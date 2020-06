Ny rustik familiecontainer eller mere helstøbt brugt?

Dacia slår et slag for den opgraderede Lodgy med plads til syv og ny motor for 170.000 kr. Den er rummelig, men har ringe sikkerhed. Vi holder MPV’en op mod brugte alternativer

Meget plads for pengene og høj slidstyrke. Det har altid været mantraet for den store syvpersoners Dacia Lodgy. Til gengæld har den 1,6 liters benzinmotor på 82 hk været fodslæbende, mens sikkerheden er langt efter dagens standard.

Motordelen blev der rettet op på i fjor, hvor Lodgy fik Renault-koncernens mere moderne 1,4 liters 100 hk TCe turbobenzinmotor, mens den oprindelige discountagtige instrumentering et par år forinden fik en opgradering med et facelift.

Nu slår importøren et nyt slag for den rummelige familiecontainer med tre sæderækker. Det sker med den såkaldte Streetway-version, der har aircondition, radio med bluetooth og ratbetjening samt varme i forsæderne. Men så heller ikke meget andet.

Hvis du skal have fartpilot, højdejusterbart rat samt førersæde og mulighed for skærm med navigation, parkeringssensorer eller bakkamera mv., skal du 25.000 kr. højere op til Stepway-versionen, der dog kun fås med dieselmotor på 95 hk.

Der er god plads til to halvstore teenagere på den tredje sæderække. Foto: Jens Overgaard

Moderne sikkerhedsudstyr som automatisk nødbremse skal du kigge langt efter. Faktisk er den indbyggede sikkerhed så ringe, at bilen allerede ved debuten tilbage i 2012 fik middelmådige 3 stjerner ved Euro NCAP-testen, og FDM frarådede at købe bilen.

Alligevel har Dacia Lodgy solgt støt gennem årene herhjemme, hvor der er afsat godt 3000 biler. I fjor blev det dog kun til et par hundrede stykker. Dacia har til gengæld købere, som er ret tilfredse med deres biler, der er både driftssikre og billige at holde kørende.

Instrumenteringen fik et løft for et par år siden. Den er dog stadig rustik, men opleves solid. Foto: Jens Overgaard

I vores test er der ingen tvivl om, at den nye motor gør MPV’en godt, der opleves mere kvik og letkørt end tidligere, mens brændstofforbruget på 14,7 km/l ikke er urimeligt for så stor en bil.

På den praktiske front er der ros til en tredje sæderække, hvor der i modsætning til konkurrenterne næsten kan være store, langlemmede teenagere frem for lilleputter heromme.

Og det er let at komme ind og ud. Men både kørestilling, mangel på indstillingsmuligheder og den noget sejlende fremfærd på vejen giver stadigvæk mindelser om en varevogn fra sidste årti.

Lodgy kom på markedet i 2012, og modellen er stort set uændret siden. Basisversionen Streetway har kun det mest nødvendige. Foto: Jens Overgaard

Og så er der lige sikkerheden for dig og din familie. En hvilken som helst brugt syvpersoners bil, der er mindre en ti år gammel, vil være mere sikker for dig og din familie. Men hvis du kun kører i nærområdet, vil en stor bil alt andet lige være mere sikker end en lille mikrobil.

Nærmeste nye syvpersoners bil på markedet er den aldrende Citroën C4 Grand Picasso, der i dag hedder Grand C4 Space Tourer, har rødder fra 2013 og koster fra 260.000 kr. Den har langt mere udstyr, men koster altså også pænt meget mere.

Konklusion

De største fordele ved Dacia Lodgy er prisen, rummeligheden, det forholdsvis lave værditab og ditto driftsomkostninger. Ulempen er, at du køber en MPV med ringe sikkerhed, der kører bedaget.

Den kan måske være en mulighed, hvis du mest ruller rundt i nærområdet. Men hvis du kører uden for bygrænsen, pendler eller overvejer bilferie, så kig på brugte, mindre rustikke og mere sikre alternativer.

