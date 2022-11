Som sendt fra himlen

Med foden solidt placeret på bremsen, drejer jeg nøglen, der i ren Porsche-stil sidder til venstre for rattet. Den 4,0-liters seks-cylindrede boxermotor vækkes til live med et vræl.

Motoren er placeret lige bag ved bilens sæder, så man kan høre alt, hvad der foregår. Jeg hiver gearstangen ned i ’D’, og slipper bremsen.

Intet i denne bil er som noget andet, jeg har kørt før. Alle småsten på vejen, jeg triller hen over på de første meter, hives af de brede Michelin Pilot Sport Cup3-dæk op i skærmkasserne.

Lyden forplanter sig i kabinen, mens motoren lyder tilnærmelsesvis uharmonisk i sin gang ved lave omdrejninger. Man kan mærke, at den her bil hader at køre langsomt. Den vil bruges. Den vil køres hårdt.

Selvom bilen er helt lovlig til kørsel på offentlig vej, føler jeg mig lige så meget som chauffør i en GT3-racer som en søndagsbilist på almindelig vej.

Hækvingen er stor som et sofabord. Foto: Niels Friis

Med Cayman GT4 RS har Porsche hevet motoren fra storebror 911 GT3 over i den vævre, centermotoriserede Cayman-model. Resultatet er, at den lille hveps har 500 hk fra en motor, der kan tage op til 9000 o./min.

Netop motoren er et mesterstykke fra ingeniørerne i Stuttgart, og da motoren endelig er varm, er jeg nået ud til tilkørslen til en motorvej.

Jeg trykker på knappen, der åbner spjældene i udstødningen, så jeg får det fulde lydbillede med og slår bilens sportslige affjedring til. Gearkassen over i manuel, så jeg selv skal skifte gear med skiftepalerne bag rattet, og så er jeg ellers klar.

I andet gear rammer jeg tilkørslen med lige under byhastighed og trykker speederen godt ned - men uden at gå i bund. Det tør jeg ikke endnu.

Her er H-seler til banekørsel. Foto: Niels Friis

Lydinfernoet overgår min vildeste fantasi. Mellem 3000 og 5000 o./min har motoren en dyb basgang, som en tenor, der skal rømme sig.

Over 5000 o./min. bliver lyden mere intens og mere højfrekvent, og da jeg når enden af tilkørselsrampen mellem 8000 og 9000 o./min., skriger motoren med en metallisk raspen, der får hårene på mine arme til at rejse sig. Du milde, en lyd.

Jeg slipper speederen og lader bilen falde til ro ved 130 km/t. Eller falde til ro er måske så meget sagt, for GT4 RS er ikke til de lange stræk til Sydeuropa.

Med mine to meter i højde sidder jeg dybest set forfærdeligt i de trange skålsæder, og sportsvognen har samme komfort som en hestevogn. Man kan næsten ikke høre sin egne tanker, fordi motoren konstant larmer lige bag ved ørerne.

Men går man op i den slags, har man misforstået pointen med Cayman GT4 RS. Ideelt set fandt jeg en racerbane for at lade sportsvognen folde sig ud, men da der ikke er mulighed for det, drejer jeg fra motorvejen og ud på små, bugtede skovveje.

Foto: Niels Friis

Som kendere måske ved, er RS-betegnelsen Porsches måde at oplyse, at her er vi ude i det tætteste, man kan komme på at køre racerbil på offentlig vej med et Porsche-logo i front.

På de snørklede veje viser Porschen sig at være nøjagtig så præcis, lige så sjov og lige så indlevende og intens, som jeg kun havde turdet drømme om. Jeg udforsker ikke i nærheden af bilens fulde potentiale af frygt for at parkere bilen i et vejtræ, men det gør heller ikke noget.

Selv ved moderat hastighed er Cayman GT4 RS beviset på, at få bygger sportsvogne som Porsche.

Foto: Niels Friis

Da jeg afleverer nøglerne tilbage, er det med lige dele glæde over at have fået lov til at opleve noget af det mest unikke, som Porsche kan levere, samtidig med at jeg er vemodig over, at jeg aldrig kommer til at eje nøglerne til noget lignende, medmindre jeg vinder den store gevinst i EuroJackpot.

Ingen anden bil, jeg nogensinde har kørt i, har givet mig så stor lyst til at høre børnesangen ’Puff - den magiske drage’ om og om igen.

For Cayman GT4 RS, hvor kan du lide at lege, og jeg følte, du var min ven. Men kære Porsche, vi kommer aldrig til at lege igen.

Når vi taler rendyrket indlevelse og nakkehårrejsende, ståpelsfremkaldende intensitet, er der kun få alternativer, der kan levere, hvad Cayman GT4 RS og dens skrigende boxermotor formår.

Tak, Porsche. I har bygget et mesterværk.

De få, der har råd til at købe en Cayman GT4 RS, skylder omverdenen at bruge den gadelovlige racerbil til det, den er skabt til.

Hvor ville det være en skam, hvis alt for mange eksemplarer af den ekstreme Cayman ender i multimillionærernes bilsamlinger i opvarmede kældre og ’man-caves’ rundt omkring i verden. Porsche har skabt en af de bedste sportsvogne nogensinde, og verden fortjener at få bilerne at se.

Konklusion

Porsche Cayman GT4 RS har sendt mig en tur i den automobile himmel.

Nu er jeg landet på jorden igen, velvidende at jeg formentlig aldrig kommer til at opleve noget med fire hjul, der kan måle sig med den fokuserede sportsvogn.

Motoren bør få plads som hovedattraktion på alteret i en folkekirke i provinsen. Halleluja!

De dyre krydser

Foto: Niels Friis

I sig selv er det lidt af en udskrivning at blive ejer af en Porsche Cayman GT4 RS. Fraprisen ligger på 2.849.900 kroner, og når testbilen så koster næsten 3,5 millioner kroner, siger det sig selv, at ekstraudstyret også er til den dyre side.

Alene den grå farve koster 63.592 kroner, mens sortlakerede bremsekalibre og hjul lakeret i en særlig farve koster henholdsvis 16.227 og 10.800 kroner.

Foto: Niels Friis

Med til at trække prisen gevaldigt op er den såkaldte Weissach-pakke, som har til formål at tilføre bilen mere race-orienterede features som eksempelvis stor brug af letvægtsmaterialet kulfiber og racebur i kabinen.

Pakken koster 312.992 kroner ekstra, så her skal man ikke sætte kryds ved en fejl.

Af mere basale ting koster fartpilot, vejskiltegenkendelse og ParkAssist med bakkamera koster henholdsvis 6330, 6565 og 23.062 kroner.

