nye Astra står på samme platform som koncernsøsteren Peugeot 308, men tyskeren stiller med et endnu skarpere design. Den er fed i virkeligheden!

Platformen giver også så godt som frit valg på alle hylder, hvad angår drivlinjer. Astra bliver nemlig den første Opel, der kan fås som både elbil, plug-in-hybrid og med almindelige forbrændingsmotorer.

Elbilen må vi vente med til næste år, og derfor forventer Opel Danmark, at 90 procent af Astraerne vil være plug-in-hybrider, så det er naturligvis den udgave, som Ekstra Bladet sætter sig bag rattet af her under sydeuropæiske himmelstrøg.

Plug-in-hybriden kan fås i to udgaver, hvor den mindste yder 180 hk, mens den kraftfulde kommer med 225 hk.

Uanset variant er der 68 km i elektriske rækkevidde at gøre med. Testbilen er den ’lille’ med 180 hk, som Opel også forventer bliver den klart mest solgte i Danmark.

Og lad os slå fast med det samme: Du behøver ikke flere kræfter end de 180 hk.

Bløde kurver og skarpe linjer. Foto: Niels Friis

Tryk speederen i bund, og Opel’en skifter hurtigt ned i gear for at give motoren mere at skyde med. I sagens natur kommer en bil med 180 hk ikke som skudt ud af en kanon, men der er pondus nok til, at du ikke skal frygte at blive fanget bag en lastbil på en motorvej.

0-100 km/t. er overstået på 7,7 sekunder, mens det tager 7,9 sekunder i versionen med 225 hk. En marginal forskel med andre ord.

Opel går meget op i at fortælle, at Astra er ’Autobahnproof’, hvilket dækker over, at modellen skal være en rolig og komfortabel rejsemakker, hvis man sparker til den på strækningerne med fri hastighed på Autobahn.

Fordi testen foregår på offentlige portugisiske veje, bliver der ikke mulighed for at afprøve, hvordan bilen ligger på vejen omkring topfarten, men ved fornuftig motorvejsfart er den rolig som en klippe.

Astraen kommer med en særlig Vizor-front. Foto: Niels Friiis

Affjedringen er fast uden at blive hård, og det kommer chaufføren til gode, når man drejer af motorvejen og finder sig en smuk skovvej ved en lokal nationalpark nær Cascais. Jeg slår Astraen over i den sportslige af de tre køreprogrammer, som tæller ’Electric’, ’Hybrid’ og ’Sport’.

Mit valg gør styretøjet skarpere, mens speederresponsen også strammes op. Den otte-trins automatgearkasse går mere aggressivt til værks, og jeg giver mig i kast med at udforske bilens dynamik.

En svedig skovtur senere, og jeg sidder tilbage med et smil på læben. Af en helt almindelig familiebil kører Astra voldsomt godt.

Den er ultrapræcis, og man føler sig aldrig i tvivl om, hvad bilen vil. Opel har gjort karrosseriet 14 procent stivere i forhold til forgængeren, og det kan mærkes, for her er ingen nævneværdig krængning.

Kan man lide at køre sportslig kørsel, er Astra en langt sjovere makker end de højere crossovere og SUV’er.

Der er plads til 352 liter i bagsmækken. Foto: Niels Friis

Betyder fællesskabet med Peugeot så, at den nye Astra føles mere fransk end tysk? Nej, er det korte svar. Opel har nemlig formået at hive vigtige tyske dyder med ind i udviklingen af bilen.

Det tæller blandt andet de særlige ergonomisk korrekte AGR-sæder, som bliver standard i alle versioner af Astra her til lands.

For de danske købere er der generelt gode nyheder, når det kommer til udstyr. Foruden AGR-sæderne kommer alle varianter af Astra eksempelvis med varme i rattet, mens PHEV’erne altid kommer med 7,2 kW-lader.

Funktionen ’Hej OPEL’, som for eksempel gør, at du kan fortælle bilen, at du har det varmt med det resultat, at den skruer ned for varmen i bilen, kommer på dansk.

En lille ulempe ved plug-in hybriden er, at der i bagagerummet kun kan være 352 liter mod 422 liter i de rene fossile udgaver.

Den nye Opel Astra kommer til landet omkring juni.

Benpladsen i bag er ikke overvældende. Foto: Niels Friis

Konklusion

Med skarpt design, en velafstemt undervogn og pæn mængde udstyr bør den nye Opel Astra appellere til mange danskere. Inden du skriver under på en ny crossover eller SUV, bør du tage en tur i denne, for den kører federe og ser bedre ud end den typiske høje model.

Opels elektriske fremtid



Opel Astra kommer som fuld-elektrisk model i 2023, og det er et godt fingerpeg om, hvilken retning den tyske bilfabrik bevæger sig i. Fra år 2028 vil Opel nemlig kun producere elbiler til det europæiske marked.

Allerede ved udgangen af 2024 vil alle Opels modeller udelukkende komme i elektrificerede versioner, og fra 2028 vil mærket i Europa være helt elektrisk.

Astra som stationcar



For mange danskere er stationcarudgaven af Astra den mest interessante, og hos Opel Danmark forventer de da også, at Sports Tourer, som er ’opelsk’ for stationcar, vil stå for 80 procent af det samlede Astra-salg.

Sports Tourer byder på en akselafstand, der er seks centimeter længere end på hatchbacken, og bagagerummet vil kunne rumme 608 liter og mere end 1634 liter med sæderne lagt ned.

Det forventes, at Astra Sports Tourer kommer på det danske marked til sommer, kort tid efter hatchbacken.

Prisen på stationcarversionerne ligger 15.000 kroner højere i forhold til hatchbacken.

