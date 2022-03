Topmoderne elbil med skønhedsfejl

Faktisk er det første gang, at jeg skal teste en ny Tesla, så det er med en vis spænding, at jeg sætter kurs mod Kastrup, hvor et eksemplar af den nye Model Y står klar.

Få bilmærker har - helt med rette - fået så meget opmærksomhed over de seneste fem til ti år som amerikanske Tesla. Elbilmærket med Elon Musk i spidsen er, helt bogstaveligt, strøget ind på elbilscenen med kurs mod stjernerne.

Model Y er nyeste påfund. Umiddelbart ligner den en Model 3, som nogen har pustet lidt for kraftigt op med en cykelpumpe. Størrelsesmæssigt placerer den sig lige mellem Model X og netop Model 3. Derfor er det oplagt at se den som en mulighed til de familier, der føler, at de er vokset ud af en 3’er.

Tesla Model Y er en avanceret bil med et yderst simpelt design. Foto: Niels Friis

Når man sætter sig ind i en Tesla for første gang, bliver man forbløffet over, hvor simpel opbygning en på alle måder teknisk avanceret bil kan have.

Bilens kabine er opbygget af tre grundlæggende elementer. Centerkonsollen med opbevaring og plads til trådløs opbevaring af telefonen, den store skærm i midten, som har så mange funktioner og menuer, at man kan fortabe sig i den i dagevis, og de to rulle-knapper på rattet, som er fremragende i brug.

De kan bruges til et hav af forskellige funktioner, så længe man først aktiverer dem på centerskærmen. Skal du eksempelvis stille på spejlene, vælger du den funktion ovre på skærmen, hvorefter knapperne kan justere spejlene på plads. Skal du skrue op og ned for volumen, kan de samme knapper bruges til det.

I praksis fungerer det voldsomt godt og er med til at fremhæve Tesla som et bilmærke, der teknologisk er blandt de allerfremmeste.

Model Y er en tung bil med en kampvægt på lige over to tons. Foto: Niels Friis

Testbilen er en såkaldt Long Range-udgave, og på meget ’Teslask’ manér oplyser producenten ikke, hvor mange hestekræfter modellen yder. Det kan sådan set også være ligemeget, for et dap på speederen, og du er med det samme klar over, at denne elbil har rigeligt med kræfter til at blive dominant i de fleste dørtræk.

Min testrute tager sin begyndelse i Indre By i København, hvor Model Y trods en sin størrelse ikke føles specielt ‘elefant i en glasbutik’-agtig, som Mads Langer ville udtrykke det.

Et hav af sensorer, radarer og kameraer monteret rundt omkring bilen gør det let at orientere sig. Når du skal dreje til højre og slår blinklyset til, viser bilen via et kamera, som filmer bagud, hvad der bevæger sig ude på cykelstien.

Og i centrum af København er det en stor fordel. Eneste problem opstår, når det er grumset i vejret, og kameraet bliver snavset, så du ikke kan bruge det på samme måde. Udsynet mod bag er nemlig decideret dårligt. I bakspejlet fremstår bagruden blot som en smal stribe, som ikke gør én meget klogere på, hvad der befinder sig omme bagved.

Foto: Niels Friis

For at Y’eren kan få lov at strække lidt ud, sætter jeg kurs mod nord, og på motorvejsstrækningen vipper jeg gearvælgearmen to gange ned. Det aktiverer bilens autopilot, som Tesla er meget berømt for at være langt fremme i udviklingen af.

Man skal, som det altid er tilfældet med denne slags systemer, have stor tillid til systemet, men når man først har vænnet sig til, at bilen selv står for det store arbejde, er det en fornøjelse i brug.

På motorvejen afsløres bilens største akilleshæl, når det angår køreegenskaber. Tesla Model Y er en tung bil med en kampvægt på lige over to tons. Testbilen står på de mindste af de to alufælge-muligheder, nemlig et sæt 19 tommer, men alligevel bliver jeg overrasket over, hvor hård undervognen er.

I byen fik jeg de første indikationer på den kompromisløse affjedring, da jeg passerede kloakdæksler og huller i vejen. Her på motorvejen bliver jeg bekræftet i, at kørekomfort ikke ligefrem er Model Y’s styrke, og at den her blegner i forhold til visse af konkurrenterne.

Foto: Niels Friis

Når man som jeg er ejer af en ældre bil, som skal betjenes med en nøgle, er det en befriende oplevelse at være ’ejer’ af en Tesla Model Y i en uge.

Samspillet mellem bilen og Teslas egen app er intet mindre end genialt. Du kan styre alt i den medfølgende app - helt ned til at tænde for en specifik sædevarme i bilen, selvom du sidder inde i stuen. Tesla-appen bliver hurtigt ens bedste ven, for den øger bilens komfort og luksus-fornemmelse.

Konkurrenterne er blevet flere - og væsentligt bedre - for Tesla, og Model Y er ikke længere lysår foran tilsvarende modeller fra andre bilmærker, som man af og til har kunnet tænke tidligere. Model Y er dog stadig en gennemført elbil, der viser meget af det, som Tesla er og gerne vil være kendt for.

Konklusion

Trods en overraskende hård undervogn er Tesla Model Y et imponerende vidne om, hvor langt den amerikanske bilproducent er nået på, hvad der i bilbranchen blot er et nanosekund. Fra-prisen er høj på Model Y, men udstyrslisten er til gengæld også lang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere ladere i Danmark

Tesla har noget unikt, som ingen af verdens øvrige bilmærker kan bide skeer med - nemlig mærkets eget ladenetværk.

Nu har Tesla besluttet at udvide det danske netværk af ladere. I dag har Tesla 12 af de såkaldte supercharger-stationer i Danmark og omkring 200 ladere på forskellige destinationer som eksempelvis hoteller og indkøbscentre. Nu er flere på vej.

Henover de næste 18 måneder vil Tesla således tredoble det eksisterende netværk af 12 supercharger-stationer med i alt 156 ladeudtag. De nye superchargere er de såkaldte V3-versioner, som har en effekt på op til 250 kW.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Salget i Danmark

Model Y kom på det danske marked i fjor, og selvom det ikke engang blev til fulde 12 måneder med salg herhjemme, kom elbilen flyvende fra land.

Således blev det til 1524 nye eksemplarer af Model Y på danske nummerplader sidste år.

Faktisk blev modellen den mest populære bilmodel overhovedet i december 2021 med 772 nye biler. Samlet set blev Model Y den fjerdemest solgte elbil i Danmark i 2021.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------