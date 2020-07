Skal du køre langt? Så overvej denne komfortkonge

Med en faceliftet udgave af A4 har Audi lanceret et godt bud på den perfekte bil til langfart, men motoren kunne have mere power

At befinde sig i en Audi-kabine er som oftest en behagelig oplevelse, og den faceliftede Audi A4 er ingen undtagelse fra den regel. Tyskerne kan virkelig bygge kabiner, der kan imponere selv den mest kræsne sadelmager. Materialerne er lækre, alle samlinger står snorlige, og rattet er nærmest et lille stykke kunst i sig selv.

Jeg slår testbilens adaptive fartpilot til på 110 km/t. Trafikken fra København mod Sjællands Odde er moderat, men tillader ikke, at jeg hele tiden kører de 110 km/t.

Den trafikale situation kræver dog ikke mere arbejde af mig, for testbilen, en Audi A4 Avant 35 TDI S Tronic, sørger selv for at holde afstand, når den forankørende trafik kører langsommere.

Da jeg er kørt af motorvejen, bremser Audien også selv ned, når de forankørende bremser for rødt lys. Stationcaren sætter også selv i gang, når de gør.

Den adaptive fartpilot må være blandt markedets bedste, for man føler sig meget tryg ved alt, den gør.

Denne pind til aktivering af fartpiloten pynter ikke i det ellers stilrene interiør. Foto: Niels Friis

Den nuværende A4-model kom på markedet for efterhånden fem år siden, og derfor har den tyske bilgigant strammet den for dem vigtige bil op.

En af de helt store nyheder er, testbilens dieselmotor nu samarbejder med et 12-volt-system, som gør modellen til en såkaldt mildhybrid (MHEV). Ved normal kørsel i dagligdagen kan hybridsystemet reducere brændstofforbruget med op til 0,3 liter pr. 100 km, så det er ikke alverden, man i realiteten får ud af systemet.

Under kørsel mærker man da heller ikke meget til det, men det er med til at lande det officielle forbrug for testbilen på 18,9 km/l, hvilket også pynter på registreringsafgiften. Motoren yder 163 hk, og langt hen ad vejen er det nok.

Dieselmotoren har i samarbejde med hybridteknologien fornuftigt bundtræk, når farten er lav, mens den hurtigt taber pusten, hvis man f.eks. vil lave en overhaling og har brug for at accelerere op i fart fra over 80 km/t.

7-trins S Tronic-gearkassen skifter helt umærkeligt og uden at gøre opmærksom på sig selv, og det er på ingen måde en skam, at A4 som udgangspunkt – den mindste 35 TFSI undtaget – kommer med automatgear. A4 er nemlig mest til rolig, afslappet kørsel frem for dynamik og sport, og til det er automatgearet oplagt.

Foto: Niels Friis

Styretøjet er tungt og præcist, og det underbygger den fornemmelse, man har bag rattet – at Audi A4 er sat op til langfart og komfort frem for snæver bykørsel.

Komforten i den 1615 kg tunge stationcar er virkelig fornem. Man er nærmest mere udhvilet, når man når frem til sin destination, end da man satte ud på turen, fordi alt foregår så elegant, og undervognen er så tilgivende. Selv om testbilen har udstyrspakken ’Prestige Selection Tour Plus’, så er undervognen standard, og det lover godt for alle A4-kunder.

Især de to forreste passagerer får glæde af den store komfort, fordi kvaliteten i kabinen virkelig træder frem her. I bag er der til gengæld ikke plads til de allerstørste voksne passagerer, da de vil blive udfordret på loftshøjde og benplads.

Bagagerummet kan rumme 495 liter. Til sammenligning kan der være 500 liter i bagagerummet på en BMW 3-serie Touring, mens du får 490 liter i bag på en Mercedes C-klasse stationcar.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Audi A4 markerer sig som en komfortkonge til dem, der ofte skal køre lange stræk. Her spiller alt fornemt sammen for at skabe en langtursbil. Pladsen er til gengæld ikke overvældende i hverken bagagerum eller på bagsæderne, og dieselmotoren oser ikke af overskud på motorvej.

+ Komfort

Interiør

Automatgear ÷ Gammeldags pind til fartpilot

Intet bakkamera

Seks motorer

Kabinen i en A4 er et utroligt rart sted at opholde sig, og materialer og finish er af højeste kvalitet. Foto: Niels Friis

Man kan vælge den nye A4 med i alt seks forskellige turbomotorer, hvoraf tre er benzin og tre diesel. Ydelsen ligger på mellem 150 hk i 35 TFSI til 347 hk i Audi S4 TDI. Motorerne i 35 TFSI, 40 TFSI, 45 TFSI, 35 TDI er alle udstyret med et mildhybridsystem (MHEV) på 12volts-basis.

Ved normal kørsel i dagligdagen kan MHEV-systemet således reducere brændstofforbruget med op til 0,3 liter pr. 100 km. Den store S4 TDI kommer med et 48-volt-system.

Alle A4-modeller er som standard udstyret med en automatisk gearkasse, bortset fra den mindste TFSI-model (35 TFSI med 150 hk) og den populære TDI-model (40 TDI med 190 hk), der også udbydes med manuelt gear.

Den manuelle gearkasse er en seks-trins sag, mens de automatiske gearkasser tæller 7-trins S Tronic eller 8-trins tiptronic. Der kan også vælges mellem forhjulstræk og quattro-firehjulstræk. Topmodellen i A4-familien er S4, og de kan nu udelukkende fås som dieselbiler.

Den 3,0-liters seks-cylindrede dieselmotor præsterer 347 hk og et moment på massive 700 Nm. Dermed accelererer S4 TDI Limousine fra 0-100 km/t. på 4,8 sek. og videre op til den elektronisk begrænsede tophastighed på 250 km/t.

Mest sælgende model



At kalde A4 for en vigtig bil for Audi er i virkeligheden en underdrivelse, for det er dén vigtigste for det tyske traditionsmærke.

Audi A4 blev introduceret i 1994, og modellen er siden blevet produceret i mere end syv millioner eksemplarer. Det gør modellen til Audis mest populære model, og derfor kalder Audi da også selv A4 for ’kernen i Audis mærke’.

Herhjemme er Audi A4 ifølge tal fra bilstatistik.dk siden 1. januar 2010 blevet solgt i 19.054 antal eksemplarer. I fjor kom der 1805 nye eksemplarer af A4 på danske plader, 1605 i 2018 og 1782 i 2017.

