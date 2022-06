Tak, Toyota! Længe leve det manuelle gear

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Sevilla af Toyota Danmark A/S.

Sevilla (Ekstra Bladet Biler): Da jeg nærmer mig enden af langsiden på Circuito Monteblanco i det sydspanske, kan jeg på bilens head-up-display se, at hastigheden lige når at runde 215 km/t, inden jeg skynder mig at flytte højrefoden over på bremsepedalen for at træde den hårdt ned.

Under min nedbremsning sørger bilen selv for at give mellemgas, så jeg først ganske problemfrit kan gå ned i fjerde gear, så tredje for til sidst at tage det skarpe højresving i andet gear.

Bilen, jeg sidder i, er den nyeste aftapning af Toyotas sportsvogn GR Supra. Japanerne har lanceret bilen i version med manuelt gear, som de har inviteret motorpressen til Sevilla for at vise frem.

Mod tendensen

Bilkøbere vælger i stigende grad automatgear i deres biler. Samtidig betyder det voksende antal hybrid- og elbiler, at mange nye biler helt automatisk kun kommer med automatgear.

Sender det så det gode, gamle manuelle gear ud i mørket? Det korte svar er ja, men så simpelt er det ikke.

For der findes nemlig en skare af bilister, for hvem den øgede komfort, som automatgearet tilbyder, ikke er svaret.

De sætter stor pris på det arbejde, der ligger i selv at skulle skifte gear under kørsel, og bilproducenterne lancerer gerne særlige udgaver af sportslige biler til den type af bilister.

Det gælder blandt andre Toyota med den nye manuelt gearede udgave af Supra.

Så kort og godt skal prøvelserne på den kuperede spanske racerbane vise, hvad der sker med køreglæden, når man går mod den generelle tendens på markedet og pludselig får en ekstra pedal og en seks-trins manuel gearkasse at rode med.

Næsten ens

På langt de fleste punkter er den nye manuelle Supra nøjagtigt den samme bil som de versioner, vi har haft hidtil. Forskellen er på papiret næsten kun den manuelle gearkasse, men det skal vise sig, at transformationen fra automatisk til manuel gør større underværker ved ens humør.

Hjertet i GR Supra er stadig i den mest potente udgave, som bliver eneste mulighed med manuelt gear, en 3,0-liters rækkesekser med turbo, som yder 340 hk og 500 Nm.

Den automatgearede udgave af GR Supra kan sprinte fra 0-100 km/t på 4,3 sekunder, mens det med en tid på 4,6 sekunder tager marginalt længere tid i den manuelle.

Men det er bare tal. Helt ligegyldige tal.

Detaljer

På vej ud af den skarpe højrekurve klamper jeg speederen helt i bund.

Supraen takker for tilliden og accelererer kraftigt, da alle fire hjul peger i samme retning. Lige inden et langt venstresving, når jeg op i fjerde gear. Efter svinget flader ud, skal jeg igen ned i fart for at gøre klar til et nyt højresving.

Hårdt på bremsen, et ryk opad i den korte gearstang, så jeg igen er i tredje. Racerbanen dykker en højdemeter eller to ned mod og igennem højresvinget.

Jeg kan mærke fysikkens love forsøge at skubbe mig ud mod de rød- og hvidmalede curbs til venstre, men Supraens bid i den glohede spanske asfalt er en hvidhaj værdigt.

Den giver bare ikke slip. Jeg holder på og kommer med fornuftig fart gennem svinget. Op i fjerde gear igen. Speederen i bund.

Toyota fortæller glædeligt om de detaljer, de har nørklet med for at få den manuelle gearkasse til at blive en integreret komponent i sportsvognen.

Blandt andet viser japanerne tre forskellige udgaver af gearstangen frem, som de i udviklingen af modellen har haft med i overvejelserne. En helt let, en normal og en lidt tungere gearstang. Toyota er gået med den tunge version, hvor knoppen vejer 200g.

Hvorfor? Fordi det ifølge Toyota er den gearstang, der har den bedste vægtning, når man skal arbejde sig op og ned gennem gearene.

Og jeg kan konstatere, at det har virket. Gearet er en udsøgt fornøjelse i brug.

Op i fjerde

På racerbanen nærmer jeg mig et blødt højresving, som egentlig kan tages med næsten fuld fart i fjerde gear. Men fordi jeg ikke kan se hen over bakketoppen, vælger jeg at gå af gassen og give bremsen et let tråd.

Hen over toppen kan jeg mærke forenden på Supraen blive let og et sug går gennem min mave. Jeg når lige hen over bumpet, da jeg skal bremse ned igen. Herefter følger et venstresving efterfulgt af et højresving umiddelbart efter.

Supraen beviser, at den sagtens kan lege med, når vægten skal forskydes hurtigt fra side til side. Hen mod banens sidste sving når jeg lige at smække den stramme gearkasse i fjerde gear, inden der skal bremses. Det sidste sving kan lige klares med et vip tilbage i tredje gear, og så går turen ellers ned af langsiden en gang til.

Indlevelse

Det går hverken hurtigere eller nemmere rundt på en racerbane af at udskifte den automatiske transmission med skiftepaler bag rattet med en manuel gearkasse, hvor fødderne skal arbejde mere, og hvor den ene hånd konstant skal over og pille ved gearstangen.

Men hvad man mister i tid og lethed, vinder man til gengæld i underholdning.

Det ER bare mere involverende og underholdende at køre sportsligt med en manuel gearkasse.

Jeg føler mig langt mere i ét med Supraen efter turen i versionen med manuelt gear, end jeg tidligere har gjort i de automatisk versioner.

Selvom det ikke bliver til testkørsel på offentlig vej i denne omgang, er det også mit gæt, at man vil føle sig langt mere i ét med Supraen, når man kører på en helt almindelig landevej, så længe man kører i den manuelle version.

For helt almindelige bilister, som skal pendle fra A til B, er der måske ikke den store glæde i en manuel gearkasse.

Men skal man en gang imellem køre friskt til på en snoet vej eller give den gas på en racerbane til trackday, er der intet, der slår en manuel gearkasse.

Når gearkassen samtidig er med så kort vandring og med så stramme skift, som er tilfældet i den nye Supra, lykkes japanerne med at gøre en allerede fænomenal sportsvogn til en ikonbil for ægte puritanere.

Red de manuelle biler

#Savethemanuels.

Sådan lyder et hashtag kendt fra de sociale medier, som Toyota da også lige når at gøre reklame for til pressemødet i det sydspanske.

Og hvad går det så ud på? I al sin enkelthed er hashtagget startet på sociale medier blandt bilentusiaster, som gør, hvad de kan for, at bilproducenterne stadig finder plads til biler - og meget gerne sjove af slagsen - med manuelle gearkasser.

I skrivende stund er der to tusinde opslag på Instagram under hashtagget #savethemanuels, så der er med andre ord ganske mange bilentusiaster verden over, som meget gerne ser, at fremtiden også rummer plads til biler som Toyota GR Supra M/T.

