Ny udgave af trendsætter er en bedre bil

På de smukke, bakkede skovveje ved Gisselfeld Kloster prøver jeg at presse den højbenede Nissan Juke. Vejen har små huller, men undervognen tackler dem fint. Med et solidt greb om rattet har jeg en fin fornemmelse af, hvad forhjulene foretager sig.

Testbilen er den nye Nissan Juke, som har meget at leve op til. Juke-modellen blev lanceret for første gang for cirka et årti siden og er efterfølgende solgt i 1,5 millioner eksemplarer på verdensplan.

Mange skulle vænne sig til det karakteristiske udseende, men populær - det var den, og det er få biler, der som Nissan Juke kan prale med at have skabt deres egen bilklasse.

I dette tilfælde for kompakte crossover-SUV’er, som mange andre bilproducenter sidenhen er hoppet med på.

I den nye Juke, som i testversionen er den topudstyrede N-Design, har designet fået en opstrammer, men designelementerne er velkendte. Det gælder blandt andet bilens runde signaturforlygter, som også har fundet vej til den nye udgave.

Kvaliteten i kabinen har fået et løft fra den udgåede Juke til den nye, og det pynter på modellen. Foto: Niels Friis

Førstehåndsindtrykket bag rattet er, at Nissan har oppet sig, hvad angår materialevalg i kabinen. Her er alcantara på instrumentbrættet, ved midterkonsollen og på dørsiderne og sort pianolak ved dørene.

Centralt placeret i kabinen finder jeg en stor skærm med Apple CarPlay og Android Auto. Her kan man styre lyd, navigation og lignende. Her er 3D-kamera, så man kan se omgivelserne rundt om bilen fra cockpittet.

Bilen har tre forskellige køreindstillinger - ECO, Sport og Standard - og her ved Gisselfeld Kloster har jeg slået crossoveren over i Sport.

Indstyringen er faktisk ret præcis, og det står hurtigt klart, at man skal køre meget aggressivt for at mærke det høje tyngdepunkt og for at få bilen til at krænge meget.

Godt hjulpet på vej af sæder med god støtte i siderne er det derfor en positiv oplevelse at køre den nye Nissan Juke. I udviklingen af modellen har Nissan da også haft fokus på at udvikle bilen fra bunden med adræthed som fokuspunkt, og her er de kommet godt i mål.

Motoren i testbilen er en tre-cylindret turbobenzinmotor på 1,0 liter. Den yder 117 hk og et drejningsmoment på 180 Nm. Som standard er bilen udstyret med en seks-trins manuel gearkasse, og for første gang fås også en ny automatisk dobbeltkoblingsgearkasse med skiftekontakter.

Testbilen har dobbeltkoblingsgearkassen. 117 hk er ikke voldsomt mange, men motoren gør det godt. Mange trecylindrede motorer har en særlig grovkornet lyd, men i denne er det mindre udtalt end i så mange andre.

Samtidig er den omdrejningsvillig og trækker pænt - især i bykørsel.

Her er en god del vindstøj, og det trækker ned, fordi det kommer til at fylde meget i en ellers stille bil. Vil man kvæle vindstøjen, kan det anbefales at tilvælge Bose-højttalersystemet, som koster 7500 kr. ekstra, for så får man otte kraftfulde højttalere - inklusive to højttalere integreret i førerens og forsædepassagerens nakkestøtter.

Bagsædepassagererne har fået lidt mere plads. Foto: Niels Friis

Den nye Juke er vokset med 7,5 cm i længden, og akselafstanden er vokset med 10,5 cm. Det er gode nyheder for passagererne, for afstanden fra forsædets ryg til bagsædepassagerens knæ er blevet 5,8 cm længere.

Det er med andre ord blevet lettere at få plads til større børn i bag i en Juke. Loftshøjden i bag er trods 1,1 cm mere i forhold til forgængeren dog stadig til den lave side, hvis man måler over 180 cm. Bagagerumspladsen er øget med 20 procent til 422 liter.

Man køber dog ikke en Juke for pladsen, men fordi det er en velkørende livsstilsbil, og her har Nissan formået at forbedre et i forvejen populært produkt.

Konklusion

Nissan har løftet kvaliteten på den populære kompakte crossover med tilnavnet Juke.

Den nye version fremstår mere moderne og gennemført. Designet er blevet skarpere, og det samme er køreegenskaberne. Pladsen i bag er ikke til store børn, og så er her tendens til vindstøj.

+ Design

Køreegenskaber

Kvalitet ÷ Vindstøj

Loftshøjde i bag

Mere sikkerhed

Pladsen i bagagerummet er øget med 20 procent i forhold til forgængeren. Foto: Niels Friis

Nissan har også skruet op for sikkerhedsniveauet i den nye Juke, og udstyret omfatter intelligent nødopbremsning med registrering af fodgængere og cyklister, intelligent hastighedsassistance, skiltegenkendelse, intelligent vognbaneassistent, Rear Cross Traffic Alert og Blind Spot Intervention.

Det er første gang, at Blind Spot Intervention tilbydes i en Nissan-model. Systemet advarer førerne om biler, der er skjult i den blinde vinkel, og fører Juke tilbage i vognbanen for at undgå en kollision.

Japanerne har også skrællet lag af A-stolperne mellem forruden og dørrammerne for at gøre stolperne tyndere for bedre udsyn i et sikkerhedsmæssigt vigtigt område.

Nissan understreger, at stolperne bevarer deres styrke takket være den strategiske anvendelse af lettere ultrahøjstyrkestål.

I mørke er udsynet forbedret takket være LED-forlygter (standardudstyr), som øger synsfeltet til ti meter i bredden og fem meter i længden.

Fornuftigt salg



Mens der på verdensplan er blevet solgt over 1,5 millioner eksemplarer af Juke-modellen fra lanceringen for cirka et årti siden, er salget ikke helt så voldsomt herhjemme i Danmark.

Tal fra bilstatistik.dk viser, at der fra begyndelsen af 2010 til og med maj måned i år er blevet solgt 3411 nye Nissan Juke i Danmark.

Salget gik bedst i år 2015, hvor 519 nye Nissan Juke blev indregistreret på danske plader. Salget er dog gået ned ad bakke, og i 2018 og 2019 blev det blot til et salg på henholdsvis 107 og 98 Nissan Juke.

Tal fra 2020 fortæller dog, at den nye Juke er blevet taget godt imod af de danske købere. Til og med maj er der i 2020 kommet 200 nye Nissan Juke ud på de danske veje.

Nissan Juke 117 N-Design Pris (testbil): 302.690 kr. Pris (fra): 201.590 kr. Motor: Trecylindret benzinmotor på 1,0 liter Gearkasse: Syv-trins automatgearkasse med dobbeltkobling Ydelse: 117 hk ved 5.250 omdr./min Maks. moment: 180 Nm ved 1.750-4.000 omdr./min Brændstofforbrug: 15,6 km/l CO2-udledning: 145 g/km Topfart: 180 km/t. Acceleration (0-100 km/t): 11,1 sek.

