Overset SUV med plads til syv for rimelige penge

Nissan Qashqai har i X-Trail en noget overset storebror, der byder på fint med plads og mulighed for syv sæder. Ny benzinmotor på 160 hk og automatgear går dog ikke helt i spænd

Du kender det fra supermarkedet; nogle gange kan du få en størrelse XL for en beskeden merpris.

Noget tilsvarende sker også i bilernes verden. Det er tilfældet hos Nissan.

Her er der 'kun' 50.000 kroner fra en Qashqai med mellemudstyret Acenta, 1,3-liters benzinmotor på 160 hk og DCT-automatgear og op til den tilsvarende X-Trail med sæder til syv. Selv om et halvt hundrede tusinde også er penge, så er prisen på godt 350.000 kroner her rimelig.

Som udgangspunkt er X-Trail bestykket med fem sæder, mens det koster omkring en snes tusinde kroner at opgradere til en pakke med tredje sæderække og panoramasoltag.

Det er dog ikke alle varianter, som kan sammenlignes direkte, da X-Trail ikke findes i de billigste varianter.

Ugens testbil, en X-Trail med samme motor og gearkasse samt topudstyret Tekna, ryger op i 418.000 kroner - og så er prisforskellen 70.000 kroner.

Mens Qashqai i fjor blev Danmarks mest solgte bil, har X-Trail stået mere i skyggen.

Det er synd, for der er masser af praktikalitet i den store SUV, som er 30 cm længere end Qashqai og har seks cm mere mellem akslerne.

Bagagerummet er med sine 565 liter også pænt. Undertegnede har altid syntes, at Qashqai var noget snæver inden døre, hvor modellen ikke kan måle sig med en stationcar i mellemklassen. Derfor kan X-Trail være et fint bud til de børnefamilier, der måske har tre poder eller små fodboldspillere med om bord.

Jeg skriver med vilje 'små', for tredje sæderække er nemlig mest for børn eller voksne, der skal køre ganske kort. Komforten hjælpes lidt af en anden sæderække, der kan forskydes i længden, og en tredje sæderække, hvor ryglænet kan tiltes i vinklen, og nakkestøtterne justeres i højden. Adgangen til den tredje række er dog bøvlet.

På afstand ligner X-Trail en forstørret Qashqai, og det er den også et stykke hen ad vejen.

Som i de fleste syvpersoners biler i denne klasse er den tredje sæderække mest til mindre børn. Adgangen hertil er noget bøvlet. Foto: Jens Overgaard

Qashqai har aldrig været en sportsvogn, men er lagt an på højbenet familiekørsel, og den oplevelse er endnu mere udpræget i X-Trail, der på grund af størrelsen dufter mere af klassisk firehjulstrækker.

Til gengæld er den letkørt med et nemt styretøj og en solid vejbeliggenhed. Benzinmotoren med 160 hk er ny i modellen. Den burde på papiret have kræfter nok til at flytte bilen gelinde, men motoren virker ikke helt harmonisk sammen med den automatiske gearkasse med dobbeltkobling.

Den 1,3-liters benzinmotor arbejder noget anstrengt, og vi blev aldrig helt dus med konstellationen. Forbruget på 13,2 km/l er som forventet for denne klasse. Alternativet er kun en væsentlig dyrere dieselmotor på 150 hk med Xtronic-milliongear. Prøv i givet fald begge varianter grundigt af.

Instrumenteringen i X-Trail minder også om Qashqai. Den er noget rustik, men funktionel og slidstærk. Skærmen er noget grynet. Foto: Jens Overgaard

Inden døre har vi et instrumentbord i samme snit som Qashqais. Det vil sige funktionelt og i en slidstærk kvalitet, som mere opleves praktisk end lækker. Her er den centrale skærm også noget grynet og langsom.

Modellen, der blev lanceret i 2013, har Nissans omfattende 'Safety Shield'-pakke med blandt andet automatisk nødbremse for bløde trafikanter, skiltegenkendelse og vognbaneassistent samt blandt andet sensorer for bevægelse ved siderne og kameraer hele vejen rundt.

Konklusion

Nissan X-Trail er det lidt oversete alternativ for den store familie, der behøver plads. Det er ikke den mest moderne bil i klassen, men den giver stor anvendelighed for pengene.

