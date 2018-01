Ny lækker Volkswagen har blot et enkelt problem

Husker du yuppierne? De unge, succesfulde forretningsfolk, der fra midten af 1980’erne stod i skarp kontrast til fattigfirsernes leverpostejsfarvede Danmark.

Det var ikke mindst takket være deres forbrug af cappuccino på smarte caféer, dyrt tøj og trendy biler.

Dengang mente mange, at de var nogle blærerøve. I dag er samfundet gennemsyret af yuppiernes værdier. Tag bare bilernes verden. Den første generation af de nu så populære crossovere var elsket af yuppier.

Biler som Toyota Rav4 og Honda CR-V blev typisk parkereret foran en café, hvor de snart blev foretrukket af reklamefolk og ledelseskonsulenter. I dag er biltypen ved at overhale de mere klassiske vogntyper, og der kommer nye crossovere på markedet næsten hver uge.

En af de nyeste er også en af de mest interessante. Den er et alternativ til VW’s egen Golf, men snarere i direkte konkurrence med så populære crossovere som Audi Q2 og Nissan Qashqai.

Volkswagen T-Roc er da også et godt bud på en frisk familiebil med spændende udstråling til en fornuftig pris.

Tyskeren er en rigtig charmetrold på sine høje hjul og ligner ikke rigtigt nogen af de andre modeller i den store familie af folkevogne. Teknikken er på højeste niveau, der er rimelig plads i kabinen, og prisen starter ved fornuftige 240.000 kr., endda med rigelig motorkraft.

Der er fornuftig plads i bilen, men så heller ikke mere. Det er tydeligt, at designerne i første omgang har prioriteret spændende design frem for praktiske evner. Foto: Christian Schacht

Skuffende plastickvalitet

Der er bare et enkelt problem, som potentielle kunder selv må vurdere, om de tillægger betydning eller ej.

I modsætning til mærkets mere end 20-årige tradition for kabiner med lækre plastmaterialer er T-Roc et orgie i stenhård plast, der kun kan beskrives som tarvelig.

Plastickvaliteten er så hård, at den kunne modstå en bombe. Her er valgt løsninger, som gør bilen billig, og det hører stensikkert samme med, at VW er under stort pres for at vride de sidste euro ud af hver bil for at tjene penge, som man har tabt og fortsat taber på dieselskandalen.

At betegne T-Roc som en crossover-version af en Golf er således forkert, for Golfen er langt mere gedigen, men derudover minder selve instrumenteringen meget om Golf, bl.a. den glimrende skærm på otte tommer, som er standard.

Vi tester den model, som sandsynligvis bliver mest populær herhjemme: T-Roc 1,0 TSI Style til 255.000 kr. plus levering.

Alle varianter kommer med bl.a. adaptiv fartpilot, regnsensor og automatisk nødbremse. Men med plasticrat og stålfælge vil de fleste sikkert finde den model lige fersk nok.

Merprisen til Style på 14.000 kr. indeholder bl.a. alufælge, tågeforlygter, læderrat, p-sensorer bag og små kosmetiske detaljer, som får bilen til at se mere eksklusiv ud.

Det er lidt svært at sammenligne prisen direkte med Golf, bl.a. fordi den ikke fås med 1,0 TSI og 115 hk, men ved de øvrige modelvarianter er prisen cirka 20.000 kr. højere for en T-Roc.

Interiøret er absolut velfungerende, men har du siddet i en gedigen Golf, bliver du slemt skuffet over de stenhårde plastmaterialer i T-Roc. Foto: Christian Schacht

Blinde vinkler

Bilen har knap et par centimeter mere luft under vangerne end Golf, så den skræver bedre over hulvejens høje midterpukkel og kan i øvrigt fås med firehjulstræk. Derudover ser man jo unægtelig cool ud i en T-Roc, nærmest som Indiana Jones på eventyr, også selv om turen ned til Netto er knap så eksotisk.

For ikke at tale om den høje siddeposition med det fine overblik, altså så længe man ikke skal forsøge at spotte cyklister gennem den enorme blinde vinkel fra bageste sidestolpe.

Ind- og udstigning foregår elegant og uden risiko for ømme rygstykker, noget, der helt sikkert vil gøre ældre bilkøbere interesserede.

Den 423 cm lange T-Roc er lidt kortere end Golf, men til gengæld er den godt udnyttet med et stort bagagerum på 445 liter (Golf 380 liter). Til gengæld er der ikke ligefrem imponerende med plads på bagsædet, en smule mindre end i Golf, men på niveau med en Qashqai.

Effektiv motor

Den på papiret lille 1,0 benzinmotor med turbo passer perfekt til bilen.

Turboen tvangsfodrer den lille motor så effektivt, at man på intet tidspunkt mærker, at den er på overarbejde. Vidste man ikke bedre, ville man tro, der lå en kraftigere motor under hjelmen. Selv udstødningen brummer dybt og potent, og der er seks gear at gøre godt med, så motorstøjen forsvinder ved marchhastighed.

VW T-Roc er en høj bil, hvor det praktiske er pakket ind i festlige og futuristiske rammer med en nærmest coupéagtig skrånende taglinje. Foto: Christian Schacht

Velkørende

Resten af mekanikken spiller veloplagt med. Gearskiftet er kort og præcist, bremserne stærke og lette at dosere, mens det skarpe styretøj er befriet for den syntetiske fornemmelse, der plager mange konkurrenter med elektrisk servostyring.

Vognen er et ægte multitalent, man kører med lige stor fornøjelse i snæver bytrafik, på snoede biveje og lange motorvejsstræk.

Det skal dog bemærkes, at T-Roc ikke helt når op på det høje komfortniveau med fremragende affjedring og superlavt støjniveau, der kendetegner en Golf, bl.a. fordi T-Roc har mere vindstøj, men bilen skal ikke skamme sig i forhold til f.eks. en Nissan Qashqai.

Har du travlt, lokker Volkswagen med den ligeledes nye 1,5 benzinmotor, der med 150 hk vil gøre T-Roc til en lille raket, og merprisen er beskedne 20.000 kr. Den version kan du også få med DSG-automatgear mod 17.000 kr. i merpris. Har du absolut behov for en dieselmotor, starter priserne ved 279.000 kr. for en version med 115 hk og Style-udstyr.

Vores testbil står stort set som en standardbil, dog med blanke tagrælinger til små 2.500 kr. og nogle enorme hjul på 19 tommer, som importøren ikke har en pris på endnu.

Det er nu heller ikke noget, vi vil anbefale, for de er både udsatte under snævre parkeringer og giver tilmed en lidt for hård undervogn i forhold til resten af T-Roc-programmet.

Men det er klart, at der bør sidde et par forholdsvis store hjul på en cool biltype som T-Roc, og med de fornuftige priser på bilen bør der være luft til det i budgettet.

Konklusion

Netop de attraktive priser, det spændende design og så nogle klassiske VW-værdier som avanceret teknik og gode køreegenskaber skal nok sikre, at T-Roc bliver en succes, men hvor er det ærgerligt, at fabrikken har valgt at spare på interiøret, og det skal kunderne lige være opmærksomme på.