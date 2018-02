Skarp pris på Citroën C3: Masser af komfort og udstyr tilsat fransk flair

Citroën C3 Aircross har meget udstyr og motorkraft til prisen, men franskmanden er en tand for komfortabel

Komfort, afslappet stemning og moderne teknologi, tilsat lidt finurligt fransk design.

Sådan er filosofien bag den nye Citroën C3 Aircross, som vi tester i versionen med 110 hk benzinmotor med turbo og med udstyrsniveauet Feel + til en pris af 199.999 kr.

Der er tale om en kampagnepris, der er så tilpas attraktiv, at en basisudgave med 82 hk og væsentligt mindre udstyr til 179.990 kr. ikke virker som noget godt køb.

Designmæssigt skiller den sig ud fra konkurrenterne, og fransk flair for bildesign gør forskellen: Fronten med høj lygteføring dufter lidt af maskulin firehjulstrækker, i profil ser den højere ud end konkurrenterne, mens bagenden har en snert af Jeep over sig.

Desværre har Citroën droppet de markante 'air bumps' på siden, der var på konceptbilen. Ud over at man mangler beskyttelse mod skrammer, betyder det også, at en Aircross ser høj og smal ud.

Mens Aircross udefra er klassens laps, er interiøret anderledes afdæmpet. Her er det stort set kun lidt pynt på ventilationsdyserne og så de næsten retroagtige sæder, der skiller sig ud.

C3 Aircross har udstyr som klimaanlæg og stor berøringsfølsom skærm, som dog er langsom i grafikken. Foto: Christian Schacht

Lang udstyrsliste

Blandt udstyret er en syvtommers berøringsfølsom skærm, der indeholder næsten alle funktionerne, men selv om den ser moderne ud, er skærmen desværre langtfra blandt de bedste, vi har prøvet.

Grafikken reagerer lidt langsomt, og det er bøvlet, at man skal skrue op og ned for varmen via skærmen. Her er trykknapper til den slags langt bedre.

Det trækker til gengæld op, at skærmen har indbygget Apple CarPlay. Op trækker det også med en stribe lommer og rum, hvor de største har plads til genstande på størrelse med en 1,5 liters flaske. Plastkvaliteten er dog hård som sten.

Klimaanlæg, baksensor og varme i forsæderne er detaljer, som er standard, og som er skønne at have i dagligdagen. Behøver vi nævne, at man sidder dejlig blødt i de brede forstole, og den udprægede komfort går igen i hele oplevelsen.

Bilens affjedring har appetit på ujævnheder, som var der tale om gourmetmad og ikke fortrædeligheder som revner, huller og dybe rister. Som rosinen i den franske landpølse har motoren masser af kræfter både til kvikke accelerationer og hurtige overhalinger.

Agter er der en snert Jeep over designet på C3 Aircross. Det er en crossover, der skiller sig ud. Foto: Christian Schacht

Lidenskabsløs gearkasse

På vej ud af byen sitrer og pludrer den af gåpåmod som tre grønspætter på tur - men undlad at køre den højt op i omdrejninger, for så støjer den.

Der er dog et men: Den femtrins gearkasse skifter knoklet og lidenskabsløst og tager ethvert tilløb til at have det lidt sjovt bag rattet væk.

På den anden side er styretøjet også lidt upræcist, så en Aircross passer bedst til stille og rolig kørsel.

En af de ting, der gør den nye biltype populær, er den høje siddeposition. Det mærker man tydeligt, når man sidder bag rattet, og udsynet til trafikken er derfor ret godt hele vejen rundt. Ind- og udstigning er også let, og på den måde er C3 Aircross både en god familie- og seniorbil.

Omme på bagsædet er bilen ikke klassens rummeligste, og har du teenagere med lange ben, vil de sidde en smule bedre i for eksempel Seat Arona. Bagagerummet i den franske crossover er til gengæld blandt de største. Har familien små børn, og skal der barnevogn med, er en kompakt crossover dog et skidt valg i forhold til en klassisk stationcar.

Konklusion

Selv om Citroën C3 Aircross ikke er perfekt, må jeg alligevel ud af skabet som hemmelig Aircross-beundrer: Nok får gearskifte og den smørbløde undervogn mig til at ryste opgivende på hovedet, men på den anden side passer den komfortable og veludstyrede crossover næsten perfekt til mange menneskers liv.