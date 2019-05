Toyota RAV4 kommer til sig selv i 'sportsmode'

Ved første øjekast er den nye Toyota RAV4 en rigtig machobil. Det er dog først, når instrumentbrættet lyser rødt, at man får fuld valuta for pengene

Naboen stikker hovedet op over hækken, da jeg ankommer til kolonihaven.

- Det er da et ordentligt skrummel, du har fået fat i der, udbryder han.

Jeg går indenfor i mit fritidshus og sætter en kande kaffe over. Termoflasken skal lige tankes op, inden jeg skal ud på en længere testkørsel af den nye Toyota RAV4 med hybridmotor.

Vil ikke tro, at jeg har siddet i den store SUV-model i mere end 30-40 minutter, men den er allerede begyndt at føles en smule hjemlig. Nordøst for Roskilde ligger en masse små landsbyer, hvor vejene er smalle, og der ikke er meget plads til at lege kylling med modkørende bilister. Der starter jeg med at køre ud.

Bemærker som noget af det første, at kopholderen i bilens midterkonsol er en særdeles fremragende konstruktion. Herude i de sjællandske småbyer er der masser af bump, chikaner og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger at slås med, men termoflasken med den varme kaffe står stabilt. Også affjedringen klarer de mange forhindringer med bravur. Til gengæld volder SUV'ens bredde en smule besvær.

Den nye Toyota Rav4 har været til salg i Danmark siden februar, og i løbet af de første uger er der blevet underskrevet mere end 800 købsaftaler, meddeler Toyota.

Bilen har en startpris på 299.900 kroner, men modellen, Ekstra Bladet testkører, står til 476.900 kroner. For de ekstra klejner får man hybridmotor og en stor udstyrspakke med blandt andet varme i rattet og kunstlæderindtræk.

Stilmæssigt er bilen svær at blive klog på.

På den ene side er udseendet udpræget maskulint med en motorhjelm, der er svulmende som brystkassen på en kamphund - mens den hvide metallakering og de kantede hjulkasser giver mindelser om Star Wars-universets stormtrooper. Indvendigt er midterkonsollen gjort bred og iøjnefaldende, som var det en moderne fortolkning af interiøret i machobilen Hummer H1.

På den anden side er Toyota RAV4 Hybrid en stilfærdig øko-racer, der afgiver en hvislende lyd fra elmotoren ved acceleration. Bilen kommer dog til sig selv, når man vælger køreindstillingen ' Sport'. Her skifter instrumentbrættet farve til rød, og der kommer mere svung i motoren, så man i højere grad får lov at nyde lyden af høje omdrejninger.

Tophastigheden er 180 km/t., og udstyret med en benzinmotor på 2,5 liter skal bilen bruge ned til 8,1 sekunder på at accelerere fra 0 til 100 km/t.

Bag rattet har man udsigt til store mængder læder, blød plastik og en infotainmentskærm på otte tommer. Foto: Lars Dalsgaard

Jeg kører bilen ind til det indre København.

En bred B-stolpe gør det svært at orientere sig i den travle bytrafik, men de store sidespejle bliver redningen. Det undrer dog en smule, at bilen ikke er udstyret med blindvinkelsassistent.

Parkering går udmærket. RAV4 har bakkamera og bipper med gradvis tiltagende styrke, når man er ved at bakke ind i noget. Trods de 4,6 meter fra snude til hæk kan man derfor godt klemme SUV'en ind på et smalt sted.

Med undtagelse af infotainmentsystemets stemmestyring fungerede de moderne virkemidler i kabinen fint. Testkøreren har intet at sætte på automatgear, vejbaneassistent eller det automatiske fjernlys, der om natten blænder op og ned af sig selv.

Testkøreren blev lidt forelsket i...

...sidespejlene. Blandt kørelærere lyder en gammel devise, at man altid skal kigge sig over skulderen, når man drejer til højre. Med sidespejle på størrelse med elefantører kan du hilse og sige, at der (næsten) ingen blinde vinkler er. Sidespejlene i Toyota RAV4 er en fornøjelse - også når man kører på motorvej eller skal foretage en drilsk parkering.

Toyota RAV4 vinder i det hele taget på sigtbarhed. Den har bakkamera, så du ikke behøver at lave far-tricket med højre hånd til shotgun-sædet og et koncentreret blik bagud mellem hovederne på ungerne, når du bakker.

Det irriterede testkøreren, at...

...den automatiske åbning af bagagerummet skulle foregå i skildpaddefart. Man er nærmest ved at sprænges af utålmodighed over, at man ikke bare kan åbne og lukke bagagerummet med egen kræft. Den elektriske bagklap i Toyota RAV4 føles tvungen. Har man ofte ærinder i bagagerummet, kan det blive et seriøst irritationsmoment.

Til gengæld er der masser af opbevaringsplads.

Lægger man bagsæderne ned, kan man snildt køre en Ikea-reol hjem til sit voksne barn, der skal til at flytte hjemmefra.

Konklusion

Toyota har i årevis været i førersædet, hvad angår hybridteknologi. I RAV4 Hybrid fungerer den konstante vekslen mellem benzin-og elmotor upåklageligt. Designet stikker i flere retninger, og nogen vil måske sige, at bilen er en smule identitetsforvirret.

SUV'en henvender sig til manden, der både vil være maskulin og miljøbevidst. Men er der noget som helst macho over en stilfærdig øko-racer, der spinder som en mis, når man træder på speederen? Det er i så fald en moderne tolkning af de gamle, maskuline dyder.