Svævende SUV til - næsten - hele familien

Med en let duvende bevægelse glider den store Citroën hen over et fartbump på villavejen, som om intet var hændt. Den lader til at tænke: ’Nå, det der pjat? Ej, det gider jeg ikke tage mig af’.

Det kræver ikke mange kilometers kørsel, før man forstår, hvad C5 Aircross handler om. Nok er der en sportknap og skiftepaler i F1-stil bag rattet i testbilen, men ligesom en sumobryder ikke bliver tikæmper af at få et par hurtige løbesko på, bliver SUV’en heller ikke til en dynamisk bil af de sportslige gimmicks.

Nej, C5 Aircross er ene og alene rettet mod komfortabel kørsel, hvilket bilen så til gengæld gør så godt, at huller, bump og andre ujævnheder aldrig når at forplante sig i særlig grad til kabinen.

I et marked, hvor mange andre bilproducenter forsøger at gøre deres store biler så sportslige og agile som muligt, har Citroën endnu en gang valgt at gå egne veje. Få andre bilproducenter går på den måde all-in på komfort, som Citroën har valgt her.

Derfor har en C5 Aircross det også allerbedst, når vejen går ligeud, og man skal forcere store afstande uden sving. Særlig klart står den pointe, da testturen havner i nordsjællandske småbyer forbundet via kurvede sogneveje. Her er bilens nyudviklede affjedringssystem, kaldet Progessiv Hydraulisk Affjedring, på overarbejde, og bilen krænger flere gange betragteligt.

Skal man kritisere affjedringen og undervognen for noget, er det netop dét – at det godt kan føles for flydende og for blødt. Bilister eller passagerer med hang til køresyge vil af og til have udfordringer med at sidde i en C5 Aircross, hvis de ofte skal køre på strækninger med mange sving.

Citroën skal omvendt have ros for at turde slå an på en niche, og er man tro mod bilens natur, så belønner den én til rigelighed.

For at finde det rette element sætter jeg bilens tredimensionelle navigationsanlæg mod Jylland, og lader den ene testkilometer opsluge den anden på E20. Her har Citroënen det særdeles godt.

Den del af turen vender jeg tilbage til lige om lidt.

Foto: Niels Friis

Bag rattet finder man sig hurtigt til rette. Sæderne er behagelige at sidde i, og de understøtter i høj grad bilens komfortable profil.

Et glimrende digitalt instrumentbord, som giver mulighed for at vælge mellem forskellige design, er standard i alle udstyrsvarianter, og selv om infotainmentsystemet til tider kan føles en smule trægt, fungerer det ganske udmærket.

I den udgave, som jeg tester, er bakkamera med som standard. Det kan med dynamiske linjer vise, hvor man er på vej hen, når man bakker, og man kan via sammensatte billeder se bilen oppefra, så man kan vurdere, hvor langt man har til forhindringer. Parkerer man ofte i byen, eller hvor der holder mange biler, vil man blive glad for bakkameraet, for udsynet ud af bagruden er ikke overvældende.

Foto: Niels Friis

Tilbage på testturen mod Jylland har jeg slået bilens adaptive fartpilot til. Den er ikke standard og koster 10.000 kroner som ekstraudstyr, men kører du mange kilometer på motor- eller landevej, er det en særdeles god idé at vælge udstyret til. Den adaptive fartpilot er en meget sikker og rar rejsemakker, som i praksis evner at tilpasse fart og afstand på fornem vis.

Skal hele familien med i bilen på en tur som denne, skal man vide, at bagsæderne både har fordele og ulemper. Det trækker op, at bagsæderne kan justeres i længderetningen, og at sæderækken udgøres af tre individuelle sæder. Dog er benpladsen på bagerste række ikke overvældende. Knæene kan godt karambolere lidt med forsæderne, ligesom loftshøjden også kan give udfordringer for større børn, da man sidder ganske højt på bagsædet.

Bagagerummet er stort, og det kan gøres større ved at sænke bunden. I den ’mindste’ udgave rummer bagagerummet 580 liter bagage, mens der kan være 720 liter, når gulvet sænkes.

Konklusion

Citroën C5 Aircross er helt sin egen og tilføjer klassen noget unikt. Man skal kun vælge bilen, hvis man er til komfortabel kørsel, for noget, der minder om sportslig, er den ikke. Automatgearet er smidigt og effektivt, og det er med til at underbygge bilens komfortable karakter. Pladsen på bagsæderne er dog ikke imponerende.

Sikkerhed og udstyr

Foto: Niels Friis

Der er masser af sikkerheds- og ekstraudstyr at vælge imellem, når man kigger på udstyrslisten til en C5 Aircross.

Testbilen har en velfungerende adaptiv fartpilot, vejstribealarm, blindvinkelalarm, kollisionsadvarsel og en automatisk nødbremse, som fungerer fra og med 5 km/t.

Den automatiske nødbremse er sammen med kollisionsalarmen standardudstyr på alle C5 Aircross-modeller. Standard er også en ’coffee break’-alarm, som fortæller, hvornår det er tid til at tage en pause, mens du også får den aktive vejstribealarm med i alle varianter.

På ekstraudstyrsfronten er især bakkameraet og den adaptive fartpilot fornuftige tilvalg.

De gamle dyder

Foto: Niels Friis

Komfort er ikke et nyt begreb for det franske traditionsmærke. Da Citroën lancerede 2CV’en, pralede producenten med, at man kunne tage en kurv med æg med i bilen, lade den stå på skødet og køre over en mark, uden at æggene ville gå i stykker.

Sidenhen har franskmændene produceret mange forskellige modeller, hvor komforten har været det mest unikke karaktertræk. I mange år brugte britiske BBC en Citroën CX som kamerabil til travløb, fordi den var så blødt sat op, at videooptagelserne ikke blev rystede, selv om bilen kørte i kanten af travbanen.

Så ekstrem er C5 Aircross trods alt ikke, men det er ikke umuligt, at man ville kunne køre på tværs af en mark eller en travbane. C5 Aircross er nemlig blandt de SUV-modeller på markedet med den største frihøjde.