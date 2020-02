Stor tjekke klar til lydløs kørsel

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Amsterdam af Skoda.

Amsterdam (Ekstra Bladet Biler): Er du ikke helt klar til at springe på en fuldt elektrisk bil, så er opladningshybriden måske noget for dig. Her får du forbrændingsmotorens fordele kombineret med elbilens tyste fremfærd.

Biltypen passer typisk til en bilist med et begrænset dagligt km-forbrug, hvor man så oplader bilen hver dag og udnytter de 40-60 km, der typisk reelt er på bilens batteri til kørsel på ren strøm.

Skoda er nu også på banen med biltypen, og vi har kørt Skodas første opladningshybrid ved den internationale præsentation i Amsterdam, hvor den giver et helstøbt indtryk.

Skoda bruger samme teknik som VW Passat, hvilket vil sige 1,4 liters benzinmotor og et batteri samt en elmotor på 85 kW. Den samlede ydelse er 218 hk, og elmotoren er bygget sammen med gearkassen. Det giver en yderst kvik bil, som spurter til 100 km/t. på 7,7 sek. med begge motorer i brug. Man skal selvfølgelig huske, at på ren strøm er det kun elmotoren, der trækker, og dermed er der kun lige tilstrækkelig med kræfter.

Benzinmotoren er en 1,4’er med 156 hk, mens elmotoren er god for 85 kW (116 hk). Når el- og benzinmotor lægges sammen på en gang, når ydelsen op på 218 hk. Foto: Skoda

Se også: BMW bryder traditioner: Men er det en dårlig idé?

Den realistiske rækkevidde på strøm alene er opgivet til 62 km, og på en dag med 12 grader og afslappet kørsel primært på motorveje ramte vi næsten 50 km, før batteriet var fladt.

Tallet er måske ikke så interessant, hvis man har kortere til arbejde hver dag, men et batteri fylder, så brændstoftanken i en opladningshybrid er altid mindre end i den tilsvarende bil uden batteri. I Skoda Superb iV er tanken 16 liter mindre (50 liter), men lægger man eldriften oveni, så er rækkevidden delvist kompenseret. Dog vil man for alvor bemærke den mindre tank, hvis man kører længere afstande med høj hastighed.

En opladningshybrid er kostbar at bygge, så hos mange producenter er der kun en karrosserivariant. Superb iV fås dog både som femdørs og stationcaren Combi. For at få plads til batteriet er bagagerummet skrumpet fra 625 liter i den almindelige Superb til 485 liter her. Til gengæld har den halvelektriske Superb klassens bedste pladsforhold på bagsædet, en høj grad af komfort og gode køreegenskaber.

Selv om batteriet ligger foran bagakslen, tager hybridteknikken noget af bagagepladsen. Foto: Skoda

Se også: Kan man både være sporty og praktisk? XCeed overstiger forventningerne

Den har ydermere specielt udstyr som Amundsen-infotainmentsystem med navigation og otte tommer skærm, som også kan vise batteristatus og el-rækkevidde. Alle infotainmentsystemer har nu indbygget eSIM, så bilen altid er online. Det betyder, at man får trafikopdateringer i realtid, som giver overblik over hurtig og præcis ruteplanlægning og f.eks. forslag til alternativ rute ved kø.

Ellers er det kun en lukket front og sorte detaljer, som adskiller iV’en i forhold til en gængs Superb.

Konklusion

Vi har endnu ingen priser på Skoda Superb iV. Den bliver formentlig lidt billigere end VW Passat GTE, der koster fra lige under 420.000 kr. Hvis Skoda kan komme med et attraktivt niveau for beskatningsmæssig værdi, vil bilen kunne blive populær for firmafolket. Fra 1. april får man et fradrag i denne værdi på 40.000 kr., hvis man vælger en opladelig firmabil.

Se også: Høj familie-Kia kommer næsten i mål

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere gear til opladning på vejen

Alle Superb-modeller har i efteråret 2019 fået et facelift, og det har bl.a. betydet mere udstyr. Foto: Skoda

I en opladningshybrid er det vigtigt at kunne regenerere strøm, når man bremser, så man så vidt muligt undgår at bruge bilens mekaniske bremser.

Hos Skoda har man valgt to grader af regenerering/bremse, og med lidt øvelse kan man køre Superb iV i byen stort set uden at benytte bremsepedalen. Det er den funktion, som flere producenter kalder e-pedal, og som handler om, at man med lidt øvelse og skærpet evne til at kigge frem stort set kan undgå at benytte bilens mekaniske bremse.

Andre udbydere har op til fem regenereringsgear at arbejde med. Det er lidt en smagssag, hvad man kan lide. Men flere gear giver flere muligheder. Hos en producent som Kia/Hyundai kan man med én og samme regenereringskontakt bremse bilen ned til stop.

Skoda Superb iV Pris: Ukendt 1,4 benzinmotor: 156 hk Elmotor: 116 hk Samlet: 218 hk/400 Nm, Sekstrins DSG 0-100 km/t.: 7,7 sek. Topfart: 224 km/t. Batteri: 13 KWh Rækkevidde på strøm: Op til 62 km. En fuld opladning tager 3,5 timer med 3,6 kW-ladeboks

Se også: Kæmpe Volvo med mange talenter