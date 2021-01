Overbeskyttende Kæmpe-Kia er et indlysende valg for storfamilien

En pludselig høj, insisterende biplyd og en kraftig vibration i rattet giver mig et chok.

’Har jeg påkørt noget?’

Nej, det har jeg ikke. Det er den ny Kia Sorento, der vil fortælle, at der ligger en bil i den blinde vinkel bag ved mig i venstre side, og at jeg på ingen måde skal blinke til venstre, som jeg ellers lige var påbegyndt.

Det kan være smart med den slags systemer, når man kører på motorvej og skal undgå at trække ud i biler, der overhaler, men når man holder i en dobbelt venstresvingsbane i København, så vil der i sagens natur holde biler til venstre for mig, når jeg har placeret mig i banen til højre. Og jeg vil af gode grunde blinke til venstre.

Her kan man vælge mellem flere forskellige naturlyde til kørslen. Foto: Niels Friis

Moderne biler er spækket med alverdens udstyr og systemer, der skal gøre kørsel mere bekvem og mere sikker. Men i den ny Kia Sorento, som udgør ugens testbil, sidder jeg med en fornemmelse af, at teknologien og alarmerne i virkeligheden er mere forstyrrende for min kørsel end gavnende.

Nå, det vender jeg lige tilbage til senere. For i sig selv er det ikke Kias skyld, at der skal være alverdens systemer, der skal sikre, at jeg ikke kører op i andre, trækker ud i andre, overser nogen eller lignende. Hos Euro NCAP er flere af systemerne et krav for, at man kan opnå topkarakter.

Testbilen er en syvpersoners Kia Sorento, og der er tale om fjerde generation af Sorento-modellen. I den ny udgave har Kia skruet op for udstyrsniveauet, bekvemmeligheden og luksusfølelsen.

Når man første gang sætter sig ind i den gigantiske SUV med tre sæderækker, får man en fornemmelse af en bil, som kunne høre hjemme i USA frem for Europa. Den er overdådig og ville befinde sig godt på en sekssporet Interstate-vej.

Med firehjulstræk og muligheden for at trække en anhænger på op til 2,5 tons er Sorento blandt de mere seriøse SUV’er. Den smidige dieselmotor med 202 hk og et moment på 440 Nm trækker fornuftigt.

Der er god plads på alle tre

Det kræver også noget power at køre Sorento, for modellen vejer lige under to tons. Vægten kan godt mærkes under kørslen. Kørekomfort er ikke denne Kias spidskompetence, for ujævnheder i vejen forplanter sig videre op til kabinen, hvor man mærker konsekvenserne af en overraskende hård undervogn og den høje vægt.

Til gengæld er siddekomforten og den generelle oplevelse af komforten i kabinen god. Takket være brugen af læder og blød plastik er det tydeligt, at Kia har store ambitioner med bilen, og her har koreanerne formået at hæve barren i forhold til tidligere generationer af bilen.

Pladsen er på alle tre sæderækker meget imponerende, og Sorento er således et oplagt valg til storfamilien. Med alle tre sæderækker i brug skal man dog indstille sig på, at bagagepladsen ikke er noget særligt.

Foto: Niels Friis

Mest iøjnefaldende i kabinen er mængden af udstyr som f.eks. head up-display og et par store skærme. Af og til tendenserer udstyret faktisk at være decideret gadgets.

For eksempel kan man hygge sig med at vælge mellem flere forskellige ’naturlyde’, så det i øvrigt imponerende anlæg spiller lyden af en knitrende pejs, en tilsneet landsby eller rolige havbølger. Det er ganske underholdende at lege med, men om man nogensinde ville få det brugt på en køretur er mere tvivlsomt.

Kabinen er præget af lækre materialer, og kvaliteten er i top. Foto: Niels Friis

Tilbage til sikkerheden, hvor Sorento har alt det udstyr, der skal til, men det er af den hypersensitive af slagsen, hvorfor man faktisk af og til føler sig decideret forstyrret i kørslen.

Den kan finde på at begynde at bippe, hvis man holder i kø, og den pludselig synes, at det er farligt, at der holder en bil foran. Den bliver sur, når man holder i to svingbaner ved siden af hinanden i et kryds, og den vil understrege, at der er biler i den blinde vinkel.

I løbet af testugen endte jeg med at slå flere af systemerne fra, fordi de forstyrrede kørslen, og det må siges at være kontraproduktivt.

Udstyr, plads og materialer koster, og startprisen for Kia Sorento med dieselmotoren er 555.655 kr., hvilket egentlig er rimeligt sammenlignet med, hvilke biler den kan måle sig med.

Prisen på testbilen ender dog med udstyrspakker på lige under 800.000 kr., og så er vi ved at være i den høje ende.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Kan man leve med de til tider forstyrrende sikkerhedssystemer, velvidende at de sørger for at passe på én, får man i Kia Sorento en gennemført SUV med stor kvalitetsfornemmelse samt enten plads til meget bagage eller mange personer. Prisen bliver dog hurtigt høj.

+ Plads

Garanti

Luksusfornemmelse ÷ Forstyrrende alarmer

Høj pris

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ægte SUV

Foto: Niels Friis

Hvor mange andre SUV’er udelukkende hører hjemme på asfaltveje og i perlegrusindkørsler, har Kia Sorento lidt mere at byde på. For det første kan modellen fås med firehjulstræk, hvilket for benzin- og dieselvarianterne koster mellem cirka 16.000 og 30.000 kr. ekstra.

Foruden firehjulstræk kommer Sorento også i fjerde generation med en ny såkaldt Terrain-køreindstilling, som gør, at man via en drejekontakt i midterkonsollen kan vælge mellem køreindstillinger som mudder, sne og sand, så Sorentoens computere sørger for at optimere mulighederne for, at man klarer sig gennem terrænet.

Desuden sørger systemet for at tilpasse, hvornår bilen skifter gear for at hjælpe den med at finde greb på eksempelvis løst underlag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Knaldtilbud på opladelig hybrid



Er du interesseret i at blive ejer af en Kia Sorento, skal du overveje at tage et kig på plug-in hybridversionen af den store SUV. Den opladelige version er netop blevet præsenteret, og plug-in hybriden kommer på markedet i løbet af årets første kvartal.

Hvor den billigste dieselversion står til lige over 550.000, kan du få plug-in hybriden fra 429.000 kr. med laveste udstyrstrin, kaldet Prestige. Til den pris er der lige pludselig tale om noget af et tilbud, for plug-in hybriden er udstyret med en 1,6-liters turbobenzinmotor, der i sig selv producerer 180 hk.

I kombination med en elmotor på 67 kW lander den samlede ydelse på 265 hk og 350 Nm, og dermed er der tale om den mest kraftfulde Sorento nogensinde solgt i Europa.

På en opladning kan SUV’en køre op til 57 km på ren strøm, og i bykørsel er rækkevidden på en enkelt opladning af den 13,8 kWh store batteripakke 70 km.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kia Sorento 2,2 CRDI Premium Pris (fra): 564.000 kr. Pris (testbil): 789.000 kr. Motor: Firecylindret diesel på 2,2 liter Gearkasse: Otte-trins DCT automatgear Ydelse: 202 hk v. 3800 o./min. Moment: 440 Nm v. 1750-2750 o./min. Brændstofforbrug: 14,7 km/l CO2-udledning: 178 g/km Acceleration (0-100 km/t.): 9,2 sek. Topfart: 202 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------