Tesla Model 3 er smart og velkørende - når den klarer det selv

PALM SPRINGS, USA (EKSTRA BLADET BILER): 'It is a golf cart?' Sådan lyder det flere gange under vores 1000 kilometer lange tur rundt i den elektriske Tesla, som hundredtusindvis af kunder har betalt depositum på.

I store dele af befolkningen bliver Elon Musk og hans Tesla-produkter betragtet med overbærenhed, men her i det miljøbevidste Californien er Model 3 ikke noget særsyn.

Det er påfaldende, hvor meget Model 3 ligner Model S, og der er også kun en forskel på 29 centimeter i længden. Bag rattet opleves Model 3 dog som en mindre bil, der lettere skifter retning og ikke har samme tunge oplevelse som Model S.

Ikke desto mindre er Model 3 stadig tung i forhold til traditionelle bilmodeller, og ligesom i andre elbiler præger kiloene køreoplevelsen i negativ retning. Efter flere timer på de brede motorveje står det derfor også klart, at Tesla Model 3 styrer bedre, end du selv kan gøre det.

Model 3 har selvkørende funktioner, der er designet til lande- og motorvejskørsel, og bilen holder sin bane perfekt – selv i bløde kurver kan du ikke gøre det bedre. Det hænger dog også sammen med, at styretøjet er noget af det mest følelsesløse, der kan købes for penge.

Du fornemmer ikke meget kontakt mellem dine hænder på rattet og forhjulene, og du skal nærmest gætte, hvad rattet skal have af styreinput for at køre en blød kurve jævnt, uden at bilen vandrer mellem linjerne.



Betjeningen sker via to knapper og skærmen i midten. Foto: Jens Høy

Kabinen byder på rimeligt med plads, men hverken benplads eller hovedhøjde er på niveau med det, vi finder i for eksempel en Mercedes-Benz C-Klasse.

For at spare omkostninger har Tesla smidt 99 procent af alle knapper ud, og tilbage er blot to multifunktionsknapper på rattet og en lovbefalet knap til advarselsblinket. Alt andet styres via kabinens store, centrale skærm på 15 tommer, der også fungerer som speedometer.

Det betyder for eksempel, at indstillinger af sidespejlene skal ske med knapperne på rattet efter flere tryk på skærmen, og i praksis er det ikke så funktionelt. Til gengæld fungerer det godt, at den daglige betjening af bilen sker via mobiltelefonen. Med et enkelt password har du herigennem kontrol over stribevis af funktioner.



Vi kørte omkring 400-500 kilometer på en opladning. Foto: Jens Høy

Testbilen har kørt 8000 kilometer, og oplevelsen af samlekvalitet er en blandet oplevelse. Flere steder bærer interiøret præg af at være håndsamlet, og andre steder er det tydeligt, at Tesla er nybegynder. Den totale oplevelse af interiøret er dog positiv.

På teststrækningen kørte vi 400-500 kilometer på batteriet. Teslas ladestandere var undervejs i stand til at lynlade bilen med strøm svarende til 750 kilometer rækkevidde per time – men hastigheden faldt dog, når flere biler ladede ved standerne.

Tesla Model 3 forventes at nå til Danmark i første halvdel af 2019 og vil kunne fås i to varianter: 'Long Range' og 'Performance'. Begge har firehjulstræk og vil derfor adskille sig en smule fra testbilen med baghjulstræk.

Til at begynde med vil ’Long Range’ blive den billigste til knap 465.000 kroner, mens 'Performance' fås fra godt 576.000 kroner.



Designet minder til forveksling om den større Model S. Foto: Jens Høy

Model 3 er en meget anderledes bil. Komforten er god, når du lader bilen styre selv, og det går ligeud. Betjeningen via mobiltelefonen er overbevisende, så vi spår, at den 'billige' Tesla får mange fans i Danmark.