Dacia Lodgy Streetway TCe 100 S&S Pris: 169.990 kr. Motor: Firecylindret motor på 1,4 liter Ydelse: 100 hk Moment: 200 Nm/1.500 omdr. Brændstofforbrug: 14,7 km/l CO2: 153 gr/km Tophastighed: 177 km/t. 0-100 km/t.: 11,0 sek.

Flere gode brugte med plads til syv

En Renault Grand Scenic er et godt alternativ, der har pænt med udstyr. Foto: Peter Leth-Larsen

En ny Dacia er et alternativ til en brugt. Sådan lød mantraet fra importøren, da viften af de rustikke modeller fra Renaults datterselskab blev lanceret for snart en halv snes år siden.

Mens konkurrenterne, som i dag kan fås som brugte, er blevet meget mere moderne, er der kun rykket i mindre skridt hos Dacia. Alligevel er det en bilmodel, som ikke kan deles op i klart sort og hvidt, lyder vurderingen fra Jan Lang, som er analytiker hos Bilbasen.

- Brugte MPV’er er eftertragtede, så der er ikke et stort udbud. Derfor står Dacia Lodgy i en interessant position. Hvis man kan leve med, at det er en rustik model, så finder man ikke mange alternativer på brugtmarkedet, siger Jan Lang.

- Lodgy ligger et lidt sjovt sted. Det er en meget ærlig bil. Den er skrabet, men giver masser af plads. Den er ikke vanvittig komfortabel, men snusfornuftig og billig at få på værkstedet. Den er også eftertragtet på brugtmarkedet. En fem år gammel Lodgy fejler ikke noget som brugt, siger Jan Lang.

Man skal dog ikke underkende én stor mangel.

- Sikkerheden er den store akilleshæl. Det er lidt som de gamle Kia Carnival eller de amerikanske MPV’er, der faldt sammen på midten. Det er ikke en bil, som jeg ville køre til Italien i. Jeg ville holde mig i nærområdet, siger Jan Lang.

Hvis valget skulle stå mellem en ny Dacia Lodgy til de 170.000 kr. og en brugt, ville Jan Lang vælge den brugte og klart pege på Renault Grand Scenic.

- Det er en moderne bil med meget sikkerhed, priserne er fornuftige, og driftsomkostningerne er notorisk lave på Renault, de er f.eks. højere på Citroën og Ford, siger Jan Lang, der har VW Caddy på andenpladsen og Citroën C4 Grand Picasso som nummer tre, når vi taler en såkaldt ’short range MPV’.

Udvalget af de brugte MPV’er med benzinmotor er dog småt, mens der er flere dieseler. Det kan tale for at kigge på en ny Lodgy og være en åbning for mærket.

Det kan være fristende at kigge mod de brugte dieselmodeller. Det skal som minimum være en Euro6. Men hvis ens kørsel mest er korte ture, er det hårdt for motoren, og en aldrende dieselbil kan blive et dyrt bekendtskab.

Så meget brugt MPV kan du få for 170.000 kr.

Den rummelige Citroën C4 Grand Picasso kan også fås med nogle år på bagen i samme prisleje. Foto: Jens Overgaard

Her er nogle bud på syvpersoners MPV’ere i prisklassen omkring 170.000 kr. fundet på Bilbasen:

Renault Grand Scenic III 1,6 16V Expression fra 2013/2014 med 73.000 km på tælleren til 148.000 kr. Gå hellere efter 1,2 TCe eller 1,4 TCe turbobenzinerne, som dog er dyrere. Vi fandt således en Renault Grand Scenic III 1,2 TCe 115 Bose fra 2013 med 113.000 km til 165.000 kr.

Her var også en C4 Grand Picasso med 1,2 Seduction fra 2016 med 130 hk benzinmotor med 93.000 km til 169.900 kr.

På VW Caddy-fronten er udvalget med syv sæder begrænset. Vi så en 1,2 Trendline med 84 hk fra 2014 med 127.000 km til 130.000 kr. Gå efter modeller med lavere km-tal.

Et alternativ kunne være Ford Grand C-MAX, hvor en 1,0 SCTi 125 Trend fra 2016, der havde kørt 96.000 km, stod til 160.000 kr. Men de er typisk dyrere. Mulighederne er mange og spænder fra Opel Zafira til Peugeot 5008.

