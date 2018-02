Ny motor passer godt til stilsikker tysker

I en omskiftelig verden, hvor alt fra firmaer til fritidshjem konstant finder på nye måder at gøre tingene på, og 'disruption' er blevet trendy, er det rart, at der findes solide heller med stabilitet og ro.

For eksempel bag rattet i en Audi A3. Når først døren er smækket i med en tung og tillidsvækkende lyd, og du sidder i det velstøttende sportssæde og lader fingrene løbe over de solide bankefaste materialer i instrumenteringen, kan freden sænke sig.

Men det er ikke det første, som falder os ind, da Ekstra Bladet tester den femdørs A3 Sportback. Bilen blev lanceret tilbage i 2012 og har fået nye kræfter med producentens nye 1,5 liters benzinmotor i 150 hk-versionen med S-Tronic automatgearkasse og udstyrsvarianten Sport.

Det er en bil til godt 337.000 kr. plus levering, som med en lang liste af ekstraudstyr, der blandt andet omfatter en sikkerhedspakke, en businesspakke og en multimediepakke, løber mere end 100.000 kr. højere op.



Interiøret er sportsligt og gedigent. Den syv tommers farveskærm, der selv kører op fra instrumentbordet, er standard i Audi A3 Sportback. Foto: Jens Overgaard

Den trecylindrede 1,0 liters motor med 116 hk er en væver sag, men den nye firecylindrede 1,5 liters motor, der i A3 herhjemme kun fås med 150 hk, passer godt til bilen.

Især når vi taler om modellerne med automatgear. Her kan den mindste motor opleves presset på motorvej med læs ombord, mens vi i 1,5 liters varianten fører os mere ubesværet frem.

En brændstoføkonomi, som på papiret er 20 km/l, er da også rimelig. De små motorer er nemlig ofte kommet til kort på den front, når der skal flyttes mere luft ved hastigheder over 100 km/t.

Det hjælpes på vej af automatisk cylinderfrakobling og en såkaldt coastingfunktion, som kun findes i modellerne med automatgear. Funktionen slukker motoren, når du slipper speederen, og bilen ruller videre ved hastigheder på op til 130 km/t. Funktionen er meget diskret, for den godt lyddæmpede A3 kapsler i forvejen motorgangen godt inde.

I det daglige fungerer konceptet med fem døre og en stor bagklap godt. Audi har aldrig haft en decideret stationcarversion af A3. Sportback opleves mest som en klassisk femdørs hatchback, og det gør den godt.

Her er pænt med plads på bagsædet, og det meget regulære bagagerum er på rimelige 380 liter, hvilket svarer til en VW Golf.



Det syvtrins S-tronic automatgear med dobbeltkobling virker gelinde, men tager hårdt fat i første gear, hvis du ikke passer på. Foto: Jens Overgaard

Udstyrsvarianten Sport har en opstrammet undervogn, som giver et mere fast greb i sving og et sikkert antrit ved ligeudkørsel, uden at det går ud over komforten, eller at affjedringen på noget tidspunkt opleves for hård.

Styretøjet er i bedste Audi-stil præcist, men nærmest udramatisk med vægten lagt på sporsikkerheden.

Det syvtrins automatgear med dobbeltkobling skifter diskret og gelinde - det meste af tiden.

Når du sætter i gang i første gear, for eksempel fra et lyskryds, skal du have det berømte æg under speederfoden, for at motoren ikke tager for hårdt fat, og bilen springer frem som en gazelle.

Det samme mønster oplevede vi i Golfen med automatgear og samme motor.

Når det er sagt, så er Audi Sportback stadig en helstøbt pakke, selvom dåbsattesten vejer tungere end før, og den nye 1,5 liters motor og automatgearet er et fint match, hvis du kører på langfart.