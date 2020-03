Superhurtig VW på stylter

Der er masser af ikoniske og sportslige modeller på hylderne hos VW-koncernen.

Tag bare hele GTI-rækken fra urmodellen Golf GTI til den lille Up GTI.

De, der vil lidt mere, har indtil nu kunnet gå om bord i en voldsommere stylet Golf R, der byder på hele 300 hk og på den front overbyder den heftigste GTI TCR med 10 hk.

Der er derfor tale om et syvmilespring, når den høje T-Roc SUV nu springer ud som hidsig R-model med en 2,0 liters TSI-motor, der leverer de 300 hk, byder på 4Motion-firehjulstræk og er det trimmede alternativ til den hidtidige T-Roc TSI 4Motion Sporttopmodel med 190 hk benzinmotor.

Merprisen er betragtelige 170.000 kr., så ugens testbil lander på 555.000 kr., og med ekstraudstyr ender prisen på 685.000 kr.

En af de få konkurrenter er den mere hardcore koncernfætter Cupra Ateca, som har en startpris, der er 100.000 kr. højere.

T-Roc-modelserien med rødder fra 2017, som bygger på samme undervogn som Golf 7, er i forvejen særdeles letkørt.

Her er fin kørestilling og en fornemmelse af, at du ved præcis, hvor hvert hjørne er.

Den oplevelse er forstærket i R-modellen, der med opstrammet undervogn og et antrit, der hedder 0-100 km/t. på 4,8 sek., skiller sig markant ud.

Der er dømt racestemning indendørs med sportssæder og tykt rat med flad bund. Foto: Jens Overgaard

Den dobbelte udstødning byder på en frisk, hvæsende lyd, som du slet ikke er i tvivl om, når du sidder i sportssæderne med kulfibersider og mikrofiberbetræk og skuer ud over racerrattet med flad bund, mens den dansende blå R-grafik i den digitale instrumentering er med til at fuldende billedet af race.

Vi har tidligere talt imod det naturstridige i, at flere og flere høje modeller peppes op med kraftige motorer og sportstrim.

Men her virker pakken mere naturlig og helstøbt, selv om T-Roc'en er en halv snes cm højere end en standard-Golf. Teknikken bag er 4Motion-firehjulstrækket og mærkets syvtrins DSG-automatgearkasse, der spiller sammen med 'Launch Control', så den hurtigere kan lægge fra land.

Det er en meget hurtig bil, som ligger præcist i svingene. Så præcist, at vi ikke tænker over, at det er en høj bil. Men selv om affjedringen er fast, er den langtfra knaldhård, så det er ikke en sports-SUV, der er umulig til hverdagsbrug.

Forbruget sætter dog en begrænsning.

Det hedder officielt 11,8 km/l og er reelt højere i den hurtige bil, hvor det er let at blive forført til speedertryk, og hvor motorvejskørsel giver ekstra tørst.

Udstødningen fra slovenske Akrapovic giver en mere rå lyd. Men den er også dyrt betalt. Foto: Jens Overgaard

I det daglige er T-Roc'en praktisk med den høje indstigning og regulære adgang til den høje kabine. Bagagerummet er med sine 445 liter dog ikke overvældende. Men det er der ikke så mange, der er i den her klasse. Du vænner dig hurtigt til den intuitive betjening med den lynhurtige og skarpe storskærm, men ikke til den hårde plast på dørsider og instrumentbord.

Konklusion

VW T-Roc R er et klart eksempel på, at de høje SUV-og crossover-modeller er den nye standard. Den er først og fremmest en ultrahurtig og letkørt hverdagsbil frem for en rå bisse. T-Roc R er dog også dyr og lidt svær at sætte i bås. De fleste vil dog nok kunne nøjes med versionen med 190 hk og så tilkøbe styling.

VW T-Roc R 2,0 TSI 300 hk DSG7 4Motion Pris: 554.995 kr. Testbilen: 685.260 kr. Brændstoføkonomi: 11,8 km/l (WLTP) CO2 per km: 192 g (WLTP) Ejerafgift halvårlig: 1.820 kr. Motor: Firecylindret motor på 2,0 liter Ydelse: 300 hk Moment: 400 Nm/2.000-5.200 omdr. pr. min. Topfart: 250 km/t. 0-100 km/t.: 4,8 sek.

