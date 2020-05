Ny dansker-darling kommer - næsten - sikkert i mål

Den nye Peugeot 208 har meget at leve op til, for forgængeren var et gigahit. Vi sætter os bag rattet af den nye

Jeg sænker det kompakte rat med den næsten flade bund og top, så jeg kan kigge hen over rattet til de digitale instrumenter.

For sådan er det i en moderne Peugeot. Her kigger man hen over rattet for at se instrumenterne, og i testbilen, som er et eksemplar af den nye Peugeot 208, har instrumenterne sågar en nærmest ’svævende’ effekt. Det vender vi lige tilbage til.

Den nye 208 er blevet både lavere, længere og bredere i forhold til forgængeren, der under hjemlige himmelstrøg har været en monstersucces.

Peugeot 208 er bygget på PSA-gruppens nye platform, kaldet CMP, og platformen kan tilpasses og justeres i forhold til modelstørrelse og motorvarianter. Det kan lyde lidt langhåret, men konkret betyder det, at den nye 208 kommer som både benzin-, diesel- og elbil bygget på samme platform. Vægten er i udgangspunktet faldet en anelse, da modellen har smidt cirka 30 kg.

Førstehåndsindtrykket i kabinen er en forbedret kvalitet i forhold til forgængeren. Peugeot har i udviklingen lagt vægt på, at der skal være så få mellemrum og samlinger som muligt, og i kombination med, at franskmændene har gjort brug af både lækrere og blødere materialer, fremstår den nye 208 både mere moderne og eksklusiv i forhold til forgængeren.

Designet i kabinen er enkelt, grænsende op til det konservative, og her er meget få elementer, da det hele styres fra touchskærmen i midten eller rækken af knappen umiddelbart under.

Især i loftshøjden kniber det med bagsædeplads. Foto: Niels Friis

Pladsforholdene i 208 er ikke blandt klassens største. Man sidder godt i de to forreste sæder, hvis sidestøtter sørger for at holde ryggen på plads, men i bag er forholdene ikke overvældende.

Benpladsen afhænger selvfølgelig af, hvor stor de to forreste passagerer er, men generelt er der ikke plads til folk med lange ben på bagerste række. Heller ikke med loftshøjden tager den nye 208 kegler, og er der som i testbilen installeret panoramaglastag, er det endnu mere trangt.

En anelse indledende tilvænning er påkrævet for at køre 208 med det kompakte rat, for når Peugeot samtidig vil have, at man skal kunne se instrumenterne over rattet, ender man med at placere rattet ganske langt nede i forhold til i andre biler.

Konsekvensen er, at man i bekendtskabets spæde timer kommer til at ’styre’ bilen mere – selv på lige vej – i forhold til normalt. Følelsen fordufter dog hurtigt, når man har vænnet sig til rattet og dets placering.

Kvaliteten i kabinen er løftet, og den nye 208 fremstår som en moderne minibil. Foto: Niels Friis

På vejen leverer 208 nemlig præcis, hvad man forventer i den type bil, hvor hovedfokus er at være letkørt, hvilket 208 må siges at være. Styretøjet er tilpas præcist, og undervognen sluger huller og ujævnheder, uden at komforten tager overhånd og bliver som en blød hat. Koblingen og den manuelle gearkasse med seks trin er begge umiddelbare at betjene og kræver ingen tilvænning.

Hen over rattet har jeg udkig til Peugeots digitale instrumentering, kaldet i-Cockpit 3D. Kombinationen af to skærme giver en form for 3D-effekt, der får det til at se ud, som om hastighedsangivelsen sværer foran de øvrige oplysninger.

Umiddelbart kunne man godt tænke det som lidt af en gimmick, men det fungerer faktisk ret godt i praksis, fordi man bliver mere opmærksom på farten.

Motoren med tre cylindre og 101 hk trækker fornuftigt, selvom det aldrig bliver en stor lydmæssig oplevelse at lytte til en trecylindret motor, som skal op i omdrejninger. Momentet er på 205 Nm, hvilket er nok til, at 208 i testbil-udgaven når 100 km/t. på lige under 10 sek.

Foto: Niels Friis

Vil man sikre sig størst mulig sikkerhed i den nye Peugeot 208, skal man tilvælge en sikkerhedspakke til 7500 kr.

Årsagen er, at den nødbremse, som Peugeot 208 kommer med standard, ikke ser bløde trafikanter som børn og cyklister godt nok, hvorfor 208 faktisk måtte nøjes med fire stjerner, da modellen blev sikkerhedstestet hos Euro NCAP.

208 fik flotte bedømmelser for bilens generelle sikkerhed, men nødbremse-sagen mødte kritik fra FDM, der flere gange har opfordret til, at man tilvælger sikkerhedspakken.

Konklusion

Den nye Peugeot 208 leverer et helstøbt indtryk med moderne teknologi, pæn mængde udstyr, gode og letbetjente køreegenskaber samt flot design.

Det trækker ned på det samlede indtryk, at det i en helt ny bil er nødvendigt at tilkøbe en sikkerhedspakke for at få helt styr på sikkerheden. Pladsen i bag er til den trange side. Men 208 skal nok blive en ny dansker-darling.

+ Køreegenskaber

Udstyr

I-Cockpit 3D ÷ Bedste nødbremse ikke standard

Plads på bagsædet

Supersælger

Foto: Niels Friis

Det er ikke nødvendigvis let at skulle følge op på en ubetinget succes, og det må man sige, at forgængeren var. Den nu udgåede Peugeot 208 var i hele sin levetid megapopulær hos de danske bilkøbere, og alene i 2018 blev modellen solgt i næsten 9000 eksemplarer.

Året før, i 2017, blev der indregistreret næsten 10.000 nye Peugeot 208’ere i Danmark. Fra 1. januar til og med 31. marts i år er Peugeot 208 den mest solgte nye bil i Danmark med 1754 eksemplarer, så noget tyder på, at den nye generation går i fodsporene fra den gamle.

Tilbage i marts blev den nye Peugeot 208 kåret som World Car of The Year 2020 af en jury bestående af 60 europæiske motorjournalister fra 23 forskellige lande.

208 bliver elektrisk

Den nye Peugeot 208 fås i benzinudgaver med enten 75 eller 101 hk og i dieselmotoriserede udgaver med 100 hk. Men takket være den nye platform, som 208’eren skal bygges på, lanceres den også som en 100 procent elektrisk bil.

e-208 bliver navnet, og elbilen er udstyret med en 100 kW elmotor, der yder 136 hk og har et drejningsmoment på 260 Nm.

Batterierne, der optager 220 liter plads, er placeret under gulvet i e-208, hvilket betyder, at pladsen i både kabinen og bagagerummet skulle være den samme som i benzin- og dieselversionerne. Peugeot e-208 er udstyret med et 50 kW batteri, som giver bilen en rækkevidde på 340 km.

De danske priser for e-208 starter fra 229.990 kr. for den mindste udstyrsvariant.

