Toyota Corolla er et puritansk og praktisk rumskib

Palle efter palle med sokkelpuds, fugesand og støbebeton tårner sig flere meter op over den sølvgrå Toyota. Omgivelserne ville under normale omstændigheder reflektere udstødningslyden fra bilen, men ikke denne gang. Kun elmotoren arbejder, og jeg kan derfor nøjes med en stille summen, mens bilen triller ned mellem rækkerne.

Egentlig skulle jeg bare hente kirkegårdsgrus i byggemarkedets drive-in afdeling, men inden jeg når så langt, har testbilen givet en fremvisning i det, der adskiller den allermest fra konkurrenterne: Hybridteknologien. Bilen, vi kører i, er en Toyota Corolla Touring Sports – Toyotas nye stationcar, der skal jagte kunder hos biler som Ford Focus stationcar og VW Golf Variant.

For at vinde point i den kamp har Toyota givet benzinmotoren på 1,8 liter en elektrisk samarbejdspartner. Den hjælper med at holde brændstofforbruget nede uden af denne grund at skulle forbi en stikkontakt hver aften. Kombinationen af strøm og benzin sikrer 122 hestekræfter i testbilen, som desuden har automatgear af CVT-typen og det næsthøjeste udstyrsniveau, H3.

Prisen for denne pakke er 288.000 kroner, hvilket er på niveau med konkurrenten fra Ford med 125 hk og ST Line-udstyr.

Toyota har dog været rundhåndet med krydserne på udstyrslisten, så testbilen har ekstraudstyr som nøglefri adgang, head-up display og LED-forlygter. Det sender prisen helt op på 348.000 kroner.



Foto: Mathias Gram

mod byen med bagagerummet fyldt med kirkegårdsgrus. Bilen bruger altid elmotoren til at sætte i gang, når rødt lys bliver til grønt, og forbrændingsmotoren tager først over, når bilen er oppe i fart. Ved almindelig kørsel er det eneste, der afslører skiftet, at omdrejningstælleren begynder at røre på sig.

Får man lyst til at jokke speederen i bund og overhale, er situationen dog en lidt anden. Elmotoren giver først et ordentligt spark fremad, inden benzinmotoren tager over med overraskende høje omdrejninger og dertilhørende motorlarm til følge.

Desværre er det ikke ensbetydende med en eksplosiv acceleration – bilen bruger magelige 11,1 sekunder på at nå fra 0 til 100 km/t.

Baggrunden for Corollaens opførsel er det trinløse CVT-gear. I stedet for at skifte mellem seks eller otte gear, er det designet til konstant at indstille sig efter mængden af kræfter, føreren efterspørger. På plussiden får man en helt glidende acceleration ud af den manøvre, men desværre også mere larm.

Heldigvis byder bilens computer sig til med en anden og om muligt mere udfordrende disciplin end dørtræk fra lyskryds til lyskryds. Computeren holder nemlig øje med, hvor politisk korrekt jeg kører og omregner det til en såkaldt Eco-score, der hele tiden forandrer sig.

Det føles lidt som at se sit bachelorforsvar blive pillet fra hinanden af censor, hvis man efter længere tids kørsel med let speederfod bliver nødt til at overhale. Til gengæld går der også hurtigt sport i at køre økonomisk.

Hvis batteriet er fyldt godt op, er det eksempelvis muligt at køre helt elektrisk. Det holder dog kun nogle få hundrede meter, for bilen lader mig ikke tømme batteriet helt, før den slår benzinmotoren til igen.

Min Eco-score rasler ned, da jeg drejer ind på tilkørselsrampen til motorvejen og accelererer. Jeg trykker gearstangen fra ’B’ – hvor bilen omdanner bremseenergi til strøm – til ’D’, og slår fartpiloten til.

Lige så overraskende, motorlarmen kan være under acceleration, lige så bemærkelsesværdig er den ro, der nu følger. Motoren holder omdrejningerne på et minimum, selv om hastigheden er 110 km/t., mens et mindre arsenal af sikkerhedssystemer assisterer kørslen.

Selv den billigste Toyota Corolla Touring Sports har nødbremse med fodgænger- og cyklistgenkendelse og adaptiv fartpilot, ligesom computeren styrer bilen tilbage i sin bane, hvis den er på vej mod vejkanten.

På en lang tur over sogneveje, ad motorvej og gennem byen kører jeg i gennemsnit 20,9 km/l. Det er en anelse mere, end bilen er opgivet til at kunne, til trods for at jeg undervejs leger med bilens ’Sport’-køreindstilling.

Konklusion

Toyota Corolla Touring Sports skiller sig ud fra konkurrenterne med sin futuristiske køreoplevelse. Bilen appelerer til afslappet, økonomisk kørsel, og holder man sig til denne disciplin, er Corolla en både komfortabel og praktisk følgesvend. Til gengæld kommer man hurtigt til at savne motorkraft, når det skal gå stærkt, ligesom CVT-gearet kræver tilvænning.

+ Sikkerhedsudstyr

Hybridteknologi

Bagsædeplads - CVT-gear

Klejn motorydelse

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sluger nemt 100 kilo grus

Foto: Mathias Gram

I byggemarkedets drive-in afdeling udmærker Toyota Corolla sig for særligt to ting: Sit bakkamera og bagagerum. For at nå frem til kirkegårdsgruset skal bilen nemlig bakkes gennem en smal passage med fliser på den ene side og sten på den anden.

Det kan være en angstprovokerende opgave i hvilken som helst bil, men i Corolla gør kameraet det til en simpel sag. Kun den mest skrabede hybrid-udgave af Corolla har ikke kameraet installeret. Til gengæld savner jeg en parkeringssensor foran, som trods alt stadig skal tilkøbes.

De praktiske dyder fortsætter i bagagerummet, hvor en volumen på 596 liter får de fem sække grus til at se små ud – til trods for at der er 20 kilo i hver. I Touring Sports-modellen kan de ligge uden at blive stablet. Og skal man have endnu flere sække, kan bagsæderne lægges så langt ned, at gulvet bliver plant.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Futuristiske fornemmelser

Foto: Mathias Gram

Testbilen er udstyret med et digitalt instrumenthus, der kan vise et væld af informationer i 3D. Det fungerer godt, når man har lært det at kende, og ligner mest af alt noget, der er taget ud af cockpittet på et rumskib i en science fiction-roman. Desværre er 3D-instrumenterne en del af en ’Smartpakke’ til 18.000 kroner.

Et argument for at vælge pakken kan være, at den højner kvalitetsfornemmelsen i en kabine, der ellers fremstår noget plastikgrå og konservativ. Materialerne er dog udmærkede på toppen af instrumentbordet, og den fritstående infotainmentskærm løfter også indtrykket.

I stationcaren er der seks centimeter længere mellem akslerne end i hatchback-udgaven af Corolla, og det mærkes på bagsædet. Jeg er 1,90 centimeter, men kan stadig sidde bag mig selv med fin plads til knæene. Mellem min hovedbund og loftet kan der også lige være en flad hånd – det er godkendt.