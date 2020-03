På sikker elektrisk kurs i dybfryseren

Selv den mindst motoriserede version af den nye Porsche Taycan til under en mio. kr. kører som en sportsvogn under ekstreme forhold. Det viser en krævende tur nord for Polarcirklen

Ekstra Bladet var inviteret til Finland af Porsche.

Levi, Finland (Ekstra Bladet Biler): Temperaturen er minus 25 grader, og det er så lyst, som det kan blive en vinterdag i Finland nord for polarcirklen, hvilket vil sige som en dansk sommeraften, lige når solen er forsvundet under horisonten.

Foran mig i det svindende polarlys holder stribevis af nypudsede Porsche Taycaner, og dagens opgave lyder ganske enkelt: Kør bilerne 166 kilometer på isglatte landeveje uden ret meget trafik, og slut af med tre timer sidelæns i Porsches første elektriske bil på en spejlblank sø.

Bilen, det handler om, er den svageste version af Taycan, hvilket vil sige modellen 4S, og det med svag kan kun forsvares, hvis man sammenligner med Taycan Turbo og Turbo S, hvor sidstnævnte har hele 761 hk.

Det er altså basismodellen, der koster fra 973.000 kr. Taycan 4S har et batteri med en nettokapacitet på 71 kWh, hvilket giver en rækkevidde på 407 km, men den kan bestilles med det store batteri kaldet Performance, der har en kapacitet på 83,7 kWh, og som giver en rækkevidde på 463 km. Merprisen for den løsning er 63.000 kr.

Til gengæld er modellen markant billigere end de to storebrødre, der koster hhv. knap 1,5 mio. kr. for Turbo-udgaven, mens topversionen, Turbo S, står til 1,8 mio. kr.

Inde bag rattet er instrumenteringen typisk Porsche, og man sidder lavt som i en 911' er. Foto: Porsche

Det er iøjnefaldende bare at sætte sig bag rattet. Direkte foran mig buer en højopløst skærm med alle informationer, og da testbilerne er ekstraudstyret med personlig skærm i passagersiden, er bredden på skærmen over en meter fra kant til kant. Et imponerende syn.

Efterhånden som Taycan kryber ind under huden, stiger min selvtillid, og bilen indgyder masser af tillid.

Vigtigste observation er nok, at de mange kræfter har det med at sløre bilens vægt, der trods alt runder to ton. Du føler ikke vægten tynge i Taycan, og på den måde er Porsches elbil den bedste, jeg nogensinde har kørt, men sådan skal det vel også være, når verdens bedste producent af brugbare sportsbiler beslutter sig for at designe en elektrisk bil.

Designet er både minimalistisk og i stil med den oprindelige 911’er. Taycan er lavere end 911, og du sidder dybt i bilen. Foto: Porsche

Balancen i bilen er fin, og Porsche har valgt, at der blot skal være to generelle niveauer for ’motorbremse’, hvilket i en elbil betyder regenerering.

Som udgangspunkt coaster bilen altid, når du slipper speederen, men du kan med en knap vælge lidt ekstra regenerering, så du mærker en lille vægtforskydning fra bagakslen til forhjulene, det øjeblik du letter en anelse på speederen.

Om man ønsker den funktion på veje, der er så glatte, at du skal støtte dig til bilen, når du stiger ud, er et spørgsmål om temperament.

Personligt foretrækker jeg, at bagenden bliver et nøk lettere ved speederslip frem mod en kurve, for det giver en indikation af, hvor glat der er i kurven. Flere gange sidder jeg dog med våde håndflader, når jeg er kommet lidt for hurtigt ind i en blød kurve og ikke tør bevæge speederen det mindste. Jeg styrer blot rundt med helt lette fingre på rattet og håber, at grebet ikke slipper lige pludselig.

Konklusion

Porsche Taycan er den bedst kørende elbil. Selv denne ’mindste’ version er så rigelig målt på power og performance, at der bliver rift om bilen. Rygterne siger, at der allerede er solgt 500 eksemplarer, og ventetiden stiger, så skynd dig at sælge din Tesla Model S, mens du kan få noget for den.

Direkte og komfortabel

Vel nok den smukkeste elektriske bil. Taycan har mere lethed i formgivningen end de brutale Panamera-modeller. Foto: Porsche

Præcis som de kraftigere versioner har 4S luftaffjedring, og desuden er både bil og tyngdepunkt lavere end i den klassiske Porsche 911 og skaber de fysiske betingelser bag den fremragende måde, bilen skifter retning på trods vægten på 2,3 ton.

Her skiller Taycan sig ud fra en Tesla Models S, hvor man mærker, at Porsche har bygget sportsvogne længe og alene i fjor producerede 268.000 af dem. Styringen minder meget om det, vi kender fra 911’eren, for Taycan kører fladt og med masser af komfort i undervognen, så længe man ikke vælger Sport Plus via den klassiske knap på rattet (kræver Sport Chrono-pakke).

Gør man det, sænkes bilen 22 mm, og undervognen indstilles til fuld kontrol med karrosseriets bevægelser.

Porsche Taycan 4S, Performance-batteri Pris: Fra 972.871 kr. plus 63.000 kr. til større batteri. Effekt: 571 hk Moment: 640 Nm med Launch Control Batteri: Brutto: 79,2 kWh Rækkevidde: 333-407 km (WLTP) 0-100 km/t.: 4,0 sek. Topfart: 250 km/t. Maks. ladning: 270 kW. Rækkevidde m. stor batteripakke: 463 km

