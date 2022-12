Ny Range Rover: Overflødighedshorn

Britisk gentleman: Den nye Range Rover beviser atter, at den ikoniske bilmodel er kongen af komfort og luksus. Men den storforbrugende SUV er i testudgaven udfordret af at være ude af trit med tiden

Hvad mere kan man egentlig ønske sig i en bil?

Den tanke strejfer mig efter de første par ture, jeg tager i testbilen, et eksemplar af den nye Range Rover.

Men efter en uge bag rattet, skal regnestykket alligevel vise sig ikke at være helt så simpelt.

Range Rover er en institution i den britiske bilhistorie. Hvem kan ikke huske billedet af den nu afdøde Dronning Elisabeth i sin ‘british racing green’-lakerede Range Rover?

Bilmodellen har været på markedet siden 1969 som et luksuriøst firehjulstrukket køretøj til alt fra godsejere over adelen til håndværksmestre.

Den nye udgave, som blevet præsenteret i efteråret 2021, og som er kommet på markedet nu, er femte generation. Det vidner om, at producenten går forsigtigt til værks med lige præcis denne bilmodel, for fem generation på over 50 år er ikke videre meget.

Annonce:

Kaster man blikket på bilens ydre, opdager man også hurtigt, at femte generation er en evolutionær frem for revolutionær udvikling af forgængeren.

Særligt forfra kan det næsten være svært at kende forskel på fjerde og femte generation.

Udviklingen er en anelse større bagtil, hvor de nye baglygter er med til at give Range Rover anno 2022 et særkende, men alt i alt er linjerne stadig lige så klassiske, som de altid har været. Ingen er i tvivl om, at de ser en Range Rover, når den kommer trillende forbi.

Foto: Niels Friis

Omend det aldrig ligefrem har føltes som at sætte sig ind i en oksekærre, når man er trådt ind i en Range Rover, har mærket alligevel formået at skrue op for luksusfornemmelsen og komforten i den nye udgave.

Indstigningen er, selv når bilen er i sin laveste indstilling, aldeles høj, og da jeg sætter mig op i bilen, føler jeg, at jeg bliver pakket ind i vat.

Jeg er imponeret over, hvor afskærmet fra den omkringliggende verden, at det er muligt at føle sig i en bil.

Annonce:

De første meter i den enorme luksusflyder er med til at bekræfte, at målet med denne bil er, at ejerne skal glide så komfortabelt og afslappende gennem trafikken - og verden - som det er muligt.

Kabinen byder på høj luksusfornemmelse og lækre materialer. Teknologien er dog ikke den dyreste af slagsen. Foto: Niels Friis

Årsagen til, at den nye Range Rover opleves sådan, skal blandt andet findes i, at bilen kommer med en særlig aktiv lydisoleringsteknologi, som man måske kender fra støjdæmpende hovedtelefoner.

I samarbejde med en i forvejen dæmpet og forseglet karrosseriarkitektur sikrer mikrofoner uden på bilen og højttalere i nakkestøtterne, at bilen skaber såkaldte ‘personlige stillezoner’ for de, der sidder i den.

Det lyder meget avanceret - og en lille smule som noget værre hurlumhej - men jeg må bare konstatere, at det virker. Testbilen er en af de mest stille og afdæmpede biler, jeg nogensinde har kørt i.

Foto: Niels Friis

Det siger næsten sig selv, at pladsforholdene i en bil på denne størrelse er overdådige, og skulle man have lyst til at have en chauffør på til at fragte én rundt, er der bagsædeplads nok til det.

Annonce:

Så kan man samtidig nyde godt af, at der i testbilen, som er i den særlige udstyrsvariant First Edition, sidder skærme monteret bag på begge forsæder, så bagsædepassagererne kan nyde godt af dem, ligesom der ved det normale midtersæde er en centerkonsol med indbygget skærm til styring af ting som klimaanlæg og sædevarme.

Foto: Niels Friis

Okay, man bliver altså ikke hverken ked af eller fysisk belastet af opholde sig ind i en ny Range Rover.

Til gengæld opstår der lidt udfordringer, når SUV’en er på færd. Testbilen er udstyret med den største af de tre mulige dieselmotorer, og her yder den seks-cylindrede motor 350 hk og hele 700 Nm.

Motorgangen er blød som stuevarmt smør, og kraftoverskuddet er fornuftigt i den ellers tunge bil.

Man kan godt få motoren til at brøle lidt, hvis man vil det nok, men man behøver ikke at give særlig meget gas, for at Range Roveren virker ovenpå, så reelt set er behovet der ikke.

Foto: Niels Friis

Officielt er testbilen opgivet til at kunne gå lige over 13 km/l, men så skal man være født med de svageste ankler i verden for at opnå samme resultat.

Annonce:

I løbet af den uge, som jeg kører rundt i Range Roveren, ligger forbruget med helt almindelig, gennemsnitlig kørsel under 10 km/l. Det er ikke meget.

Ser man bort fra forbruget, er det en udsøgt fornøjelse at køre Range Rover. Man glider ubesværet gennem trafikken. Den har næsten komfort som en Mercedes S-klasse og offroadevner som en Land Rover Defender, og alene præstationen at kombinere de to ting i samme bil gør Range Rover til noget unikt i bilverdenen.

Men du kommer ikke på julekort med Greenpeace.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Range Rover er på mange måder en komplet bil. Den er rummelig, luksuriøs, velkørende og decideret fed! Offroadudfordringer kan den også, så har den overhovedet fejl?

Ja, forbruget er astronomisk, ligesom prisen er, og man skal ignorere strømningerne i samfundet for at eje en. Men køber man en Range Rover, er det heller ikke svært at lade verden uden for passere forbi.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Range Rover som plug-in hybrid

Foto: Niels Friis

Hvis ikke man er til dieselmotorer, kommer Range Rover også som plug-in hybrid.

Annonce:

Her hedder udgaverne P440e og P510e, og det dækker over, at man kan vælge mellem versioner med enten 440 eller 510 hk og et moment på henholdsvis 620 og 700 Nm.

Uanset version kan plug-in hybriderne køre op til 113 km på en opladning, hvorfor Range Rover-kunder forventes at kunne køre op til 75 procent af kørslen på ren el.

Som man måske kan gætte sig til ud fra kræfterne i de to plug-in hybrider, er de ikke ligefrem sløve. P440e, som er den mindst kraftfulde, kan accelerere fra 0-100 km/t på 6,0 sekunder, mens den stærkere P510e blot skal bruge 5,5 sekunder.

Er man iskold, kan Range Rover desuden fås i en klassisk V8-motoriseret udgave. Her får man 530 hk, en accelerationstid fra 0-100 km/t på 4,6 sekunder og et officielt forbrug på 8,8 km/l.

Fra år 2024 vil man kunne få en 100 procent elektrisk Range Rover, men endnu har producenten ikke offentliggjort detaljer om eludgaven.

Kom med ind bag facaden på Danmarks hemmelige bil-fabrik, der bygger biler til de rigeste af de rige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------