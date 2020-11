Opladelig Ford Kuga er et oplagt valg for familien

Jeg sætter mig ind i den høje SUV, trykker bremsepedalen ned og giver startknappen et tryk. Men bilen kvitterer ikke med den brummende lyd af en motor, der starter, som man måske kunne forvente.

Her er faktisk så godt som ingen lyde overhovedet.

Dette er nemlig plug-in hybridudgaven af Fords SUV med navnet Kuga, og derfor har bilen valgt at starte op i ren elektrisk mode.

Den nye generation af Kuga er den første Ford-model, der lanceres med stort set alle motorvarianter på markedet lige nu - på nær selvstændig elmotor. Du kan med andre ord få bilen som både plug-in hybrid, mildhybrid og med diesel- eller benzinmotor.

Den opladelige udgave, som i testversionen er udstyret med højeste udstyrspakke, Vignale, har en elektrisk motor, der i samarbejde med Ford 2,5-liters benzinmotor leverer 225 hk. På ren strøm kan Kuga PHEV, som modellen hedder, køre 56 km.

Testturen indledes i den køreindstilling, der hedder EV Auto. Fordi Kuga PHEV er en plug-in hybrid, er her en række ekstra køreindstillinger i forhold til den almindelige Kuga.

I EV Auto vælger bilen selv, om den kører med brændstofmotoren tændt eller udelukkende ved hjælp af elektriske kræfter. I EV Auto foregår skiftene mellem benzinmotor og elektriske kræfter, uden at man som chauffør ænser det.

Med 225 hk er her også pænt med kræfter at tage af, men modellen reducerer CO2-udledningen med cirka otte-ni gram pr. km sammenlignet med en tilsvarende benzinmotor.

At køre Kuga PHEV er en yderst komfortabel og stille oplevelse, for modellen larmer næsten ikke - heller ikke ved motorvejskørsel.

Interiøret ligner det, man finder i en Ford Focus, og materialevalgene er acceptable uden at være prangende. Foto: Niels Friis

For første gang har Kuga forskellige Drive Mode-køreindstillinger. De gør det muligt at justere gasrespons, styring og motorkraft med et tryk på en knap, så man for eksempel hurtigt kan fortælle bilen, at underlaget foran skifter karakter.

Ud over køreindstillingerne ’Normal’, ’Sport’ og ’Eco’ er der ’Slippery’-indstillingen, der er optimeret til kørsel på glatte overflader, i sne og i sand.

Det meste af testturen foregår i ‘Normal’-indstillingen ud fra den tese, at langt de fleste Kuga-ejere vil lade bilen forblive i den køreindstilling. Der er heller ikke grund til ret meget andet, for i den indstilling gør Kugaen det fornuftigt.

Går man over i ’Sport’ og prøver kræfter med mere dynamisk kørsel, kan man godt mærke, at Kuga PHEV med det tunge batteri i bunden ikke er helt så velkørende som forgængeren. Mindre kan også gøre det, og modellen kører udmærket, men Kuga PHEV er ikke så velafstemt i undervognen som den udgåede Kuga.

Den nye model er til gengæld vokset i bredden og i længden i forhold til den gamle udgave. Akselafstanden er øget med 20 mm, og det giver mere plads i skulderhøjde og i hoftehøjde i kabinen.

Selvom den nye Kuga er 20 mm lavere end den udgående model, er bilens indvendige højde øget med henholdsvis 13 og 35 mm på for- og bagsædet.

Fordi Kuga er blevet lavere, er modellens frihøjde så marginal, at man næsten ikke kan betegne det som en SUV, men det gør Ford for at tale ind i tidens trend, hvor alle skal have en SUV.

Anden sæderække kan rykkes frem og tilbage, så man kan vælge mellem mere plads til benene eller i bagagerummet. Foto: Niels Friis

Pladsforholdene er en styrke for den nye Kuga, for her er rigeligt med plads til både børn og voksne.

Når hele bagerste sæderække endda kan skubbes frem og tilbage, alt efter om man gerne vil have mere benplads i bag eller mere plads i bagagerummet, kan pladsen med stor sandsynlighed ende med at blive et trumfkort for mange potentielle købere. Sæderne i front er dog til den korte side.

Og apropos trumfkort så har Kuga PHEV et helt særligt i forhold til konkurrenterne. Da den blev lanceret i Danmark, var startprisen cirka 270.000 kr. Nu er prisen dog steget lidt, så man skal slippe 288.000 kr. for modellen.

Trods prisstigningen er det en særdeles konkurrencedygtig pris, når man får en stor, rummelig SUV med 225 hk, automatgear og grøn teknologi for noget under 300.000 kr.

Konklusion

I den nye Ford Kuga Plug-In Hybrid får du i udtrykkets bedste forstand virkelig meget for pengene. Den grønne SUV er ikke så velkørende som tidligere versioner af Kuga, men her er masser af plads, høj komfort og en grøn drivlinje til rådighed.

Til prisen på et godt stykke under 300.000 kr. er modellen lidt af et kup. Du skal dog kunne have din egen lader, før den giver mening.

+ Pris

Drivlinje

Design

Plug-in anhængervægt (1200 kg) ÷ Ingen wallboks med i pris

De elektriske køreindstillinger

Foto: Niels Friis

Fordi Kuga PHEV er en elektrificeret model, har den flere ekstra køreindstillinger, som alle relaterer sig til, hvordan og om man vil bruge af kræfterne fra batteriet.

I alt er der fire forskellige køreindstillinger at vælge imellem i forhold til brugen af batteriet, nemlig EV Auto, EV Now, EV Later og EV Charge.

I EV Auto vælger bilen selv, om du skal køre med brændstofmotor eller via elektriske kræfter, alt efter hvad, bilen vurderer, giver bedst mening.

I EV Now kører du på ren strøm, og her er rækkevidden 56 km pr. opladning.

I EV Later gemmer bilen strømmen på batteriet, så du kan bruge den, når du gerne vil - eksempelvis når du kører ind i en by med miljøzone.

I EV Charge optimeres drivlinjen til at genoplade strøm på batteriet.

Fords elektriske satsning

At fremtiden er elektrisk eller elektrificeret, når vi taler om biler, er også gået op for amerikanske Ford.

Bilgiganten arbejder på at lancere adskillige fuldt elektriske biler samt flere elektrificerede modeller, som f.eks. Kuga PHEV.

- Elektrificerede biler er med hastige skridt ved at blive den nye standard inden for branchen. Derfor øger Ford også viften af både elektrificerede modeller og drivlinjer i betydeligt omfang for at imødekomme kundernes vidt forskellige kundebehov, har Stuart Rowley, præsident for Ford Europa, tidligere udtalt.

- Vi forventer, at elektrificerede modeller udgør størstedelen af vores personbilssalg ved udgangen af 2022, sagde han.

Ford har et forventet salg på 1 million elektrificerede biler i Europa inden udgangen af 2022.

