Teknologien er blevet voksen i koreansk familiebil til stikkontakten

Få tre-i-én. Det var budskabet, da Hyundai præsenterede den strømlinede femdørs Ioniq, der kan fås som elbil, hybrid eller opladningshybrid til samme pris: Knap 264.000 kroner.

Det gør opladningshybriden til Danmarks billigste og direkte sammenlignelig med Toyota Prius Plug-in. Vi tester Ioniq med det dyreste premiumudstyr, der til 294.000 kroner stadig er væsentligt billigere end Prius Plug-in, hvor prisen begynder ved 330.000 kroner.

Omstillingen til de nye Euro-normer og den nye WLTP-standard for brændstofforbrug og rækkevidde på ren el får dog betydning for prisen på opladningshybrider. Hyundai-importøren forventer en prisstigning på maksimalt 1000 kroner, mens prisen ikke stiger hos Toyota.

Enkel og funktionel

Med en længde på 4,47 meter, en skrånende taglinje og en stor bagklap er vi i mellemklassen, hvor en benzinmotor på 105 hk samarbejder med en elmotor på 60,5 hk.

Batteriet giver en teoretisk rækkevidde på op til 63 kilometer efter NEDC-normen, hvilket forventes at svare til cirka 45 kilometer efter WLTP-normen og dermed matcher Toyota Prius.

På ren eldrift lå vi med forudseende kørsel på omkring 50 kilometer på en opladning. Elmotoren hjælper også under acceleration og strækker benzinen.

Mens Prius fører sig frem som en hightech gadget med et lille joystik af en gearvælger og mange skærme, har Ioniq plug-in hybrid en enkel, men funktionel indretning. En stor gearstang styrer dobbeltkoblingsgearkassen, og det analoge instrumenthus har digitale instrumenter.

Betjeningen er nem og logisk. Sæt bilen i gear, tryk på EV, og du kører på ren el, indtil du accelererer kraftigt, eller der ikke er mere strøm tilbage. Batteriet kan booste elmotoren, og du kan vælge mellem en normal- og en sportsindstilling. Den første giver fint med kræfter, mens bilen i sportsmode rykker så kraftigt, det giver smil på læben.

Den noget bløde undervogn betyder dog, at Ioniq føler sig mere hjemme på lige landeveje med bløde sving frem for sportslig fremfærd.



Instrumenteringen er enkel, men materialekvaliteten virker billig og rustik. Foto: Jens Overgaard

Hyundai Ioniq er godt støjdæmpet både ved eldrift, og når motoren sætter ind. Her er Prius plaget af en fræsende og irriterende motorlyd ved acceleration, mens køreoplevelsen dog er mere glidende i japaneren.

Ioniq har fint med plads foran, mens den skrå taglinje tager noget af loftshøjden på bagsædet. Bagagerummet er med sine 341 liter ikke overvældende. Her stjæler batteripakken nogle liter i forhold til de 443 liter i den almindelige Ioniq hybridbil.

På bagsædet er der plads til tre, hvilket gør bilen mere anvendelighed end Prius, der her kun har plads til to.

Bilen er udviklet til det amerikanske marked, og det mærkes på sæderne, der er meget bløde, og på materialekvaliteten, som er holdbar, men opleves billig med hårde plastflader og rustikt udseende.

Opladningen klares med et stik i venstre forskærm, og det fungerer godt. Ladetiden er to-tre timer, uanset om du lader hjemme eller ved en ladestander.



Berøringsskærmen på otte tommer fungerer fint og giver et godt overblik. Foto: Jens Overgaard

Man bør vurdere sit kørselsmønstret før køb. Det er ideelt, hvis man har 25 kilometer til jobbet og mest kører i by og på landevej, hvor du kan komme ud og hjem på én opladning. Motorvej dræner hurtigt strømreserverne.

Med en pris på 2,30 kroner per kWh kan du lade batteriet op til de cirka 50 kilometer kørsel for 16,88 kroner.

Mange køber dog også biltypen for at få en elbilsoplevelse og samtidig kunne køre ubesværet på langfart. Det teoretiske brændstofforbrug på 90,0 km/l er nærmest kun for sjov. Til efteråret kommer et nyt og mere retvisende WLTP-forbrug. Vi landede på 20,5 km/l, hvilket er okay.

Udstyret et pænt selv i Trend-trimmet, der blandt andet byder på stor sikkerhedspakke med nødbremse og adaptiv fartpilot, mens Premium blandt andet har delvis digital instrumentering, otte tommers berøringskærm med Apple CarPlay og delvist full LED-lys.

Konklusion

Hyundai Ioniq plug-in hybrid er et godt sted at begynde, hvis du vil have en fornemmelse af, hvordan en opladningshybrid virker. Udstyrsniveauet trækker op, mens du trods bilens størrelse skal regne med, at anvendeligheden er begrænset af et lille bagagerum og kneben plads på bagsædet.

Her er det mest fornuftigt at købe basisversionen til 264.000 kroner, hvor du har hele 70.000 kroner op til Prius. Hvis du da ikke lader dig lokke af Kia Niro PHEV, som ligger i samme prisleje, men har en lidt mindre rækkevidde på ren el.