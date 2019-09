Supra bider som en arrig kamphund

Jeg smækker et Veilside-skørtesæt på min Supra, installerer den største HKS-turbo, som kan opdrives, og gør ellers klar til at ramme landevejen i min lave Toyota. En dyb brummen fra afgangsrørene rammer trommehinderne, da jeg triller ud ad garagen. Let’s go!

Inden jeg forløser gaderacerens nye opdateringer, bliver jeg dog afbrudt af min mor, som fra stueetagen råber, at vi skal spise.

Lad det ikke være nogen hemmelighed. Min eneste hidtidige erfaring med at køre Toyota Supra stammer fra adskillige timer på teenageværelset foran Playstationen med at style og tune virtuelle Supraer i spil som Gran Turismo og Need for Speed.

Men nu holder jeg her. I 2019. Ude foran Toyota Danmarks hovedkvarter bag rattet af 5. generation af kultbilen Toyota Supra. Farven hedder 'Prominence Red', antallet af hestekræfter er 340, og prisen er lige over én million kroner. Jeg er både benovet og ellevild for at komme ud at opleve, hvad en Supra anno 2019 kan. Let’s go.

Se også: Kia E-Soul blæser til kamp mod det konforme

Tryk på den metalgrå startknap, og sportsvognen springer i gang med et solidt ’vruuuum’. Testturen i det nordlige Storkøbenhavn indledes i den normale af bilens to indstillinger. Alternativet, ’Sport’, venter vi lige med.

I ’Normal’ er Supra et nogenlunde fredeligt bekendtskab, som sagtens kan fungere til hverdagsture eller længere roadtrips. Nogen decideret komfortabel bil kan man i sagens natur ikke kalde den lavtliggende bil, men undervognen er slet ikke ulideligt hård.

Den BMW-udviklede ottetrins-automatgearkasse skifter tidligt blandt bilens otte gear i ’Normal’-indstillingen, når man kører roligt. En adaptiv fartpilot hjælper til at bevare normaliteten ved Supra, ligesom støddæmperne indtager en mere komfortabel indstilling.

Foto: Mathias Gram

Lad speederen vandre længere mod bund, og gearkassen kvitterer ved at gå et par gear ned, så man kan udnytte de 340 hk bedre. Allerede her får man en forsmag på, hvad Supraen virkelig er i stand til.

Vi skal skrue tiden 17 år tilbage for at finde datoen, hvor det sidste eksemplar af forrige generation Supra rullede ud fra fabrikken i Japan. Den grundlæggende idé er dog stadig til stede i 2019: Baghjulstræk og en sekscylindret benzinmotor i front.

Den nye Supra er udviklet i samarbejde med BMW, og det kan man både se og mærke. Der er velkendte BMW-elementer i kabinen, og åbner man motorhjelmen, finder man også en BMW-udviklet rækkesekser.

Tidligt i udviklingen gik BMW og Toyota i hver sin retning, og hvor tyskerne endte med Z4-modellen, er Toyotas resultat den muskuløse coupé Supra.

Se også: Toyota Corolla er et puritansk og praktisk rumskib

Lad os komme til sagen. En Supra skal i ’Sport’-mode for at vise, hvad den er gjort af, så jeg drister mig til at give knappen et tryk. Straks melder en dybere motorlyd sig, som dog delvist stammer fra lyd i højtalerne. Med det samme bliver det tydeligt, at gearkassen går i kampberedskab og nærmest forlanger at blive fodret med en tungere speederfod.

Hvis en Supra i ’Normal’ er en vred terrier, så forvandler et tryk på ’Sport’-knappen Toyotaen til en brølestærk Pitbull.

’Lad os æde nogen, lad os æde nogen’, signalerer Supraen på testturen mod Præstø, når man i den sportslige indstilling ikke fodrer kamphunden med det, den forlanger; omdrejninger.

Gør man det, så bliver man til gengæld forkælet med knaldhård acceleration. Den nye Supra føles rigtig hurtig – uanset om vejen går ligeud, eller om den udfordres af små, skarpe sving. Sportsvognen opleves lettere end de 1495 kg, bilen vejer. Den korte akselafstand i kombination med en kompakt størrelse og en optimal 50/50-vægtfordeling sørger for, at Supra giver et bredt smil på læben gennem sving.

På våd vejbane vil sportsvognen gerne slå med halen, hvis man beder inderligt nok, men traction control-systemet er hurtigt til at få baghjulene til at rette ind.

Plads er der ikke meget af i Supra, og når man som jeg måler tæt på to meter, bør ens rygsøjle i virkeligheden forbi en kiropraktor efter en længere køretur. Det er dog et lille offer for en fed køreoplevelse.

Foto: Mathias Gram

Konklusion

Supra er fed, Supra er hurtig, og Supra kan igen indtage pladsen som biltuneres vådeste drøm. Toyota beviser med den habile sportsvogn, at de godt ved, hvordan en sportsvogn skal skrues sammen, uanset at nogle af delene stammer fra BMW. Den nye Toyota ser ud og opfører sig som en gadedreng – og det er kun godt.

+ Motoren

Køreegenskaber

'Sport'-mode - Trang plads

Manglende udsyn

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Supra og BMW

Foto: Mathias Gram

At bygge sportsvogne på rentabel vis kan være udfordrende, så for at spare på udviklingsomkostningerne gik BMW og Toyota i et samarbejde. Det ses i Supra. Rattet er fra BMW, motoren er fra BMW, transmissionen er fra BMW. Desuden er grafikken i navigationsanlægget med BMW-grafik, og knapperne i midterkonsollen er de samme som i en BMW Z4.

Gør det så noget? Ikke i mine øjne. Elementerne fra BMW gør selvfølgelig, at bilen kan føles en anelse ’tysk’. Til gengæld fungerer de supergodt, og man skal have kørt mange BMW-modeller for at føle, at man decideret sidder i en tysker frem for en japaner. Blandt andet fordi Toyota selv har stået for visse dele af opsætningen af undervognen.

Toyota har formået at gøre Supra til sin egen, og uanset om du betragter den udefra eller sidder inde bag rattet, er Supra en oplevelse.

Se også: Ford Focus ST danser kinddans med kurven

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Supra er udsolgt



Har du fået lyst til at købe en Supra, og har du cirka en million kroner til at stå og boble på bankkontoen, er der dårlige nyheder. Du skal nemlig være tålmodig for at kunne få nøglerne til din egen Toyota Supra.

Bilen bliver bygget i Østrig på en 'freelance' bilfabrik ejet af Steyr. Fabrikken har kapacitet til at bygge 130 Supraer om måneden, og man skal et stykke ind i år 2020, før det igen er muligt at købe en ny.

Efter sigende har en håndfuld danskere været hurtige og har nået at sikre sig nogle af de første biler.

Toyota Supra 3.0 Premium Pris (testbil): 1.009.990 kroner Pris (fra): 1.009.990 kroner Motor: Seks-cylindret, 340 hk, 500 Nm Topfart: 250 km/t. (elektronisk begrænset) Acceleration 0-100 km/t: 4,3 sekunder Brændstofforbrug: 12,2 km/l

Se også: Familiebil for feinschmeckeren