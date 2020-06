Nyt liv til Toyotas designerbil

Toyota har givet C-HR-modellen et afdæmpet facelift, men under motorhjelmen gemmer sig en vigtig nyhed

BRRRRRRRRRRRRRRRRR.

Den lyd har tidligere været en del af pakken, hvis man ville accelerere en smule tjept i hybrid-udgaverne af Toyotas karakteristisk designede SUV med navnet C-HR. Kombinationen af en ikke alt for kraftfuld motor og CVT-gearet gjorde nemlig, at omdrejningerne ofte blev høje og konstante, som de har det med at gøre, når der skal sparkes til den med det trinløse gear.

Nu har Toyota dog lanceret en faceliftet udgave af C-HR-modellen, hvor den største og vigtigste nyhed er at finde på motorfronten.

C-HR kom på markedet for første gang i begyndelsen af 2017, og historien om den for Toyota mere modigt designede SUV har været en succesfuld af slagsen. I 2018 blev der solgt over 2000 C-HR-eksemplarer i Danmark og over 147.000 i hele Europa, hvilket sikrede modellen pladsen som den næstmest populære Toyota-model i hele Europa kun overgået af Yaris.

Testbilen er lakeret i orange med sort tag, og umiddelbart kan det godt være svært at få øje på de visuelle ændringer, som det her facelift har medført. De er her dog, hvor blandt andet en indfarvet ’underlæbe’ i front skal være med til at give bilen et mere dynamisk udtryk. Desuden er for- og baglygterne opgraderet til LED-teknologi med dynamisk blinklys.

I kabinen er det Toyota, som vi kender det.Man kan godt savne lidt farver. Foto: Niels Friis

Man skal dog åbne motorhjelmen for at blive rigtig begejstret for det her facelift. Foruden den kendte 1,8-liters hybridmotor med 122 hk, vil man nemlig også nu kunne få modellen med en 2,0-liters hybridmotor, som yder 184 hk.

Samarbejdet mellem benzinmotoren og den elektriske motor gør, at C-HR faktisk har decideret mange kræfter og føles virkelig kvik i både byen og på motorvej. 184 hk er mange i en ellers almindelig familiebil, og hybridsystemet sikrer, at forbruget ikke stikker helt af. På en længere motorvejstur med et godt marchtempo gik C-HR på vores testtur over 17 km/l.

Testbilen er udstyret med Toyotas trinløse automatgear, kaldet CVT-gear, og det har i sin levetid været udskældt. I denne model fungerer det trinløse gear dog godt, når man har de 184 hk til rådighed for højrefoden.

Kraftoverskuddet sikrer, at man ikke behøver at presse bilen særlig tit, hvorfor man ikke bevæger sig for langt op i omdrejninger, hvor det trinløse gear ellers har det med at blive udfordret og lydbilledet anstrengt. Merprisen for den store motor i forhold til 1,8-liters hybridmotor er høj, for skiftet op koster 35.000 kr.

Det friske design er bevaret på den faceliftede model. Foto: Niels Friis

Selvom C-HR ser sporty ud, er det især i forhold til komfort, at C-HR imponerer. 2,0-liters hybridudgaven af den opdaterede C-HR har fået et nyt affjedringsdesign, der forbedrer kørekomforten, og det kan man mærke.

Undervognen er tilgivende over for ujævnheder, men uden at blive blød, så Toyota har ramt et fint kompromis mellem dynamik og god komfort. Med den adaptive fartpilot, som kan bremse helt ned til 0 km/t. og selv stå for acceleration og nedbremsning i køkørsel, er man desuden godt klædt på til langfart.

Det understreges af, at Toyota har forbedret lydisoleringen for at nedbringe støjen i kabinen. Det er lykkedes, for her er ikke ret meget larm, og faktisk er det kun lidt støj fra dækkene, som kan høres i kabinen.

Designet er iøjnefaldende, og Toyota skal have pluspoint for at turde at gå radikalt til værks, hvad angår looket, omend dette facelift er til den forsigtige side. Til gengæld gør designet ikke noget godt for pladsforholdene, for i bag er der knapt med pladsen til voksne, især i loftshøjden, og mindre børn vil have svært ved at se ud af de højtplacerede vinduer.

Hybridteknologien stjæler desuden en del plads, og derfor er pladsen i bagagerummet begrænset til 358 liter. Til sammenligning er der plads til 422 liter i en Nissan Juke.

Toyota har opdateret udstyret i modellen, hvor Apple CarPlay og Android Auto nu er standard, ligesom en automatisk nødbremse, der også kan stoppe under bakning, også er standard.

Konklusion

Med de 184 hk har Toyota C-HR fået en drivlinje, der kan leve op til det dristige design, så den motor bør man gå efter trods merprisen. Modellen er stadig mere en egoist-SUV end familieflytter, for pladsen er ikke overvældende.

+ Komfort

2,0-liters hybridmotoren

Fornuftig brændstoføkonomi ÷ Høj merpris for den stærke motor

Plads

Blåt blod

Foto: Niels Friis

’C-HIC Royale’ hedder testudgaven af C-HR-modellen, og selvom navnet måske ikke tager prisen som det mest elegante, så gemmer pakken faktisk på ganske meget udstyr.

I alt koster C-HIC Royale-pakken 43.000 kr. mere end den billigste udgave af 2,0-liters hybridversionen af C-HR, men så er her også så godt som alt det udstyr, man har brug for.

Det vil blandt andet sige en adaptiv fartpilot, som kan bremse helt ned til 0 km/t. og sørge for køkørsel, et JBL Premium lydsystem med ni højttalere og parkeringssensorer med bremsefunktion både for og bag.

Man får også sikkerhedspakken Toyota Safety Sense, hvilket vil sige, at her er automatisk nødbremse op til 180 km/t., vognbaneassistent med aktiv styring og sensor, der kan holde øje med trafikken bagved bilen.

Desuden er der 18 tommer alufælge, et multifunktionsdisplay foran rattet og en otte tommer touchskærm i midten af bilen.

C-HR og det danske islæt



Danskerne kan godt tillade sig at hive lidt i snoren til klaphatten og vifte med Dannebrog, for det karakteristiske design på Toyota C-HR-modellen er faktisk kommet til verden delvist via danske hænder.

Bildesigneren Stephan Jubt Rasmussen, som er vokset op i Vammen ved Viborg, stod nemlig bag stregerne på den konceptbil, som dannede grundlag for C-HR, og det endelige design på produktionsudgaven lignede faktisk meget det, som danskeren havde tegnet til prototypen.

- Det skulle være en meget ikonisk bil, som folk kan genkende, og som ikke kan forveksles med en anden, har Stephan Jubt Rasmussen tidligere fortalt til Toyota i forbindelse med offentliggørelsen af bilen tilbage i 2017.

- Det var med at lave et design, som ikke skulle tilfredsstille alle, sagde han.

Toyota C-HR 2,0 Hybrid C-HIC Royale Pris for C-HR (fra): 249.990 kr. Pris for C-HR 2,0 (fra): 316.990 kr. Pris (testbil): 359.990 kr. Motor: Fire-cylindret 2,0-liters benzinhybridmotor Ydelse: 184 hk Moment: 190 Nm Brændstofforbrug: 19,2 km/l CO2-udledning: 119 g/km Topfart: 180 km/t. Acceleration (0-100 km/t.): 8,2 sekunder

