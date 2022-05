Sportage hæver barren

Kia buldrer frem for tiden. Deres nye elbil EV6 er kåret som Årets Bil i Europa og havnede på en tredjeplads, da Årets Bil i Danmark skulle findes.

Samtidig har Sorento-modellen som plug-in hybrid solgt uhørt godt, og nu er det koreanske bilmærke så klar med en ny udgave af SUV’en Sportage.

De tidligere generationer af modellen har ikke for alvor været nogen, som de danske forbrugere har taget til sig, men løfter man blikket fra det danske marked og kigger mod Europa, har hver femte nye solgte Kia på det europæiske marked været en Sportage.

Sådan har det ikke været herhjemme, hvor modellen ikke har nydt samme popularitet. Det skal den nye model, som er femte generation, ændre. Den nye Sportage er designet og udviklet specielt til Europa, hvorfor Kia påstår, at modellen i høj grad kører og føles som en europæisk bil.

For at blive klogere på, om den påstand holder stik, står jeg med nøglerne til et eksemplar af Kias nye SUV.

Testbilen er en mild-hybrid med en 1,6-liters turbobenzinmotor med 150 hk og DCT-gear, og lad mig slå fast med det samme: Det er faktisk overhovedet ikke den mest interessante model.

Den titel tilfalder nemlig plug-in-hybriden, men den er Kia ikke helt klar med endnu. Så for nu må vi nøjes med denne mild-hybrid.

Sportage bygger som model på samme platform som Hyundai Tucson, og Sportage er derfor både højere, længere og bredere end sin forgænger. Kia har arbejdet på at forbedre pladsforholdene, og det kan man tydeligt mærke. På bagsæderne er der sågar plads til høje voksne og børn nu.

Bagagerummet er i de almindelige fossilversioner vokset med 88 liter i forhold til fjerde generation Sportage. Vælger man hybridversionerne, skrumper pladsen i bagagerummet dog en anelse.

På bundlinjen står, at bagagerummet som minimum er 37 liter større end i forgængeren. Dermed er pladsforholdene for både passagerer og til bagagen et trumfkort for Sportage i et felt, hvor konkurrencen er benhård.

Kvaliteten i kabinen har fået et gevaldigt løft, og bilen fremstår væsentligt mere luksuriøs end tidligere.

Foto: Kia

Efter en testtur, som byder på små sogneveje, længere motorvejsstræk og en del kilometer på landeveje, kan jeg roligt sige, at Kias mission om at skabe en europæisk bil er lykkedes.

Sportage er meget velkørende. Her er ingen nævneværdig krængen eller understyring, hvis man byder den op til dans i skarpe sving. Komforten er desuden god, så man bliver mere end normalt træt af at køre på langtursfart i bilen.

Her er masser af udstyr, som gør kørslen mere sikker og automatiseret. Den intelligent fartpilot er en fornøjelse i brug, og man får i dag udstyr i en familiebil, som man for fem år siden ikke turde drømme om.

På motorsiden er der frit valg mellem benzin, diesel, mild-hybrid og plug-in-hybrid. Her skal man kigge sig nøje for og være opmærksom på, at prisen for modellen ikke bliver højere, end hvad godt er.

Testbilen, en mild-hybrid med 1,6-liters motor og 150 hk med højeste udstyrstrin, kaldet Upgrade, koster eksempelvis 460.000 kroner, og det er for meget.

Den billigste version af Sportage er med en 1,6-liters turbobenzinmotor og 150 hk. Den fås fra 334.900 kroner. Er det så det bedste tilbud? Nej, faktisk ikke.

Kan du finde 30.000 kroner ekstra i budgettet, kan du nemlig få den billigste version af plug-in-hybriden, som starter til 364.900 kroner - endda med et højere udstyrstrin.

Og hvorfor skal du så bruge de ekstra penge? Det skal du, fordi du får en væsentligt mere overbevisende samlet pakke.

Plug-in-hybriden kommer nemlig med en 1,6-liters turbomotor på 180 hk, og sammen med elmotoren yder systemet samlet 265 hk.

Med andre ord: Den har langt mere power! Og så har den desuden firehjulstræk og kan køre omkring 62 km på en opladning.

Den her test kom til at handle meget om en helt anden drivlinje end den testede. Det skyldes, at testbilen med øverste udstyrstrin er uinteressant på grund af prisen, og at afgifterne favoriserer den kraftfulde plug-in hybrid.

Derfor er det også sidstnævnte, du skal vælge, medmindre du specifikt har behov for en af de andre drivlinjer. Forudsat at PHEV’en altså kører lige så godt.

Konklusion: Sportage er meget velkørende, og der er glimrende pladsforhold. Kia leverer samtidig på kvalitetsfornemmelsen, så Sportage fremstår som en gennemført pakke. Vælg drivlinje med omhu, så du får mest for dine penge.

Dette får du med som udstyr

Foto: Kia

I Kia Sportage kan man vælge mellem tre forskellige udstyrstrin, som hedder Sportage, Prestige og Upgrade. Plug-in hybriden kan kun fås i de to øverste trin.

Sportage er laveste trin, og her er blandt andet LED-lys, 17 tommer alufælge, adaptiv fartpilot, 40:20:40-splitbagsæde, Apple Carplay og Android Auto og digital instrumentering.

Opgraderer man til Prestige, venter der udstyr som 12,3 tommer touchskærm, udvidet kørselsassistent, touchskærm til betjening af klima og navigation og varme i bagsæderne.

Øverste udstyrsniveau byder på større alufælge, trådløs opladning af telefonen, aktiv blindvinkelassistent, og eljusterbare sæder.

Kia og den elektriske fremtid

Foto: Kia

Kia vil som så mange andre bilproducenter satse kraftigt på, at fremtiden tilhører elbilerne. For nyligt oplyste Kia således, at de mellem 2023 og frem til 2027 vil lancere 14 nye 100 procent elektriske modeller, og at det skal udmønte sig i to nye elbilslanceringer hvert år i perioden.

Hvilke markeder og lande, som elbilerne skal lanceres i, er endnu uklart, men Kia oplyser, at der i hvert fald vil blive tale om to elektriske pickupper og en prisvenlig elektrisk personbil.

Det samlede mål hos Kia er fra 2030 at sælge 1,2 millioner elbiler årligt på verdensplan - ud af et samlet salg på fire millioner biler.

