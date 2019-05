Seat Ateca - bilen, det er OK at køre galt i

'Bump'. Vægten af den bagvedkørende stationcar sender den store SUV lidt fremad.

Knust glas knaser under dækkene. Og så sætter hylekoret af dyttende og fortravlede bilister, der nu er fanget bag den forulykkede stationcar, ind et sted bagude.

På vej ud for at aflevere ugens testbil fik en pludselig opbremsning i den tætte københavnske bytrafik fatale følger for bilens bagparti.

- Det... Det... Det var sgu ikke så heldigt, får føreren fremstammet, da bilerne er bragt ind til siden.

Sammenstødet er gået langt mere ud over hans bil end den store Seat: Mens han må køre hjem med knust forlygte, trykket kofanger og en stor bule i motorhjelmen, ser SUV'en umiddelbart ud til at klare sig med en bøjet kofanger.

Hændelsen sætter et stort punktum bag det overordnede indtryk efter en uge med Seat Ateca: Man føler sig sikker.

Testbilen er en Seat Ateca med sportsligt 'FR'-udstyr og en benzinmotor på 1,5 liter, der yder 150 hestekræfter. Det er en bil, der er proppet med hjælpemidler og de nyeste sikkerhedssystemer. Som i 2016 fik maksimale fem stjerner i sikkerhedstesten hos Euro NCAP. Og som qua sin størrelse giver føreren stort overblik i trafikken.

Seat Ateca har været på markedet i nogen tid, men 'FR'-udstyrsniveauet er nyt. Det koster 85.000 kroner mere end standardudgaven, og for de penge bliver der skruet en del op for de sportslige fornemmelser.

Tilføjelsen af en forkromet dobbeltudstødning, store fælge og en hækspoiler kan måske lyde som et sportsluftfilter fra den fuldendte Brian-kur, men set fra en 25-årig testkørers perspektiv passer opgraderingen godt til bilen.

Mere relevant er dog, at 'FR'-udstyret øger luksusfornemmelsen i kabinen med alcantara-beklædte sportssæder og røde syninger, ligesom bilen nu er bestykket med touchskærm på otte tommer, bakkamera og parkeringsassistent.

Til gengæld har Seat ikke rørt ved benzinmotoren.

Det kan måske synes underligt, men testbilens motor passer fint til hverdagsbrug i by såvel som på motorvej - uden dog at opfordre til sjov. Med en 0-100 km/t.-tid på 8,6 sekunder er det nogle gange muligt at komme først ud af lyskrydset, men det er ikke her, Ateca er mest på hjemmebane.

Det er den på motorvejen, og når landevejen bugter sig. Bilen magter både at være støjsvag og komfortabel og stramme styretøjet op, når det gælder. Styretøjet indstiller sig efter bilens hastighed, og hvor meget der bliver drejet på rattet, og det er med til at øge køreglæden.

FR-udstyret øger luksusfornemmelsen i kabinen med sportssæder i alcantara, røde syninger og touchskærm på otte tommer. Foto: Mathias Gram

I kabinen er testbilen udstyret med et komplet digitalt instrumenthus. Det koster 7000 kroner, men hvis man er glad for ny teknologi, er det svært ikke at blive begejstret for tilføjelsen.

Skærmen kan indstilles til at vise et væld af forskellige informationer foruden de traditionelle hastigheds-og brændstofvisere.

Mest interessant er muligheden for at have navigationsanlæggets kort lige foran sig. Det øger overblikket i fremmede farvande og fungerer gnidningsfrit med infotainmentsystemet.

'FR'-opgraderingen tilfører mere krom til kabinen og aluminium til pedalerne, men plastikken på dørsiderne og toppen af instrumentbordet er der ikke gjort meget ved. Den gør det naturligvis nemmere at holde bilen ren, hvis teenageren derhjemme har tendens til at sætte skoene op, men det trækker også ned på den generelle luksusfornemmelse.

Seat Ateca koster fra 352.000 kroner med 'FR'-udstyr og motoren på 150 hk.

Det er cirka 15.000 kroner mindre end den billigste 'Comfortline'-udgave af koncernfætteren Volkswagen Tiguan, som bilen deler platform med. Ateca er dog lidt kortere og byder kun på 510 liter bagagerumsplads mod 615 i den tyske fætter.

Vil man have mere af det hele, fås Ateca 'FR' med en motor på 190 hk og firehjulstræk.

Det sender dog også prisen op på den smertelige side af 400.000 kroner.

Konklusion

'FR'-udstyret gør Seat Ateca til en smart og ungdommelig bil, der samtidig er praktisk og byder på gode køregenskaber. Det er på mange måder bilen til den seje far. Ham, der ved, hvordan man får det til at give sug i maven, når man kører over en bakketop, men som også går op i sikkerhed.

Hjælp mig, Ateca!

Bagfra kan Seat Ateca FR kendes på sin dobbeltudstødning og hækspoiler. Fælgene er på testbilen opgraderet til 19 tommer. Foto: Mathias Gram

En lang række avancerede sikkerhedssystemer er standardudstyr i Seat Ateca 'FR'. Det gælder blandt andet nødbremse, træthedsregistrering, vejbaneassistent, parkeringsassistent og bakkamera.

Dertil kommer ekstraudstyr som køassistent og adaptiv fartpilot, som testbilen også har installeret.

Selv om ingen af systemerne var i stand til at stoppe den bagvedkørende fra at ramme bilen bagfra, så har de stor betydning i det daglige. Især vejbaneassistenten er tydelig på eksempelvis motorvejen, hvor den slår automatisk til og hele tiden sørger for, at man bliver midt i sin bane.

Det føles lidt som om en usynlig hånd, der trækker rattet blidt i den rigtige retning.

Systemerne er i stand til at arbejde sammen, så mens bilen holder sig inden for striberne, sørger den adaptive fartpilot for at holde konstant afstand til en forankørende.

Også hvis vedkommende bremser pludseligt ned til 0 km/t.

På det digitale instrumentbord oplyser bilen samtidig den gældende hastighedsgrænse på vejen, og det er muligt at blive advaret, hvis man overskrider den.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen.

Flere gange under vores test reagerer bilen med et hårdt tryk på bremsen, når den adaptive fartpilot er slået til, og den forankørende drejer ind på en afkørsel og bremser.

Parkeringsassistenten kræver også tilvænning, idet den bipper i alarmerende grad, selv om der stadig er et godt stykke mellem bil og forhindring.