Ny Aygo X er sikkerheden selv

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Spanien af Toyota Danmark.

Barcelona (Ekstra Bladet Biler): En vaskeægte danskerdarling. Sådan kan man vist roligt titulere mikrobilen Toyota Aygo, der siden introduktionen i 2005 har været en meget vigtig bil for Toyota i Danmark.

Hos Toyota tror de modsat flere af konkurrenterne stadig på et marked for de helt små biler, og derfor har de inviteret motorpressen til Spanien for at vise den nye Aygo X.

Her gør Toyota meget ud af at understrege, at Aygo X, hvor X’et skal udtales som ’cross’, ingenlunde er en ny Aygo, men i stedet en helt ny bilmodel, som faktisk låner flere komponenter fra den større Yaris end fra den ‘gamle’ Aygo. Den nye model kommer dog stadig med en videreudviklet udgave af den tre-cylindrede motor, der ligger i den gamle Aygo.

Høj i hatten

Som man måske kan fornemme på billederne af den nye mikrobil, har Toyota hevet tidens hotteste greb frem, når det gælder udviklingen af nye bilmodeller: Nemlig at gøre dem højere og mere ’SUV’-agtige.

17 tommer hjul er minimum på Aygo X. Foto: Toyota

I forhold til den gamle Aygo er X’eren 23,5 cm blevet længere, hvoraf 9 centimeter er gået direkte til en længere akselafstand, mens modellen er vokset 12,5 cm i bredden.

Vigtigst i forhold til oplevelsen af Aygo X som en slags mini-SUV er, at X kommer med 1,1 cm højere frihøjde og 5,5 centimeter højere siddeposition end i den gamle Aygo.

Aygo X fås ikke med mindre end 17 tommer hjul, og 18 tommer er standard på flere af udgaverne. De store hjul er med til at give oplevelsen af en robust og mere muskuløs bil.

Bagagerummet er vokset med 60 liter.

Foto: Toyota

På hårdt arbejde

Når man bygger biler som denne, gælder det om at holde omkostningerne nede, så prisen lander på et fornuftigt leje, og det kan man tydeligt mærke, når man åbner bagdørene på Aygo X. De føles tynde som pap og smækker med et højt ’klang’.

Toyota oplyser, at de har brugt tid og penge på at støjisolere den nye Aygo X væsentligt mere end Aygo, og det har umiddelbart virket, for vindstøjen er ikke særlig mærkbar, og det samme gør sig gældende for rullestøj.

Til gengæld kan man aldrig rigtig undgå larm, når man har med en tre-cylindret motor at gøre, og dybest set så hører man motoren arbejde hele tiden.

Motoren er en tre-cylindret sag med 72 hestekræfter. Foto: Toyota

Og arbejde - det gør den. På bjergvejene uden for Barcelona er det tydeligt, at 72 hk ikke er ret meget for man skal virkelig være dygtig til at komme ned i gear på stigningerne, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at holde farten.

Aygo X fås både med fem-trins manuel gearkasse, som opfører sig præcis, som den skal, og en automatisk CVT-gearkasse.

Og sidstnævnte er, som man kender det fra andre Toyota-modeller. Kører man meget aggressivt, skal man leve med et konstant højt omdrejningstal, men kører man mere civiliseret, er det en fin og rolig oplevelse at køre med CVT-gearet.

Anbefalingen herfra lyder dog at gå efter den fem-trins manuelle gearkasse, medmindre du har specifikt brug for automatgearet. Den manuelle gearkasse er faktisk ganske lækker i brug, og så sparer du 20.000 kr., som er merprisen for at få automatgear.

Foto: Toyota

Trangt på bagsæder

Pladsen i kabinen er udmærket omme foran, hvor også større personer kan finde sig til rette. Man kan imidlertid godt savne et armlæn til at hvile højrearmen, som mangler et sted at slappe af.

I bag er der til gengæld ikke megen plads, og du skal derfor ikke købe en Aygo X, hvis du ofte skal stuve folk ind på bagsædet, for så skal de have månedsabonnement til en kiropraktor.

Foto: Toyota

Hvad angår udstyr, skal man overveje at holde sig fra laveste trin, Essential, for her er der ingen radio eller touchskærm, hvorfor Toyota da heller ikke forventer at sælge ret mange af dem i Danmark.

De højeste forventninger har Toyota Danmark til udstyrstrinnet Active. Her ligger prisen på 139.990 kr.

I kabinen finder man flere ligheder med storebror Yaris. Foto: Toyota

I alle udstyrsversioner byder Aygo X på sikkerhedspakken Toyota Safety Sense 2.5, som blandt andet har automatisk nødbremse, adaptiv fartpilot og en ottende airbags mellem forsæderne.

Toyota fortjener store roser for at prioritere sikkerheden højest i valget mellem udstyr og sikkerhed.

Toyota Aygo X kommer til Danmark i maj.

Aygo X og sikkerhed

Foto: Toyota

Vælger du at købe en ny Aygo X, har du ingen grund til at være bekymret for, om I er godt beskyttet i den lille bil.

Toyota sælger nemlig alle versioner af Aygo X med sikkerhedspakken Toyota Safety Sense 2.5, og den rummer et væld af både passiv og aktiv sikkerhed.

Pakken tæller blandt andet et automatisk nødbremsesystem, der både kan bremse for andre køretøjer og for bløde trafikanter.

Desuden rummer pakken en vejbaneassistent med aktiv styring, vejskiltegenkendelse og fjernlysassistent.

Unikt for klassen er, at Aygo X kommer med en vejkrydsassistent, der hjælper føreren med at registrere fodgængere, der nærmer sig i et kryds. Systemet advarer føreren ved hastigheder mellem 10 og 25 km/t, og bremser automatisk, hvis man ikke reagerer.

Med i pakken får man også adaptiv fartpilot, som både hjælper på sikkerheden og på kørekomforten, og den virker fra 30 km/t og op til bilens topfart på 158 km/t.

Sådan vil danskerne vælge

Foto: Toyota

Forhåbningerne hos Toyota er store til den nye Aygo X, som forventes at blive solgt i over 100.000 eksemplarer om året i Europa.

Hos Toyota i Danmark forventer de, at 80 procent af kunderne vil vælge den manuelle fem-trins gearkasse, mens de resterende i sagens natur går med den automatisk CVT-transmission.

Og når det handler om udstyr, bliver det ifølge Toyota Danmark særligt ét af udstyrstrinnene, der bliver danskernes foretrukne.

Faktisk regner Toyota med, at næsten tre ud af fire vil vælge det trin, der hedder Active, som blandt andet byder på 8 tommer multimedieskærm, bakkamera, fuldautomatisk klimaanlæg og regnsensor.

